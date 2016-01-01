Варианты развертывания с открытым исходным кодом

All-in-One Один Docker-контейнер со всеми компонентами ClickStack в одном пакете. Непроизводственные развертывания, демо, прототипы (proof of concept) Не рекомендуется для продакшена All-in-One

Helm Официальный Helm-чарт для развертываний в Kubernetes. Поддерживает ClickHouse Cloud и масштабирование в продакшене. Продакшен-развертывания в Kubernetes Требуются знания Kubernetes, настройка через Helm Helm

Docker Compose Развертывание каждого компонента ClickStack отдельно с помощью Docker Compose. Локальное тестирование, прототипы (proof of concept), продакшен на одном сервере, собственный (BYO) ClickHouse Нет отказоустойчивости, требуется управление несколькими контейнерами Docker Compose

HyperDX Only Использование HyperDX отдельно с вашим собственным ClickHouse и схемой. Существующие пользователи ClickHouse, кастомные конвейеры событий ClickHouse не включён, пользователь должен сам управлять ингестией и схемой HyperDX Only