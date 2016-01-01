Начало работы с Open Source ClickStack

Для развертывания ClickStack Open Source, при котором вы самостоятельно запускаете и управляете ClickHouse и интерфейсом ClickStack, мы предоставляем предварительно собранные образы Docker, которые объединяют UI, коллектор OpenTelemetry и ClickHouse в один контейнер, что упрощает старт локальной разработки, тестирования и самоуправляемых развертываний.

Эти образы основаны на официальном Debian-пакете ClickHouse и доступны в нескольких вариантах дистрибутивов для разных сценариев использования.

Самый простой вариант — это дистрибутив с единым образом, который включает все основные компоненты стека, объединённые вместе:

HyperDX UI

коллектор OpenTelemetry (OTel)

ClickHouse

Этот образ «всё-в-одном» позволяет запустить полный стек одной командой, что делает его идеальным для тестирования, экспериментов или быстрых локальных развертываний.

Развертывание стека с помощью Docker Следующая команда запустит OTel collector (на портах 4317 и 4318), интерфейс HyperDX (на порту 8080) и ClickHouse (на порту 8123). docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack Обновление имени образа Образы ClickStack теперь публикуются как clickhouse/clickstack-* (ранее docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). Сохранение данных и настроек Чтобы сохранять данные и настройки между перезапусками контейнера, вы можете изменить указанную выше команду docker run, примонтировав каталоги /data/db , /var/lib/clickhouse и /var/log/clickhouse-server . Например: # modify command to mount paths docker run \ --name clickstack -p 8123:8123 \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$(pwd)/.volumes/db:/data/db" \ -v "$(pwd)/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$(pwd)/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Перейдите в ClickStack UI Откройте http://localhost:8080, чтобы перейти в ClickStack UI (HyperDX). Создайте пользователя, указав имя и пароль, соответствующие требованиям к сложности. HyperDX автоматически подключится к локальному кластеру и создаст источники данных для логов, трейсов, метрик и сессий, что позволит вам сразу же начать работать с продуктом. Изучите продукт После развертывания стека попробуйте один из наших примерных наборов данных. Чтобы продолжить работу с локальным кластером: Примерный набор данных — загрузите примерный набор данных из нашего публичного демо и диагностируйте простую проблему.

Локальные файлы и метрики — загрузите локальные файлы и мониторьте систему на macOS или Linux с использованием локального OTel collector.

Либо вы можете подключиться к демо-кластеру, чтобы изучить более крупный набор данных: Удалённый демо-набор данных — изучите демо-набор данных в нашем демо-сервисе ClickHouse.

Локальный режим — это вариант развертывания HyperDX, не требующий аутентификации.

Аутентификация не поддерживается.

Этот режим предназначен для быстрого тестирования, разработки, демонстраций и отладки в сценариях, когда аутентификация и сохранение настроек не требуются.

Для получения дополнительной информации об этой модели развертывания см. раздел "Только локальный режим".

Вы можете использовать облачную версию ClickStack в локальном режиме, доступную по адресу play-clickstack.clickhouse.com.