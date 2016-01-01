Варианты развертывания с помощью Helm

В этом руководстве рассматриваются расширенные варианты развертывания ClickStack с помощью Helm. Инструкции по базовой установке приведены в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.

Helm-чарт ClickStack поддерживает несколько вариантов развертывания:

Полный стек (по умолчанию) — включены все компоненты

(по умолчанию) — включены все компоненты Внешний ClickHouse — использовать существующий кластер ClickHouse

— использовать существующий кластер ClickHouse Внешний OTel collector — использовать существующую инфраструктуру OTel

— использовать существующую инфраструктуру OTel Минимальное развертывание — только HyperDX, внешние зависимости

Если у вас уже есть кластер ClickHouse (включая ClickHouse Cloud), вы можете отключить встроенный ClickHouse и подключиться к вашему внешнему экземпляру.

Используйте этот подход для быстрого тестирования или в непродуктивных средах:

# values-external-clickhouse.yaml \{#values-external-clickhouseyaml} clickhouse: enabled: false # Отключить встроенный ClickHouse otel: clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363" # Опционально hyperdx: defaultConnections: | [ { "name": "Внешний ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

Установите, используя следующую конфигурацию:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

Для production-развертываний, где вы хотите хранить учетные данные отдельно от конфигурации Helm:

Для ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml \{#values-clickhouse-cloudyaml} clickhouse: enabled: false persistence: enabled: false otel: clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true" hyperdx: useExistingConfigSecret: true existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config" existingConfigConnectionsKey: "connections.json" existingConfigSourcesKey: "sources.json"

Подробный пример подключения к ClickHouse Cloud см. в разделе «Создание подключения к ClickHouse Cloud».

Если у вас уже есть инфраструктура OTel collector:

# values-external-otel.yaml \{#values-external-otelyaml} otel: enabled: false # Отключить встроенный OTel collector hyperdx: otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

См. раздел Настройка входного шлюза для инструкций по публикации конечных точек OTel collector через входной шлюз.

Для организаций с уже существующей инфраструктурой достаточно развернуть только HyperDX:

# values-minimal.yaml \{#values-minimalyaml} clickhouse: enabled: false otel: enabled: false hyperdx: otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318" # Вариант 1: Встроенная конфигурация (для тестирования) defaultConnections: | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ] # Вариант 2: Внешний секрет (для production) # useExistingConfigSecret: true # existingConfigSecret: "my-external-config" # existingConfigConnectionsKey: "connections.json" # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml