Helm (v1.x)

Для работы с конфиденциальными данными, такими как API-ключи или учётные данные базы данных, используйте секреты Kubernetes. Helm-чарты HyperDX включают файлы секретов по умолчанию, которые можно изменить и применить в вашем кластере.

Helm-чарт включает шаблон секрета по умолчанию, расположенный по адресу charts/clickstack/templates/secrets.yaml . Этот файл задаёт базовую структуру для управления секретами.

Если вам нужно применить секрет вручную, измените и примените предоставленный шаблон secrets.yaml :

apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: hyperdx-secret annotations: "helm.sh/resource-policy": keep type: Opaque data: API_KEY: <base64-encoded-api-key>

Примените секрет к кластеру:

kubectl apply -f secrets.yaml

При желании Вы можете вручную создать собственный секрет Kubernetes:

kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

Чтобы указать секрет в values.yaml :

hyperdx: apiKey: valueFrom: secretKeyRef: name: hyperdx-secret key: API_KEY