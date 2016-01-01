Частые вопросы о ClickStack
На этой странице приведены ответы на часто задаваемые вопросы о возможностях ClickStack, включая систему оповещений, дашборды и детализацию (drill-down), а также исследование метрик.
Оповещения
Какие типы оповещений поддерживает ClickStack?
ClickStack поддерживает два типа оповещений:
- Поисковые оповещения — отправляют уведомления, когда количество подходящих результатов логов или трейсов в пределах временного окна превышает или становится ниже порогового значения.
- Оповещения по графикам дашборда — отправляют уведомления, когда метрика, отображаемая на тайле дашборда, пересекает заданный порог.
Оба типа оповещений используют условия со статическими порогами. Подробности см. в разделе Alerts.
Могу ли я настраивать оповещения по сложным условиям для метрик, таким как отношения, p95/p99 или формулы с несколькими метриками?
Отношения двух метрик, а также значения p95 и p99 можно отобразить на тайле дашборда с помощью интерфейса chart builder. Затем вы можете создать пороговые оповещения для этих тайлов.
Однако ClickStack в настоящее время не поддерживает:
- Оповещения по пользовательским SQL-запросам для метрик.
- Правила оповещений с несколькими условиями или несколькими метриками, объединёнными в одно оповещение.
- Динамические условия оповещений или условия, основанные на обнаружении аномалий (обнаружение аномалий запланировано).
Если вам нужно настроить оповещение по сложной метрике, рекомендуемый подход — сначала создать визуализацию в виде графика на дашборде, а затем привязать к этому графику пороговое оповещение.
Могу ли я использовать materialized views для сценариев оповещений?
Materialized views автоматически используются ClickStack для оповещений, когда это применимо. Однако materialized views в настоящее время не поддерживаются для источников данных по метрикам OpenTelemetry. Для метрик ClickStack лучше всего работает со стандартной ClickHouse OpenTelemetry metrics schema. Дополнительную информацию о materialized views см. в разделе Materialized views.
Дашборды и drill-down-переходы
Поддерживает ли ClickStack параметризованные дашборды или переменные дашбордов?
ClickStack поддерживает настраиваемые выпадающие фильтры на дашбордах, заполняемые данными, запрошенными из ClickHouse. Эти фильтры позволяют динамически ограничивать все тайлы на дашборде определённым значением (например, именем сервиса, окружением или хостом).
В настоящее время ClickStack не поддерживает переиспользуемые переменные дашбордов в стиле template‑переменных Grafana. Поскольку ClickStack работает исключительно с ClickHouse как источником данных, возможности drill-down и фильтрации могут предоставляться нативно без необходимости в дополнительном слое абстракции для переменных.
Подробности по созданию дашбордов и применению фильтров см. в разделе Dashboards.
Какие возможности drill-down доступны?
ClickStack поддерживает следующие сценарии drill-down‑переходов:
- Фильтрация на уровне дашборда — фильтры Lucene или SQL и настройки диапазона времени, применённые на уровне дашборда, распространяются на все тайлы.
- Настраиваемые фильтры дашборда — настраиваемые дашборды поддерживают явные элементы управления фильтрами, которые заполняются значениями из ваших данных, позволяя пользователям ограничивать все тайлы без ручного написания запросов.
- Переход к событиям по клику — нажатие на данные в тайле дашборда и выбор View Events приводит к переходу на страницу Search с релевантными фильтрами для данных логов и трейсинга.
- Преднастроенные drill-down‑переходы дашбордов — дашборды Services, ClickHouse и Kubernetes включают более развитую встроенную drill-down‑навигацию между вкладками.
Многоуровневые drill-down‑переходы с одного настраиваемого дашборда на другой (дашборд → дашборд → детализированный просмотр) в настоящее время не поддерживаются.
Механизм drill-down View Events лучше всего работает с данными логов и трейсинга. Поскольку данные метрик не могут просматриваться на странице Search, при drill-down с тайла метрик будет выполняться переход к логам за период, близкий к выбранному интервалу.
Обнаружение метрик
Есть ли UI для просмотра и поиска метрик?
Имена метрик можно обнаружить с помощью выпадающего списка с именами метрик в конструкторе графиков. Когда метрика выбрана, панель Metric Attribute Explorer отображает её описание, единицы измерения и доступные атрибуты вместе с их значениями. Это позволяет просматривать атрибуты и добавлять их как фильтры или поля группировки (group-by) непосредственно из панели.
В настоящее время нет отдельной страницы для поиска по метрикам, аналогичной интерфейсу поиска логов. Улучшение обнаружения метрик является активной областью разработки.
Является ли обнаружение метрик на основе SQL планируемым долгосрочным подходом?
Нет. Хотя SQL-запросы сегодня можно использовать для обнаружения метрик, это не планируемый долгосрочный подход. Улучшенные инструменты для обнаружения метрик находятся в активной разработке.
Дополнительные материалы
- Alerts — поисковые алерты, алерты по графикам на дашбордах и интеграции с вебхуками.
- Dashboards — создание визуализаций, построение дашбордов и применение фильтров.
- Search — выполнение запросов по логам и трейсам с помощью синтаксиса Lucene и SQL.
- Schemas — схемы данных OpenTelemetry для логов, трейсов и метрик.
- Architecture — компоненты ClickStack и их взаимодействие.