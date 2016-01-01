Перейти к основному содержанию
Варианты развертывания с помощью Helm

В этом руководстве рассматриваются расширенные варианты развертывания ClickStack с помощью Helm. Инструкции по базовой установке приведены в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.

Обзор

Helm-чарт ClickStack поддерживает несколько вариантов развертывания:

  • Полный стек (по умолчанию) — включены все компоненты
  • Внешний ClickHouse — использовать существующий кластер ClickHouse
  • Внешний OTel collector — использовать существующую инфраструктуру OTel
  • Минимальное развертывание — только HyperDX, внешние зависимости

Внешний ClickHouse

Если у вас уже есть кластер ClickHouse (включая ClickHouse Cloud), вы можете отключить встроенный ClickHouse и подключиться к вашему внешнему экземпляру.

Вариант 1: Встроенная конфигурация (разработка/тестирование)

Используйте этот подход для быстрого тестирования или в непродуктивных средах:

# values-external-clickhouse.yaml \{#values-external-clickhouseyaml}
clickhouse:
  enabled: false  # Отключить встроенный ClickHouse

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
  clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363"  # Опционально

hyperdx:
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "Внешний ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]

Установите, используя следующую конфигурацию:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

Вариант 2: Внешний секрет (рекомендуется для production)

Для production-развертываний, где вы хотите хранить учетные данные отдельно от конфигурации Helm:

Использование ClickHouse Cloud

Для ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml \{#values-clickhouse-cloudyaml}
clickhouse:
  enabled: false
  persistence:
    enabled: false

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true"

hyperdx:
  useExistingConfigSecret: true
  existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
  existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  existingConfigSourcesKey: "sources.json"

Подробный пример подключения к ClickHouse Cloud см. в разделе «Создание подключения к ClickHouse Cloud».

Внешний OTel collector

Если у вас уже есть инфраструктура OTel collector:

# values-external-otel.yaml \{#values-external-otelyaml}
otel:
  enabled: false  # Отключить встроенный OTel collector

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

См. раздел Настройка входного шлюза для инструкций по публикации конечных точек OTel collector через входной шлюз.

Минимальное развертывание

Для организаций с уже существующей инфраструктурой достаточно развернуть только HyperDX:

# values-minimal.yaml \{#values-minimalyaml}
clickhouse:
  enabled: false

otel:
  enabled: false

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
  
  # Вариант 1: Встроенная конфигурация (для тестирования)
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "External ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]
  
  # Вариант 2: Внешний секрет (для production)
  # useExistingConfigSecret: true
  # existingConfigSecret: "my-external-config"
  # existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml

