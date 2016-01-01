Начало работы с Open Source ClickStack
Для развертывания ClickStack Open Source, при котором вы самостоятельно запускаете и управляете ClickHouse и интерфейсом ClickStack, мы предоставляем предварительно собранные образы Docker, которые объединяют UI, коллектор OpenTelemetry и ClickHouse в один контейнер, что упрощает старт локальной разработки, тестирования и самоуправляемых развертываний.
Эти образы основаны на официальном Debian-пакете ClickHouse и доступны в нескольких вариантах дистрибутивов для разных сценариев использования.
Самый простой вариант — это дистрибутив с единым образом, который включает все основные компоненты стека, объединённые вместе:
- HyperDX UI
- коллектор OpenTelemetry (OTel)
- ClickHouse
Этот образ «всё-в-одном» позволяет запустить полный стек одной командой, что делает его идеальным для тестирования, экспериментов или быстрых локальных развертываний.
Развертывание стека с помощью Docker
Следующая команда запустит OTel collector (на портах 4317 и 4318), интерфейс HyperDX (на порту 8080) и ClickHouse (на порту 8123).
Образы ClickStack теперь публикуются как
clickhouse/clickstack-* (ранее
docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
Чтобы сохранять данные и настройки между перезапусками контейнера, вы можете изменить указанную выше команду docker run, примонтировав каталоги
/data/db,
/var/lib/clickhouse и
/var/log/clickhouse-server.
Например:
Перейдите в ClickStack UI
Откройте http://localhost:8080, чтобы перейти в ClickStack UI (HyperDX).
Создайте пользователя, указав имя и пароль, соответствующие требованиям к сложности.
HyperDX автоматически подключится к локальному кластеру и создаст источники данных для логов, трейсов, метрик и сессий, что позволит вам сразу же начать работать с продуктом.
Изучите продукт
После развертывания стека попробуйте один из наших примерных наборов данных.
Чтобы продолжить работу с локальным кластером:
- Примерный набор данных — загрузите примерный набор данных из нашего публичного демо и диагностируйте простую проблему.
- Локальные файлы и метрики — загрузите локальные файлы и мониторьте систему на macOS или Linux с использованием локального OTel collector.
Либо вы можете подключиться к демо-кластеру, чтобы изучить более крупный набор данных:
- Удалённый демо-набор данных — изучите демо-набор данных в нашем демо-сервисе ClickHouse.
Альтернативные варианты развертывания
Локальный режим
Локальный режим — это вариант развертывания HyperDX, не требующий аутентификации.
Аутентификация не поддерживается.
Этот режим предназначен для быстрого тестирования, разработки, демонстраций и отладки в сценариях, когда аутентификация и сохранение настроек не требуются.
Для получения дополнительной информации об этой модели развертывания см. раздел "Только локальный режим".
Облачная версия
Вы можете использовать облачную версию ClickStack в локальном режиме, доступную по адресу play-clickstack.clickhouse.com.
Самостоятельно развёртываемая версия
Запуск с помощью Docker
Образ локального режима для самостоятельного развёртывания включает OpenTelemetry collector, ClickStack UI и заранее сконфигурированный сервер ClickHouse. Это упрощает приём телеметрии из ваших приложений и её визуализацию при минимальной внешней настройке. Чтобы начать работу с самостоятельно развёртываемой версией, просто запустите Docker-контейнер с проброшенными соответствующими портами:
В отличие от образа «All in one», вам не будет предложено создать пользователя, так как в локальном режиме аутентификация отсутствует.
Указание реквизитов подключения
Чтобы подключиться к внешнему кластеру ClickHouse, вы можете вручную ввести реквизиты подключения.
Либо для быстрого знакомства с продуктом вы можете нажать Connect to Demo Server, чтобы получить доступ к заранее загруженным наборам данных и опробовать ClickStack без необходимости настройки.
При подключении к демонстрационному серверу вы можете исследовать набор данных, используя инструкции по демонстрационному набору данных.