Варианты развертывания Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x

На этой странице описаны варианты развертывания для Helm-чарта v1.x с inline-template, который находится в режиме поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Варианты развертывания Helm. Инструкции по миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются расширенные варианты развертывания ClickStack с помощью Helm. Инструкции по базовой установке см. в основном руководстве по развертыванию Helm.

Обзор

Helm-чарт ClickStack поддерживает несколько вариантов развертывания:

  • Полный стек (по умолчанию) — включены все компоненты
  • Внешний ClickHouse — использовать существующий кластер ClickHouse
  • Внешний OTel collector — использовать существующую инфраструктуру OTel
  • Минимальное развертывание — только HyperDX, внешние зависимости

Внешний ClickHouse

Если у вас уже есть кластер ClickHouse (включая ClickHouse Cloud), вы можете отключить встроенный ClickHouse и подключиться к внешнему экземпляру.

Вариант 1: Встроенная конфигурация (разработка/тестирование)

Используйте этот подход для быстрого тестирования или в непроизводственных средах:

# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
  enabled: false  # Disable the built-in ClickHouse

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
  clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363"  # Optional

hyperdx:
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "External ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]

Установите, используя следующую конфигурацию:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

Вариант 2: Внешний секрет (рекомендуется для продакшена)

Для развертываний в продакшене, где учетные данные нужно хранить отдельно от конфигурации Helm:

Использование ClickHouse Cloud

Если вы используете ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
  enabled: false
  persistence:
    enabled: false

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true"

hyperdx:
  useExistingConfigSecret: true
  existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
  existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  existingConfigSourcesKey: "sources.json"

Внешний OTel collector

Если у вас уже развернута инфраструктура OTel collector:

# values-external-otel.yaml
otel:
  enabled: false  # Disable the built-in OTEL collector

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

Инструкции по публикации эндпоинтов OTel collector через Входной шлюз см. в разделе Конфигурация Входного шлюза.

Минимальное развертывание

Если у организации уже есть своя инфраструктура, разверните только HyperDX:

# values-minimal.yaml
clickhouse:
  enabled: false

otel:
  enabled: false

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

  # Option 1: Inline (for testing)
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "External ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]

  # Option 2: External secret (production)
  # useExistingConfigSecret: true
  # existingConfigSecret: "my-external-config"
  # existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml

