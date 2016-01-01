Helm (v1.x)
На этой странице описан Helm-чарт v1.x с inline-template, который переведён в режим сопровождения и больше не будет получать новые функции. Для новых развертываний используйте чарт v2.x. Чтобы перенести существующее развертывание v1.x, см. руководство по обновлению.
Helm-чарт для ClickStack доступен здесь и является рекомендуемым способом для промышленных развертываний.
По умолчанию Helm-чарт разворачивает все основные компоненты, включая:
- ClickHouse
- HyperDX
- OTel collector
- MongoDB (для постоянного хранения состояния приложения)
Однако его можно легко настроить для интеграции с существующим развертыванием ClickHouse — например, размещённым в ClickHouse Cloud.
Чарт поддерживает стандартные лучшие практики Kubernetes, включая:
- Конфигурацию для конкретной среды через
values.yaml
- Ограничения ресурсов и масштабирование на уровне подов
- Настройку TLS и входного шлюза
- Управление секретами и настройку аутентификации
Подходит для
- пилотных проектов
- промышленной эксплуатации
Этапы развертывания
Добавьте репозиторий Helm для ClickStack
Добавьте репозиторий Helm для ClickStack:
Установка ClickStack
Чтобы установить чарт ClickStack со значениями по умолчанию:
Проверьте установку
Проверьте установку:
Когда все поды будут готовы, переходите дальше.
Проброс портов
Проброс портов позволяет получить доступ к HyperDX и настроить его. При развёртывании в production вместо этого следует открыть доступ к сервису через входной шлюз или балансировщик нагрузки, чтобы обеспечить корректный сетевой доступ, терминацию TLS и масштабируемость. Проброс портов лучше всего подходит для локальной разработки или разовых административных задач, а не для длительного использования или сред с высокой доступностью.
Для промышленных развертываний настройте входной шлюз с TLS вместо проброса портов. Подробные инструкции см. в руководстве по настройке входного шлюза.
Откройте интерфейс
Перейдите по адресу http://localhost:8080, чтобы открыть интерфейс HyperDX.
Создайте пользователя, указав имя пользователя и пароль, соответствующие требованиям.
После нажатия
Create будут созданы источники данных для экземпляра ClickHouse, развернутого с помощью Helm-чарта.
Вы можете переопределить подключение по умолчанию к встроенному экземпляру ClickHouse. Подробнее см. в разделе "Использование ClickHouse Cloud".
Настройка значений (необязательно)
Вы можете изменить настройки с помощью флагов
--set. Например:
Либо отредактируйте
values.yaml. Чтобы получить значения по умолчанию:
Пример конфигурации:
Использование секретов (необязательно)
Для работы с конфиденциальными данными, такими как API-ключи или учётные данные базы данных, используйте секреты Kubernetes. Helm-чарты HyperDX включают файлы секретов по умолчанию, которые можно изменить и применить в вашем кластере.
Использование предварительно настроенных секретов
Helm-чарт включает шаблон секрета по умолчанию, расположенный по адресу
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Этот файл задаёт базовую структуру для управления секретами.
Если вам нужно применить секрет вручную, измените и примените предоставленный шаблон
secrets.yaml:
Примените секрет к кластеру:
Создание собственного секрета
При желании Вы можете вручную создать собственный секрет Kubernetes:
Указание секрета
Чтобы указать секрет в
values.yaml:
Подробные инструкции по настройке API-ключей, включая несколько способов конфигурации и порядок перезапуска подов, см. в руководстве по настройке API-ключей.
Использование ClickHouse Cloud
Если вы используете ClickHouse Cloud, отключите экземпляр ClickHouse, развернутый с помощью Helm-чарта, и укажите учетные данные ClickHouse Cloud:
Либо используйте файл
values.yaml:
Для развертываний в production с конфигурацией на основе секретов, с использованием внешних OTel collector или с минимальной конфигурацией см. руководство по вариантам развертывания.
Примечания для продакшена
По умолчанию этот чарт также устанавливает ClickHouse и OTel collector. Однако для продакшена рекомендуется управлять ClickHouse и OTel collector отдельно.
Чтобы отключить ClickHouse и OTel collector, задайте следующие значения:
Для развертываний в продакшене, включая настройку высокой доступности, управление ресурсами, настройку Входного шлюза/TLS и конфигурации для облачных платформ (GKE, EKS, AKS), см.:
- Руководство по конфигурации - Входной шлюз, TLS и управление секретами
- Развертывания в Cloud - Настройки для Cloud и чек-лист для продакшена
Конфигурация задач
По умолчанию в чарте настроена одна задача в виде cronjob, которая отвечает за проверку того, должны ли сработать оповещения. Ниже приведены её настройки:
|Параметр
|Описание
|По умолчанию
tasks.enabled
|Включить или отключить cron-задачи в кластере. По умолчанию образ HyperDX будет выполнять cron-задачи в рамках процесса приложения. Установите
true, если хотите использовать отдельную cron-задачу в кластере.
false
tasks.checkAlerts.schedule
|Расписание cron для задачи check-alerts
*/1 * * * *
tasks.checkAlerts.resources
|Запросы и лимиты ресурсов для задачи check-alerts
|См.
values.yaml
Обновление чарта
Чтобы обновить чарт до более новой версии:
Чтобы проверить доступные версии чарта:
Если вы хотите перейти на chart v2.x на основе subchart, см. руководство по обновлению, где приведены инструкции по миграции. Это несовместимое изменение — обновление
helm upgrade на месте не поддерживается.
Удаление ClickStack
Чтобы удалить развертывание:
Это удалит все ресурсы, связанные с релизом, но постоянные данные (если они есть) могут остаться.
Устранение неполадок
Проверка логов
Отладка сбоя установки
Проверка развертывания
Сведения о проблемах, связанных с Входным шлюзом, TLS или развертыванием в Cloud, см. здесь:
- Устранение неполадок Входного шлюза - выдача ресурсов, перезапись путей, проблемы в браузере
- Развертывания в Cloud - проблемы с GKE OpAMP и другие проблемы, характерные для Cloud
Поддержка типа JSON
Поддержка типа JSON в ClickStack находится в статусе бета-версии. Хотя сам тип JSON готов к промышленной эксплуатации в ClickHouse 25.3+, его интеграция в ClickStack всё ещё активно разрабатывается и может иметь ограничения, изменяться в будущем или содержать ошибки.
Поддержка типа JSON в ClickStack доступна в статусе бета-версии, начиная с версии
2.0.4.
О преимуществах этого типа см. раздел Преимущества типа JSON.
Чтобы включить поддержку типа JSON, вам необходимо задать следующие переменные окружения:
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json'— включает поддержку в OTel collector, гарантируя, что схемы создаются с использованием типа JSON.
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true(только ClickStack Open Source) — включает поддержку в приложении ClickStack UI, позволяя выполнять запросы к данным JSON.
Вы можете задать эти переменные окружения либо через параметры, либо через
values.yaml, например:
values.yaml
или с помощью
--set:
