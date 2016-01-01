Начало работы с Managed ClickStack

Чтобы создать сервис Managed ClickStack в ClickHouse Cloud, сначала выполните первый шаг из руководства по быстрому старту ClickHouse Cloud.

Scale vs Enterprise Мы рекомендуем тариф Scale для большинства нагрузок ClickStack. Выберите тариф Enterprise, если вам требуются расширенные функции безопасности, такие как SAML, CMEK или соответствие требованиям HIPAA. Он также предлагает индивидуальные профили оборудования для очень крупных развертываний ClickStack. В таких случаях мы рекомендуем связаться со службой поддержки.

Выберите поставщика Cloud и регион.

При указании ресурсов CPU и памяти оценивайте их, исходя из ожидаемой пропускной способности ингестии ClickStack. Таблица ниже поможет подобрать размер этих ресурсов.

Месячный объём ингестии Рекомендуемые вычислительные ресурсы < 10 TB / месяц 2 vCPU × 3 реплики 10–50 TB / месяц 4 vCPU × 3 реплики 50–100 TB / месяц 8 vCPU × 3 реплики 100–500 TB / месяц 30 vCPU × 3 реплики 1 PB+ / месяц 59 vCPU × 3 реплики

Эти рекомендации основаны на следующих предположениях:

Объём данных относится к несжатому объёму ингестии в месяц и применяется как к логам, так и к трейсам.

в месяц и применяется как к логам, так и к трейсам. Характер запросов типичен для сценариев обсервабилити, при этом большинство запросов нацелены на свежие данные , обычно за последние 24 часа.

, обычно за последние 24 часа. Ингестия относительно равномерна в течение месяца . Если вы ожидаете всплески трафика или пики нагрузки, следует заложить дополнительный резерв.

. Если вы ожидаете всплески трафика или пики нагрузки, следует заложить дополнительный резерв. Хранилище обрабатывается отдельно через объектное хранилище ClickHouse Cloud и не является ограничивающим фактором для периода удержания данных. Предполагается, что данные, хранящиеся дольше, запрашиваются редко.

Для шаблонов доступа, которые регулярно запрашивают данные за длительные периоды, выполняют тяжёлые агрегации или поддерживают большое число одновременных пользователей, может потребоваться больше вычислительных ресурсов.

Хотя две реплики могут удовлетворять требованиям по CPU и памяти для заданной пропускной способности ингестии, мы рекомендуем по возможности использовать три реплики, чтобы сохранить ту же общую ёмкость и повысить отказоустойчивость сервиса.

Примечание Эти значения являются лишь оценками и должны использоваться как начальная база. Фактические требования зависят от сложности запросов, уровня параллелизма, политик удержания и вариаций пропускной способности ингестии. Всегда контролируйте использование ресурсов и масштабируйте по мере необходимости.

После того как вы укажете требования, подготовка вашего управляемого сервиса ClickStack займёт несколько минут. Пока идёт подготовка, вы можете изучить остальную часть консоли ClickHouse Cloud.

После завершения подготовки опция 'ClickStack' в левом меню будет доступна.