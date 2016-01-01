Демонстрация воспроизведения сессий
В этом руководстве описывается процесс инструментирования веб-приложения для записи и воспроизведения сессий с помощью ClickStack Browser SDK. В отличие от других демонстрационных наборов данных, которые загружают заранее сгенерированные данные, это демо предоставляет интерактивное приложение, в котором вы генерируете данные сессий своими действиями.
Ориентировочное время: 10–15 минут
Обзор
Демонстрационное приложение для session replay — это просмотрщик документации, написанный на чистом JavaScript. Оно демонстрирует, насколько минимальным может быть инструментирование session replay: один тег со скриптом и один вызов инициализации автоматически фиксируют все действия пользователя.
Репозиторий содержит две ветки:
main— полностью инструментированная и готовая к немедленному использованию
pre-instrumented— чистая версия без инструментирования, с комментариями в коде, указывающими, где его добавить
В этом руководстве сначала используется ветка
main, чтобы увидеть session replay в действии, а затем подробно рассматривается код инструментирования, чтобы вы могли применить тот же подход в своём приложении.
Для ознакомления с тем, что такое session replay и как он интегрируется в ClickStack, см. страницу функции Session Replay.
Предварительные требования
- Установлены Docker и Docker Compose
- Порты 3000, 4317, 4318 и 8080 должны быть свободны
Запуск демо
Клонирование репозитория
Запуск ClickStack
Получение вашего ключа API
- Откройте HyperDX по адресу http://localhost:8080
- Создайте аккаунт или войдите, если он уже есть
- Перейдите в Team Settings → API Keys
- Скопируйте ваш ключ API для приёма данных API key
- Установите его как переменную окружения:
Запуск демонстрационного приложения
Убедитесь, что вы выполняете эту команду в том же терминале, в котором экспортировали переменную
CLICKSTACK_API_KEY.
Откройте http://localhost:3000 в браузере и взаимодействуйте с приложением: ищите темы, фильтруйте по категориям, просматривайте примеры кода и добавляйте элементы в закладки.
Все взаимодействия автоматически записываются ClickStack Browser SDK.
Просмотр воспроизведения вашей сессии
Вернитесь в HyperDX по адресу http://localhost:8080 и перейдите в раздел Client Sessions в левой боковой панели.
Вы должны увидеть свою сессию с указанием её продолжительности и количества событий. Нажмите кнопку ▶️, чтобы воспроизвести её.
Переключайтесь между режимами Highlighted и All Events, чтобы настроить уровень детализации на временной шкале.
Инструментирование
Демонстрационное приложение показывает, как мало кода требуется для включения воспроизведения сессий (session replay). Достаточно всего двух изменений в приложении:
1. Подключите SDK (
app/public/index.html):
2. Инициализируйте ClickStack (
app/public/js/app.js):
Остальной код — это стандартный прикладной код. SDK автоматически собирает все взаимодействия пользователя, логи консоли, сетевые запросы и ошибки — дополнительная инструментация не требуется.
Попробуйте сами
Чтобы инструментировать приложение с нуля, переключитесь на ветку
pre-instrumented:
Эта ветка содержит то же приложение, но без какого-либо инструментирования ClickStack. Комментарии в коде в
app/public/index.html и
app/public/js/app.js указывают, куда именно нужно добавить два приведённых выше фрагмента кода. После добавления перезапустите демонстрационное приложение, и ваши взаимодействия начнут отображаться в ClickStack.
Устранение неполадок
Сеансы не отображаются в HyperDX
- Проверьте консоль браузера на наличие ошибок
- Убедитесь, что ClickStack запущён:
docker-compose ps
- Убедитесь, что установлен API-ключ:
echo $CLICKSTACK_API_KEY
- Измените временной диапазон в представлении Client Sessions (попробуйте Last 15 minutes)
- Выполните принудительное обновление страницы в браузере:
Cmd+Shift+R(Mac) или
Ctrl+Shift+R(Windows/Linux)
Ошибки 401 Unauthorized
API-ключ указан некорректно. Убедитесь, что вы:
- Экспортировали его в терминале:
export CLICKSTACK_API_KEY='your-key'
- Запустили демо-приложение в том же терминале, где вы его экспортировали
- Получили ключ в интерфейсе HyperDX (а не использовали случайно сгенерированную строку)
Очистка
Остановите сервисы:
Удалить все данные:
Подробнее
- Session Replay — обзор функции, варианты SDK и настройки конфиденциальности
- Browser SDK Reference — полный перечень возможностей SDK и расширенные настройки
- ClickStack Getting Started — разверните ClickStack и выполните приём ваших первых данных
- All Sample Datasets — другие примерные наборы данных и руководства