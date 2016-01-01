Перейти к основному содержимому
Начало работы с Open Source ClickStack

Для развертывания ClickStack Open Source, при котором вы самостоятельно запускаете и управляете ClickHouse и интерфейсом ClickStack, мы предоставляем предварительно собранные образы Docker, которые объединяют UI, коллектор OpenTelemetry и ClickHouse в один контейнер, что упрощает старт локальной разработки, тестирования и самоуправляемых развертываний.

Эти образы основаны на официальном Debian-пакете ClickHouse и доступны в нескольких вариантах дистрибутивов для разных сценариев использования.

Самый простой вариант — это дистрибутив с единым образом, который включает все основные компоненты стека, объединённые вместе:

  • HyperDX UI
  • коллектор OpenTelemetry (OTel)
  • ClickHouse

Этот образ «всё-в-одном» позволяет запустить полный стек одной командой, что делает его идеальным для тестирования, экспериментов или быстрых локальных развертываний.

Развертывание стека с помощью Docker

Следующая команда запустит OTel collector (на портах 4317 и 4318), интерфейс HyperDX (на порту 8080) и ClickHouse (на порту 8123).

docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack
Обновление имени образа

Образы ClickStack теперь публикуются как clickhouse/clickstack-* (ранее docker.hyperdx.io/hyperdx/*).

Сохранение данных и настроек

Чтобы сохранять данные и настройки между перезапусками контейнера, вы можете изменить указанную выше команду docker run, примонтировав каталоги /data/db, /var/lib/clickhouse и /var/log/clickhouse-server.

Например:

# modify command to mount paths
docker run \
  --name clickstack
  -p 8123:8123 \
  -p 8080:8080 \
  -p 4317:4317 \
  -p 4318:4318 \
  -v "$(pwd)/.volumes/db:/data/db" \
  -v "$(pwd)/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \
  -v "$(pwd)/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

Откройте http://localhost:8080, чтобы перейти в ClickStack UI (HyperDX).

Создайте пользователя, указав имя и пароль, соответствующие требованиям к сложности.

Интерфейс HyperDX

HyperDX автоматически подключится к локальному кластеру и создаст источники данных для логов, трейсов, метрик и сессий, что позволит вам сразу же начать работать с продуктом.

Изучите продукт

После развертывания стека попробуйте один из наших примерных наборов данных.

Чтобы продолжить работу с локальным кластером:

  • Примерный набор данных — загрузите примерный набор данных из нашего публичного демо и диагностируйте простую проблему.
  • Локальные файлы и метрики — загрузите локальные файлы и мониторьте систему на macOS или Linux с использованием локального OTel collector.

Либо вы можете подключиться к демо-кластеру, чтобы изучить более крупный набор данных:

Альтернативные варианты развертывания

Локальный режим

Локальный режим — это вариант развертывания HyperDX, не требующий аутентификации.

Аутентификация не поддерживается.

Этот режим предназначен для быстрого тестирования, разработки, демонстраций и отладки в сценариях, когда аутентификация и сохранение настроек не требуются.

Для получения дополнительной информации об этой модели развертывания см. раздел "Только локальный режим".

Облачная версия

Вы можете использовать облачную версию ClickStack в локальном режиме, доступную по адресу play-clickstack.clickhouse.com.

Самостоятельно развёртываемая версия

Запуск с помощью Docker

Образ локального режима для самостоятельного развёртывания включает OpenTelemetry collector, ClickStack UI и заранее сконфигурированный сервер ClickHouse. Это упрощает приём телеметрии из ваших приложений и её визуализацию при минимальной внешней настройке. Чтобы начать работу с самостоятельно развёртываемой версией, просто запустите Docker-контейнер с проброшенными соответствующими портами:

docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

В отличие от образа «All in one», вам не будет предложено создать пользователя, так как в локальном режиме аутентификация отсутствует.

Указание реквизитов подключения

Чтобы подключиться к внешнему кластеру ClickHouse, вы можете вручную ввести реквизиты подключения.

Либо для быстрого знакомства с продуктом вы можете нажать Connect to Demo Server, чтобы получить доступ к заранее загруженным наборам данных и опробовать ClickStack без необходимости настройки.

Credentials

При подключении к демонстрационному серверу вы можете исследовать набор данных, используя инструкции по демонстрационному набору данных.