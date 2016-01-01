Варианты развертывания с открытым исходным кодом
Open Source ClickStack предоставляет несколько вариантов развертывания для разных сценариев использования.
Каждый из вариантов развертывания кратко описан ниже. Руководство по началу работы с Open Source подробно рассматривает первый вариант, который включён здесь для полноты.
|Name
|Description
|Suitable For
|Limitations
|Example Link
|All-in-One
|Один Docker-контейнер со всеми компонентами ClickStack в одном пакете.
|Непроизводственные развертывания, демо, прототипы (proof of concept)
|Не рекомендуется для продакшена
|All-in-One
|Helm
|Официальный Helm-чарт для развертываний в Kubernetes. Поддерживает ClickHouse Cloud и масштабирование в продакшене.
|Продакшен-развертывания в Kubernetes
|Требуются знания Kubernetes, настройка через Helm
|Helm
|Docker Compose
|Развертывание каждого компонента ClickStack отдельно с помощью Docker Compose.
|Локальное тестирование, прототипы (proof of concept), продакшен на одном сервере, собственный (BYO) ClickHouse
|Нет отказоустойчивости, требуется управление несколькими контейнерами
|Docker Compose
|HyperDX Only
|Использование HyperDX отдельно с вашим собственным ClickHouse и схемой.
|Существующие пользователи ClickHouse, кастомные конвейеры событий
|ClickHouse не включён, пользователь должен сам управлять ингестией и схемой
|HyperDX Only
|Local Mode Only
|Полностью работает в браузере с локальным хранилищем. Без бэкенда и постоянного хранилища (persistence).
|Демо, отладка, разработка с HyperDX
|Нет аутентификации, нет постоянного хранилища, нет оповещений (alerting), только один пользователь
|Local Mode Only