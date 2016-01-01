Варианты развертывания Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x На этой странице описаны варианты развертывания для Helm-чарта v1.x с inline-template, который находится в режиме поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Варианты развертывания Helm. Инструкции по миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются расширенные варианты развертывания ClickStack с помощью Helm. Инструкции по базовой установке см. в основном руководстве по развертыванию Helm.

Helm-чарт ClickStack поддерживает несколько вариантов развертывания:

Внешний ClickHouse — использовать существующий кластер ClickHouse

Внешний OTel collector — использовать существующую инфраструктуру OTel

Минимальное развертывание — только HyperDX, внешние зависимости

Если у вас уже есть кластер ClickHouse (включая ClickHouse Cloud), вы можете отключить встроенный ClickHouse и подключиться к внешнему экземпляру.

Используйте этот подход для быстрого тестирования или в непроизводственных средах:

# values-external-clickhouse.yaml clickhouse: enabled: false # Disable the built-in ClickHouse otel: clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363" # Optional hyperdx: defaultConnections: | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

Установите, используя следующую конфигурацию:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

Для развертываний в продакшене, где учетные данные нужно хранить отдельно от конфигурации Helm:

Если вы используете ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml clickhouse: enabled: false persistence: enabled: false otel: clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true" hyperdx: useExistingConfigSecret: true existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config" existingConfigConnectionsKey: "connections.json" existingConfigSourcesKey: "sources.json"

Если у вас уже развернута инфраструктура OTel collector:

# values-external-otel.yaml otel: enabled: false # Disable the built-in OTEL collector hyperdx: otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

Инструкции по публикации эндпоинтов OTel collector через Входной шлюз см. в разделе Конфигурация Входного шлюза.

Если у организации уже есть своя инфраструктура, разверните только HyperDX:

# values-minimal.yaml clickhouse: enabled: false otel: enabled: false hyperdx: otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318" # Option 1: Inline (for testing) defaultConnections: | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ] # Option 2: External secret (production) # useExistingConfigSecret: true # existingConfigSecret: "my-external-config" # existingConfigConnectionsKey: "connections.json" # existingConfigSourcesKey: "sources.json"