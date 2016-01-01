Частые вопросы о ClickStack

Отношения двух метрик, а также значения p95 и p99 можно отобразить на тайле дашборда с помощью интерфейса chart builder. Затем вы можете создать пороговые оповещения для этих тайлов.

Однако ClickStack в настоящее время не поддерживает:

Оповещения по пользовательским SQL-запросам для метрик.

Правила оповещений с несколькими условиями или несколькими метриками, объединёнными в одно оповещение.

Динамические условия оповещений или условия, основанные на обнаружении аномалий (обнаружение аномалий запланировано).

Если вам нужно настроить оповещение по сложной метрике, рекомендуемый подход — сначала создать визуализацию в виде графика на дашборде, а затем привязать к этому графику пороговое оповещение.