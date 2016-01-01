Демонстрация воспроизведения сессий

Перейти к основному содержимому
Если кратко

В этом руководстве описывается процесс инструментирования веб-приложения для записи и воспроизведения сессий с помощью ClickStack Browser SDK. В отличие от других демонстрационных наборов данных, которые загружают заранее сгенерированные данные, это демо предоставляет интерактивное приложение, в котором вы генерируете данные сессий своими действиями.

Ориентировочное время: 10–15 минут

Обзор

Демонстрационное приложение для session replay — это просмотрщик документации, написанный на чистом JavaScript. Оно демонстрирует, насколько минимальным может быть инструментирование session replay: один тег со скриптом и один вызов инициализации автоматически фиксируют все действия пользователя.

Репозиторий содержит две ветки:

  • main — полностью инструментированная и готовая к немедленному использованию
  • pre-instrumented — чистая версия без инструментирования, с комментариями в коде, указывающими, где его добавить

В этом руководстве сначала используется ветка main, чтобы увидеть session replay в действии, а затем подробно рассматривается код инструментирования, чтобы вы могли применить тот же подход в своём приложении.

Для ознакомления с тем, что такое session replay и как он интегрируется в ClickStack, см. страницу функции Session Replay.

Предварительные требования

  • Установлены Docker и Docker Compose
  • Порты 3000, 4317, 4318 и 8080 должны быть свободны

Запуск демо

Клонирование репозитория

git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo
cd clickstack-session-replay-demo

Запуск ClickStack

docker-compose up -d clickstack

Получение вашего ключа API

  1. Откройте HyperDX по адресу http://localhost:8080
  2. Создайте аккаунт или войдите, если он уже есть
  3. Перейдите в Team Settings → API Keys
  4. Скопируйте ваш ключ API для приёма данных API key
ClickStack API Key
  1. Установите его как переменную окружения:
export CLICKSTACK_API_KEY='your-api-key-here'

Запуск демонстрационного приложения

docker-compose --profile demo up demo-app
Примечание

Убедитесь, что вы выполняете эту команду в том же терминале, в котором экспортировали переменную CLICKSTACK_API_KEY.

Откройте http://localhost:3000 в браузере и взаимодействуйте с приложением: ищите темы, фильтруйте по категориям, просматривайте примеры кода и добавляйте элементы в закладки.

Демонстрационное приложение для воспроизведения сессий

Все взаимодействия автоматически записываются ClickStack Browser SDK.

Просмотр воспроизведения вашей сессии

Вернитесь в HyperDX по адресу http://localhost:8080 и перейдите в раздел Client Sessions в левой боковой панели.

Поиск воспроизведений сессий

Вы должны увидеть свою сессию с указанием её продолжительности и количества событий. Нажмите кнопку ▶️, чтобы воспроизвести её.

Воспроизведение сессии

Переключайтесь между режимами Highlighted и All Events, чтобы настроить уровень детализации на временной шкале.

Инструментирование

Демонстрационное приложение показывает, как мало кода требуется для включения воспроизведения сессий (session replay). Достаточно всего двух изменений в приложении:

1. Подключите SDK (app/public/index.html):

<script src="https://unpkg.com/@hyperdx/[email protected]/build/index.js"></script>

2. Инициализируйте ClickStack (app/public/js/app.js):

window.HyperDX.init({
  url: 'http://localhost:4318',
  apiKey: window.CLICKSTACK_API_KEY,
  service: 'clickhouse-session-replay-demo',
  consoleCapture: true,
  advancedNetworkCapture: true,
});

Остальной код — это стандартный прикладной код. SDK автоматически собирает все взаимодействия пользователя, логи консоли, сетевые запросы и ошибки — дополнительная инструментация не требуется.

Попробуйте сами

Чтобы инструментировать приложение с нуля, переключитесь на ветку pre-instrumented:

git checkout pre-instrumented

Эта ветка содержит то же приложение, но без какого-либо инструментирования ClickStack. Комментарии в коде в app/public/index.html и app/public/js/app.js указывают, куда именно нужно добавить два приведённых выше фрагмента кода. После добавления перезапустите демонстрационное приложение, и ваши взаимодействия начнут отображаться в ClickStack.

Устранение неполадок

Сеансы не отображаются в HyperDX

  1. Проверьте консоль браузера на наличие ошибок
  2. Убедитесь, что ClickStack запущён: docker-compose ps
  3. Убедитесь, что установлен API-ключ: echo $CLICKSTACK_API_KEY
  4. Измените временной диапазон в представлении Client Sessions (попробуйте Last 15 minutes)
  5. Выполните принудительное обновление страницы в браузере: Cmd+Shift+R (Mac) или Ctrl+Shift+R (Windows/Linux)

Ошибки 401 Unauthorized

API-ключ указан некорректно. Убедитесь, что вы:

  1. Экспортировали его в терминале: export CLICKSTACK_API_KEY='your-key'
  2. Запустили демо-приложение в том же терминале, где вы его экспортировали
  3. Получили ключ в интерфейсе HyperDX (а не использовали случайно сгенерированную строку)

Очистка

Остановите сервисы:

docker-compose down

Удалить все данные:

docker-compose down -v

Подробнее

  • Session Replay — обзор функции, варианты SDK и настройки конфиденциальности
  • Browser SDK Reference — полный перечень возможностей SDK и расширенные настройки
  • ClickStack Getting Started — разверните ClickStack и выполните приём ваших первых данных
  • All Sample Datasets — другие примерные наборы данных и руководства