Демонстрация воспроизведения сессий

Если кратко В этом руководстве описывается процесс инструментирования веб-приложения для записи и воспроизведения сессий с помощью ClickStack Browser SDK. В отличие от других демонстрационных наборов данных, которые загружают заранее сгенерированные данные, это демо предоставляет интерактивное приложение, в котором вы генерируете данные сессий своими действиями. Ориентировочное время: 10–15 минут

Демонстрационное приложение для session replay — это просмотрщик документации, написанный на чистом JavaScript. Оно демонстрирует, насколько минимальным может быть инструментирование session replay: один тег со скриптом и один вызов инициализации автоматически фиксируют все действия пользователя.

Репозиторий содержит две ветки:

main — полностью инструментированная и готовая к немедленному использованию

— полностью инструментированная и готовая к немедленному использованию pre-instrumented — чистая версия без инструментирования, с комментариями в коде, указывающими, где его добавить

В этом руководстве сначала используется ветка main , чтобы увидеть session replay в действии, а затем подробно рассматривается код инструментирования, чтобы вы могли применить тот же подход в своём приложении.

Для ознакомления с тем, что такое session replay и как он интегрируется в ClickStack, см. страницу функции Session Replay.

Установлены Docker и Docker Compose

Порты 3000, 4317, 4318 и 8080 должны быть свободны

Клонирование репозитория git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo cd clickstack-session-replay-demo Запуск ClickStack docker-compose up -d clickstack Получение вашего ключа API Откройте HyperDX по адресу http://localhost:8080 Создайте аккаунт или войдите, если он уже есть Перейдите в Team Settings → API Keys Скопируйте ваш ключ API для приёма данных API key Установите его как переменную окружения: export CLICKSTACK_API_KEY='your-api-key-here' Запуск демонстрационного приложения docker-compose --profile demo up demo-app Примечание Убедитесь, что вы выполняете эту команду в том же терминале, в котором экспортировали переменную CLICKSTACK_API_KEY . Откройте http://localhost:3000 в браузере и взаимодействуйте с приложением: ищите темы, фильтруйте по категориям, просматривайте примеры кода и добавляйте элементы в закладки. Все взаимодействия автоматически записываются ClickStack Browser SDK. Просмотр воспроизведения вашей сессии Вернитесь в HyperDX по адресу http://localhost:8080 и перейдите в раздел Client Sessions в левой боковой панели. Вы должны увидеть свою сессию с указанием её продолжительности и количества событий. Нажмите кнопку ▶️, чтобы воспроизвести её. Переключайтесь между режимами Highlighted и All Events, чтобы настроить уровень детализации на временной шкале.

Демонстрационное приложение показывает, как мало кода требуется для включения воспроизведения сессий (session replay). Достаточно всего двух изменений в приложении:

1. Подключите SDK ( app/public/index.html ):

2. Инициализируйте ClickStack ( app/public/js/app.js ):

window.HyperDX.init({ url: 'http://localhost:4318', apiKey: window.CLICKSTACK_API_KEY, service: 'clickhouse-session-replay-demo', consoleCapture: true, advancedNetworkCapture: true, });

Остальной код — это стандартный прикладной код. SDK автоматически собирает все взаимодействия пользователя, логи консоли, сетевые запросы и ошибки — дополнительная инструментация не требуется.

Чтобы инструментировать приложение с нуля, переключитесь на ветку pre-instrumented :

git checkout pre-instrumented

Эта ветка содержит то же приложение, но без какого-либо инструментирования ClickStack. Комментарии в коде в app/public/index.html и app/public/js/app.js указывают, куда именно нужно добавить два приведённых выше фрагмента кода. После добавления перезапустите демонстрационное приложение, и ваши взаимодействия начнут отображаться в ClickStack.

Проверьте консоль браузера на наличие ошибок Убедитесь, что ClickStack запущён: docker-compose ps Убедитесь, что установлен API-ключ: echo $CLICKSTACK_API_KEY Измените временной диапазон в представлении Client Sessions (попробуйте Last 15 minutes) Выполните принудительное обновление страницы в браузере: Cmd+Shift+R (Mac) или Ctrl+Shift+R (Windows/Linux)

API-ключ указан некорректно. Убедитесь, что вы:

Экспортировали его в терминале: export CLICKSTACK_API_KEY='your-key' Запустили демо-приложение в том же терминале, где вы его экспортировали Получили ключ в интерфейсе HyperDX (а не использовали случайно сгенерированную строку)

Остановите сервисы:

docker-compose down

Удалить все данные:

docker-compose down -v