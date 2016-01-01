Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Варианты развертывания с открытым исходным кодом

Open Source ClickStack предоставляет несколько вариантов развертывания для разных сценариев использования.

Каждый из вариантов развертывания кратко описан ниже. Руководство по началу работы с Open Source подробно рассматривает первый вариант, который включён здесь для полноты.

NameDescriptionSuitable ForLimitationsExample Link
All-in-OneОдин Docker-контейнер со всеми компонентами ClickStack в одном пакете.Непроизводственные развертывания, демо, прототипы (proof of concept)Не рекомендуется для продакшенаAll-in-One
HelmОфициальный Helm-чарт для развертываний в Kubernetes. Поддерживает ClickHouse Cloud и масштабирование в продакшене.Продакшен-развертывания в KubernetesТребуются знания Kubernetes, настройка через HelmHelm
Docker ComposeРазвертывание каждого компонента ClickStack отдельно с помощью Docker Compose.Локальное тестирование, прототипы (proof of concept), продакшен на одном сервере, собственный (BYO) ClickHouseНет отказоустойчивости, требуется управление несколькими контейнерамиDocker Compose
HyperDX OnlyИспользование HyperDX отдельно с вашим собственным ClickHouse и схемой.Существующие пользователи ClickHouse, кастомные конвейеры событийClickHouse не включён, пользователь должен сам управлять ингестией и схемойHyperDX Only
Local Mode OnlyПолностью работает в браузере с локальным хранилищем. Без бэкенда и постоянного хранилища (persistence).Демо, отладка, разработка с HyperDXНет аутентификации, нет постоянного хранилища, нет оповещений (alerting), только один пользовательLocal Mode Only