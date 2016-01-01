Руководство по обновлению Helm
В этом руководстве описан переход с Helm-чарта ClickStack с inline-template (v1.x) на архитектуру на основе субчартов (v2.x). Это критическое изменение: самописные ресурсы Kubernetes заменяются пользовательскими ресурсами под управлением операторов для MongoDB и ClickHouse, а также используется официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector.
Чарт v2.x не обратно совместим с v1.x. Обновление на месте с помощью
helm upgrade не поддерживается. Рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные, а не пытаться обновить текущую установку на месте.
Предварительные требования
- Перед обновлением создайте резервную копию данных (MongoDB, ClickHouse PVC)
- Проверьте текущие переопределения в
values.yaml— большинство ключей было перемещено или переименовано
Двухэтапная установка
В чарте v2.x используется двухэтапная установка. Операторы (которые регистрируют CRD) необходимо установить до основного чарта (который создает CR):
Удаляйте в обратном порядке:
Сохранение данных
Объекты PersistentVolumeClaim, созданные операторами MongoDB и ClickHouse, не удаляются командой
helm uninstall. Это сделано намеренно, чтобы предотвратить случайную потерю данных. Чтобы удалить PVC после деинсталляции, см.:
Класс хранилища
global.storageClassName и
global.keepPVC были удалены. Теперь класс хранилища настраивается напрямую в спецификации CR каждого оператора:
Что изменилось
|Компонент
|До (v1.x)
|После (v2.x)
|MongoDB
|Встроенное развертывание + Service + PVC
|MongoDB Kubernetes Operator (MCK), управляющий CR
MongoDBCommunity
|ClickHouse
|Встроенное развертывание + Service + ConfigMaps + PVC
|ClickHouse Operator, управляющий CR
ClickHouseCluster +
KeeperCluster
|OTel collector
|Встроенное развертывание + Service (блок
otel.*)
|Официальный Helm-чарт OpenTelemetry collector (субчарт
otel-collector:)
|Параметры HyperDX
|Плоские ключи в
hyperdx.* плюс
tasks: и
appUrl на верхнем уровне
|Перегруппированы по типам ресурсов K8s в
hyperdx.* (см. ниже)
|hdx-oss-v2
|Устаревший legacy-чарт
|Полностью удалён
Реорганизация значений HyperDX
Блок
hyperdx: теперь структурирован по типам ресурсов Kubernetes:
Ключевые изменения
|До (v1.x)
|После (v2.x)
appUrl
|Удалено. Используйте
hyperdx.frontendUrl (по умолчанию:
http://localhost:3000)
tasks.* (верхний уровень)
hyperdx.tasks.*
mongodb.password
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
otel.* переопределения переменных окружения
hyperdx.config.* (несекретные) и
hyperdx.secrets.* (секретные)
Единые ConfigMap и Secret
Теперь все переменные окружения передаются через два ресурса со статическими именами, общие для Развертывания HyperDX и OTel collector, с помощью
envFrom:
clickstack-configConfigMap — заполняется из
hyperdx.config
clickstack-secretSecret — заполняется из
hyperdx.secrets
Отдельного ConfigMap специально для OTel collector больше нет. Обе рабочие нагрузки используют одни и те же источники.
Миграция MongoDB
Удалённые значения
Следующих значений
mongodb.* больше нет:
Новые значения
Теперь MongoDB управляется оператором MCK через пользовательский ресурс
MongoDBCommunity. Спецификация CR формируется напрямую из
mongodb.spec:
Пароль MongoDB задаётся в
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (а не в
mongodb.password). Это значение автоматически используется в Secret с паролем и в шаблоне
mongoUri.
Чтобы добавить постоянное хранилище, добавьте блок
statefulSet в
mongodb.spec:
Субчарт оператора MCK настраивается в разделе
mongodb-operator: (а не
mongodb-kubernetes:). Полный список доступных полей CRD см. в документации MCK.
Миграция ClickHouse
Удалённые значения
Следующие значения
clickhouse.* были удалены:
Новые значения
Теперь ClickHouse управляется оператором ClickHouse через пользовательские ресурсы
ClickHouseCluster и
KeeperCluster. Спецификации обоих CR формируются напрямую из значений:
Учетные данные пользователя ClickHouse теперь берутся из
hyperdx.secrets (а не из
clickhouse.config.users). Спецификация кластера ссылается на них с помощью шаблонных выражений.
Субчарт ClickHouse Operator настраивается в разделе
clickhouse-operator:. Вебхуки и cert-manager по умолчанию отключены. Все доступные поля CRD см. в руководстве по настройке оператора.
Миграция OTel collector
Удалённые значения
Блок
otel: полностью удалён:
Новые значения
OTel collector теперь развёртывается через официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector как субчарт
otel-collector:. Обёртки родительского чарта
otel: нет — настраивайте субчарт напрямую.
Переменные окружения (конечная точка ClickHouse, URL-адрес OpAMP и т. д.) используются совместно через унифицированные ConfigMap
clickstack-config и Secret
clickstack-secret. Параметр субчарта
extraEnvsFrom уже преднастроен:
Чтобы настроить ресурсы (ранее
otel.resources):
Чтобы настроить реплики (ранее
otel.replicas):
Чтобы задать nodeSelector/tolerations (ранее
otel.nodeSelector/
otel.tolerations):
См. Helm-чарт OpenTelemetry Collector, чтобы ознакомиться со всеми доступными значениями субчарта.
Неизменённые значения
Следующие разделы не затрагиваются этой миграцией:
global.*(imageRegistry, imagePullSecrets)
Чистая установка или обновление на месте
Для чистой установки никаких специальных действий не требуется. Параметры по умолчанию работают сразу.
При обновлении на месте существующего релиза обратите внимание на следующее:
- Операторы (MCK, ClickHouse Operator) будут установлены как новые развертывания в вашем пространстве имен
- Helm удалит существующие развертывания MongoDB и ClickHouse (они больше не входят в шаблоны чарта)
- Операторы создадут новые StatefulSet для управления MongoDB и ClickHouse
- PVC из старого чарта не переиспользуются автоматически в StatefulSet, управляемых операторами
Мы рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные вместо обновления на месте.
