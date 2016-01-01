Руководство по обновлению Helm

В этом руководстве описан переход с Helm-чарта ClickStack с inline-template (v1.x) на архитектуру на основе субчартов (v2.x). Это критическое изменение: самописные ресурсы Kubernetes заменяются пользовательскими ресурсами под управлением операторов для MongoDB и ClickHouse, а также используется официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector.

Критическое изменение Чарт v2.x не обратно совместим с v1.x. Обновление на месте с помощью helm upgrade не поддерживается. Рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные, а не пытаться обновить текущую установку на месте.

Перед обновлением создайте резервную копию данных (MongoDB, ClickHouse PVC)

Проверьте текущие переопределения в values.yaml — большинство ключей было перемещено или переименовано

В чарте v2.x используется двухэтапная установка. Операторы (которые регистрируют CRD) необходимо установить до основного чарта (который создает CR):

# Phase 1: Install operators and CRDs helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators # Phase 2: Install ClickStack helm install my-clickstack clickstack/clickstack

Удаляйте в обратном порядке:

helm uninstall my-clickstack helm uninstall clickstack-operators

Объекты PersistentVolumeClaim, созданные операторами MongoDB и ClickHouse, не удаляются командой helm uninstall . Это сделано намеренно, чтобы предотвратить случайную потерю данных. Чтобы удалить PVC после деинсталляции, см.:

global.storageClassName и global.keepPVC были удалены. Теперь класс хранилища настраивается напрямую в спецификации CR каждого оператора:

mongodb: spec: statefulSet: spec: volumeClaimTemplates: - spec: storageClassName: "fast-ssd" clickhouse: keeper: spec: dataVolumeClaimSpec: storageClassName: "fast-ssd" cluster: spec: dataVolumeClaimSpec: storageClassName: "fast-ssd"

Компонент До (v1.x) После (v2.x) MongoDB Встроенное развертывание + Service + PVC MongoDB Kubernetes Operator (MCK), управляющий CR MongoDBCommunity ClickHouse Встроенное развертывание + Service + ConfigMaps + PVC ClickHouse Operator, управляющий CR ClickHouseCluster + KeeperCluster OTel collector Встроенное развертывание + Service (блок otel.* ) Официальный Helm-чарт OpenTelemetry collector (субчарт otel-collector: ) Параметры HyperDX Плоские ключи в hyperdx.* плюс tasks: и appUrl на верхнем уровне Перегруппированы по типам ресурсов K8s в hyperdx.* (см. ниже) hdx-oss-v2 Устаревший legacy-чарт Полностью удалён

Блок hyperdx: теперь структурирован по типам ресурсов Kubernetes:

hyperdx: ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress) api: 8000 app: 3000 opamp: 4320 frontendUrl: "http://localhost:3000" # Replaces the removed appUrl config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars) APP_PORT: "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL: "info" secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars) HYPERDX_API_KEY: "..." CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx" MONGODB_PASSWORD: "hyperdx" deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.) service: # K8s Service spec (type, annotations) ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations) podDisruptionBudget: # K8s PDB spec tasks: # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)

До (v1.x) После (v2.x) appUrl Удалено. Используйте hyperdx.frontendUrl (по умолчанию: http://localhost:3000 ) tasks.* (верхний уровень) hyperdx.tasks.* mongodb.password hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD clickhouse.config.users.appUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD clickhouse.config.users.otelUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD otel.* переопределения переменных окружения hyperdx.config.* (несекретные) и hyperdx.secrets.* (секретные)

Теперь все переменные окружения передаются через два ресурса со статическими именами, общие для Развертывания HyperDX и OTel collector, с помощью envFrom :

clickstack-config ConfigMap — заполняется из hyperdx.config

ConfigMap — заполняется из clickstack-secret Secret — заполняется из hyperdx.secrets

Отдельного ConfigMap специально для OTel collector больше нет. Обе рабочие нагрузки используют одни и те же источники.

Следующих значений mongodb.* больше нет:

# REMOVED — do not use mongodb: image: "..." port: 27017 strategy: ... nodeSelector: {} tolerations: [] livenessProbe: ... readinessProbe: ... persistence: enabled: true dataSize: 10Gi

Теперь MongoDB управляется оператором MCK через пользовательский ресурс MongoDBCommunity . Спецификация CR формируется напрямую из mongodb.spec :

mongodb: enabled: true spec: members: 1 type: ReplicaSet version: "5.0.32" security: authentication: modes: ["SCRAM"] users: - name: hyperdx db: hyperdx passwordSecretRef: name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password' roles: - name: dbOwner db: hyperdx - name: clusterMonitor db: admin scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram' additionalMongodConfig: storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib

Пароль MongoDB задаётся в hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (а не в mongodb.password ). Это значение автоматически используется в Secret с паролем и в шаблоне mongoUri .

Чтобы добавить постоянное хранилище, добавьте блок statefulSet в mongodb.spec :

mongodb: spec: statefulSet: spec: volumeClaimTemplates: - metadata: name: data-volume spec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] storageClassName: "your-storage-class" resources: requests: storage: 10Gi

Субчарт оператора MCK настраивается в разделе mongodb-operator: (а не mongodb-kubernetes: ). Полный список доступных полей CRD см. в документации MCK.

Следующие значения clickhouse.* были удалены:

# REMOVED — do not use clickhouse: image: "..." terminationGracePeriodSeconds: 90 resources: {} livenessProbe: ... readinessProbe: ... startupProbe: ... nodeSelector: {} tolerations: [] service: type: ClusterIP annotations: {} persistence: enabled: true dataSize: 10Gi logSize: 5Gi config: clusterCidrs: [...] users: appUserPassword: "..." otelUserPassword: "..." otelUserName: "..."

Теперь ClickHouse управляется оператором ClickHouse через пользовательские ресурсы ClickHouseCluster и KeeperCluster . Спецификации обоих CR формируются напрямую из значений:

clickhouse: enabled: true port: 8123 nativePort: 9000 prometheus: enabled: true port: 9363 keeper: spec: replicas: 1 dataVolumeClaimSpec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] resources: requests: storage: 5Gi cluster: spec: replicas: 1 shards: 1 keeperClusterRef: name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}' dataVolumeClaimSpec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] resources: requests: storage: 10Gi settings: extraUsersConfig: users: app: password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}' otelcollector: password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}' extraConfig: max_connections: 4096 keep_alive_timeout: 64 max_concurrent_queries: 100

Учетные данные пользователя ClickHouse теперь берутся из hyperdx.secrets (а не из clickhouse.config.users ). Спецификация кластера ссылается на них с помощью шаблонных выражений.

Субчарт ClickHouse Operator настраивается в разделе clickhouse-operator: . Вебхуки и cert-manager по умолчанию отключены. Все доступные поля CRD см. в руководстве по настройке оператора.

Блок otel: полностью удалён:

# REMOVED — do not use otel: enabled: true image: ... replicas: 1 resources: {} clickhouseEndpoint: ... clickhouseUser: ... clickhousePassword: ... clickhouseDatabase: "default" opampServerUrl: ... port: 13133 nativePort: 24225 grpcPort: 4317 httpPort: 4318 healthPort: 8888 env: [] customConfig: ...

OTel collector теперь развёртывается через официальный Helm-чарт OpenTelemetry Collector как субчарт otel-collector: . Обёртки родительского чарта otel: нет — настраивайте субчарт напрямую.

Переменные окружения (конечная точка ClickHouse, URL-адрес OpAMP и т. д.) используются совместно через унифицированные ConfigMap clickstack-config и Secret clickstack-secret . Параметр субчарта extraEnvsFrom уже преднастроен:

otel-collector: enabled: true mode: deployment image: repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector tag: "" extraEnvsFrom: - configMapRef: name: clickstack-config - secretRef: name: clickstack-secret ports: otlp: enabled: true containerPort: 4317 servicePort: 4317 otlp-http: enabled: true containerPort: 4318 servicePort: 4318

Чтобы настроить ресурсы (ранее otel.resources ):

otel-collector: resources: requests: memory: "128Mi" cpu: "100m" limits: memory: "256Mi" cpu: "200m"

Чтобы настроить реплики (ранее otel.replicas ):

otel-collector: replicaCount: 3

Чтобы задать nodeSelector/tolerations (ранее otel.nodeSelector / otel.tolerations ):

otel-collector: nodeSelector: node-role: monitoring tolerations: - key: monitoring operator: Equal value: otel effect: NoSchedule

См. Helm-чарт OpenTelemetry Collector, чтобы ознакомиться со всеми доступными значениями субчарта.

Следующие разделы не затрагиваются этой миграцией:

global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

Для чистой установки никаких специальных действий не требуется. Параметры по умолчанию работают сразу.

При обновлении на месте существующего релиза обратите внимание на следующее:

Операторы (MCK, ClickHouse Operator) будут установлены как новые развертывания в вашем пространстве имен Helm удалит существующие развертывания MongoDB и ClickHouse (они больше не входят в шаблоны чарта) Операторы создадут новые StatefulSet для управления MongoDB и ClickHouse PVC из старого чарта не переиспользуются автоматически в StatefulSet, управляемых операторами

Мы рекомендуем выполнить чистую установку параллельно с существующим развертыванием и перенести данные вместо обновления на месте.