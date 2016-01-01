Руководство по обновлению Helm

В этом руководстве описан переход с Helm-чарта ClickStack с inline-template (v1.x) на архитектуру на основе субчартов (v2.x). Это критическое изменение: самописные ресурсы Kubernetes заменяются пользовательскими ресурсами под управлением операторов для MongoDB и ClickHouse, а также используется официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector.

Критическое изменение

Чарт v2.x не обратно совместим с v1.x. Обновление на месте с помощью helm upgrade не поддерживается. Рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные, а не пытаться обновить текущую установку на месте.

Предварительные требования

  • Перед обновлением создайте резервную копию данных (MongoDB, ClickHouse PVC)
  • Проверьте текущие переопределения в values.yaml — большинство ключей было перемещено или переименовано

Двухэтапная установка

В чарте v2.x используется двухэтапная установка. Операторы (которые регистрируют CRD) необходимо установить до основного чарта (который создает CR):

# Phase 1: Install operators and CRDs
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators

# Phase 2: Install ClickStack
helm install my-clickstack clickstack/clickstack

Удаляйте в обратном порядке:

helm uninstall my-clickstack
helm uninstall clickstack-operators

Сохранение данных

Объекты PersistentVolumeClaim, созданные операторами MongoDB и ClickHouse, не удаляются командой helm uninstall. Это сделано намеренно, чтобы предотвратить случайную потерю данных. Чтобы удалить PVC после деинсталляции, см.:

Класс хранилища

global.storageClassName и global.keepPVC были удалены. Теперь класс хранилища настраивается напрямую в спецификации CR каждого оператора:

mongodb:
  spec:
    statefulSet:
      spec:
        volumeClaimTemplates:
          - spec:
              storageClassName: "fast-ssd"

clickhouse:
  keeper:
    spec:
      dataVolumeClaimSpec:
        storageClassName: "fast-ssd"
  cluster:
    spec:
      dataVolumeClaimSpec:
        storageClassName: "fast-ssd"

Что изменилось

КомпонентДо (v1.x)После (v2.x)
MongoDBВстроенное развертывание + Service + PVCMongoDB Kubernetes Operator (MCK), управляющий CR MongoDBCommunity
ClickHouseВстроенное развертывание + Service + ConfigMaps + PVCClickHouse Operator, управляющий CR ClickHouseCluster + KeeperCluster
OTel collectorВстроенное развертывание + Service (блок otel.*)Официальный Helm-чарт OpenTelemetry collector (субчарт otel-collector:)
Параметры HyperDXПлоские ключи в hyperdx.* плюс tasks: и appUrl на верхнем уровнеПерегруппированы по типам ресурсов K8s в hyperdx.* (см. ниже)
hdx-oss-v2Устаревший legacy-чартПолностью удалён

Реорганизация значений HyperDX

Блок hyperdx: теперь структурирован по типам ресурсов Kubernetes:

hyperdx:
  ports:          # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
    api: 8000
    app: 3000
    opamp: 4320

  frontendUrl: "http://localhost:3000"   # Replaces the removed appUrl

  config:         # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
    APP_PORT: "3000"
    HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"

  secrets:        # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
    HYPERDX_API_KEY: "..."
    CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
    CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
    MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"

  deployment:     # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
  service:        # K8s Service spec (type, annotations)
  ingress:        # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
  podDisruptionBudget:  # K8s PDB spec
  tasks:          # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)

Ключевые изменения

До (v1.x)После (v2.x)
appUrlУдалено. Используйте hyperdx.frontendUrl (по умолчанию: http://localhost:3000)
tasks.* (верхний уровень)hyperdx.tasks.*
mongodb.passwordhyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPasswordhyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPasswordhyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
otel.* переопределения переменных окруженияhyperdx.config.* (несекретные) и hyperdx.secrets.* (секретные)

Единые ConfigMap и Secret

Теперь все переменные окружения передаются через два ресурса со статическими именами, общие для Развертывания HyperDX и OTel collector, с помощью envFrom:

  • clickstack-config ConfigMap — заполняется из hyperdx.config
  • clickstack-secret Secret — заполняется из hyperdx.secrets

Отдельного ConfigMap специально для OTel collector больше нет. Обе рабочие нагрузки используют одни и те же источники.

Миграция MongoDB

Удалённые значения

Следующих значений mongodb.* больше нет:

# REMOVED — do not use
mongodb:
  image: "..."
  port: 27017
  strategy: ...
  nodeSelector: {}
  tolerations: []
  livenessProbe: ...
  readinessProbe: ...
  persistence:
    enabled: true
    dataSize: 10Gi

Новые значения

Теперь MongoDB управляется оператором MCK через пользовательский ресурс MongoDBCommunity. Спецификация CR формируется напрямую из mongodb.spec:

mongodb:
  enabled: true
  spec:
    members: 1
    type: ReplicaSet
    version: "5.0.32"
    security:
      authentication:
        modes: ["SCRAM"]
    users:
      - name: hyperdx
        db: hyperdx
        passwordSecretRef:
          name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password'
        roles:
          - name: dbOwner
            db: hyperdx
          - name: clusterMonitor
            db: admin
        scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram'
    additionalMongodConfig:
      storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib

Пароль MongoDB задаётся в hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (а не в mongodb.password). Это значение автоматически используется в Secret с паролем и в шаблоне mongoUri.

Чтобы добавить постоянное хранилище, добавьте блок statefulSet в mongodb.spec:

mongodb:
  spec:
    statefulSet:
      spec:
        volumeClaimTemplates:
          - metadata:
              name: data-volume
            spec:
              accessModes: ["ReadWriteOnce"]
              storageClassName: "your-storage-class"
              resources:
                requests:
                  storage: 10Gi

Субчарт оператора MCK настраивается в разделе mongodb-operator: (а не mongodb-kubernetes:). Полный список доступных полей CRD см. в документации MCK.

Миграция ClickHouse

Удалённые значения

Следующие значения clickhouse.* были удалены:

# REMOVED — do not use
clickhouse:
  image: "..."
  terminationGracePeriodSeconds: 90
  resources: {}
  livenessProbe: ...
  readinessProbe: ...
  startupProbe: ...
  nodeSelector: {}
  tolerations: []
  service:
    type: ClusterIP
    annotations: {}
  persistence:
    enabled: true
    dataSize: 10Gi
    logSize: 5Gi
  config:
    clusterCidrs: [...]
    users:
      appUserPassword: "..."
      otelUserPassword: "..."
      otelUserName: "..."

Новые значения

Теперь ClickHouse управляется оператором ClickHouse через пользовательские ресурсы ClickHouseCluster и KeeperCluster. Спецификации обоих CR формируются напрямую из значений:

clickhouse:
  enabled: true
  port: 8123
  nativePort: 9000
  prometheus:
    enabled: true
    port: 9363
  keeper:
    spec:
      replicas: 1
      dataVolumeClaimSpec:
        accessModes: ["ReadWriteOnce"]
        resources:
          requests:
            storage: 5Gi
  cluster:
    spec:
      replicas: 1
      shards: 1
      keeperClusterRef:
        name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}'
      dataVolumeClaimSpec:
        accessModes: ["ReadWriteOnce"]
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
      settings:
        extraUsersConfig:
          users:
            app:
              password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}'
            otelcollector:
              password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}'
        extraConfig:
          max_connections: 4096
          keep_alive_timeout: 64
          max_concurrent_queries: 100

Учетные данные пользователя ClickHouse теперь берутся из hyperdx.secrets (а не из clickhouse.config.users). Спецификация кластера ссылается на них с помощью шаблонных выражений.

Субчарт ClickHouse Operator настраивается в разделе clickhouse-operator:. Вебхуки и cert-manager по умолчанию отключены. Все доступные поля CRD см. в руководстве по настройке оператора.

Миграция OTel collector

Удалённые значения

Блок otel: полностью удалён:

# REMOVED — do not use
otel:
  enabled: true
  image: ...
  replicas: 1
  resources: {}
  clickhouseEndpoint: ...
  clickhouseUser: ...
  clickhousePassword: ...
  clickhouseDatabase: "default"
  opampServerUrl: ...
  port: 13133
  nativePort: 24225
  grpcPort: 4317
  httpPort: 4318
  healthPort: 8888
  env: []
  customConfig: ...

Новые значения

OTel collector теперь развёртывается через официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector как субчарт otel-collector:. Обёртки родительского чарта otel: нет — настраивайте субчарт напрямую.

Переменные окружения (конечная точка ClickHouse, URL-адрес OpAMP и т. д.) используются совместно через унифицированные ConfigMap clickstack-config и Secret clickstack-secret. Параметр субчарта extraEnvsFrom уже преднастроен:

otel-collector:
  enabled: true
  mode: deployment
  image:
    repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
    tag: ""
  extraEnvsFrom:
    - configMapRef:
        name: clickstack-config
    - secretRef:
        name: clickstack-secret
  ports:
    otlp:
      enabled: true
      containerPort: 4317
      servicePort: 4317
    otlp-http:
      enabled: true
      containerPort: 4318
      servicePort: 4318

Чтобы настроить ресурсы (ранее otel.resources):

otel-collector:
  resources:
    requests:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    limits:
      memory: "256Mi"
      cpu: "200m"

Чтобы настроить реплики (ранее otel.replicas):

otel-collector:
  replicaCount: 3

Чтобы задать nodeSelector/tolerations (ранее otel.nodeSelector/otel.tolerations):

otel-collector:
  nodeSelector:
    node-role: monitoring
  tolerations:
    - key: monitoring
      operator: Equal
      value: otel
      effect: NoSchedule

См. Helm-чарт OpenTelemetry Collector, чтобы ознакомиться со всеми доступными значениями субчарта.

Неизменённые значения

Следующие разделы не затрагиваются этой миграцией:

  • global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

Чистая установка или обновление на месте

Для чистой установки никаких специальных действий не требуется. Параметры по умолчанию работают сразу.

При обновлении на месте существующего релиза обратите внимание на следующее:

  1. Операторы (MCK, ClickHouse Operator) будут установлены как новые развертывания в вашем пространстве имен
  2. Helm удалит существующие развертывания MongoDB и ClickHouse (они больше не входят в шаблоны чарта)
  3. Операторы создадут новые StatefulSet для управления MongoDB и ClickHouse
  4. PVC из старого чарта не переиспользуются автоматически в StatefulSet, управляемых операторами

Мы рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные вместо обновления на месте.

