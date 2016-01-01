Варианты развертывания с помощью Helm
В этом руководстве рассматриваются расширенные варианты развертывания ClickStack с помощью Helm. Инструкции по базовой установке приведены в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.
Обзор
Helm-чарт ClickStack поддерживает несколько вариантов развертывания:
- Полный стек (по умолчанию) — включены все компоненты
- Внешний ClickHouse — использовать существующий кластер ClickHouse
- Внешний OTel collector — использовать существующую инфраструктуру OTel
- Минимальное развертывание — только HyperDX, внешние зависимости
Внешний ClickHouse
Если у вас уже есть кластер ClickHouse (включая ClickHouse Cloud), вы можете отключить встроенный ClickHouse и подключиться к вашему внешнему экземпляру.
Вариант 1: Встроенная конфигурация (разработка/тестирование)
Используйте этот подход для быстрого тестирования или в непродуктивных средах:
Установите, используя следующую конфигурацию:
Вариант 2: Внешний секрет (рекомендуется для production)
Для production-развертываний, где вы хотите хранить учетные данные отдельно от конфигурации Helm:
Использование ClickHouse Cloud
Для ClickHouse Cloud:
Подробный пример подключения к ClickHouse Cloud см. в разделе «Создание подключения к ClickHouse Cloud».
Внешний OTel collector
Если у вас уже есть инфраструктура OTel collector:
См. раздел Настройка входного шлюза для инструкций по публикации конечных точек OTel collector через входной шлюз.
Минимальное развертывание
Для организаций с уже существующей инфраструктурой достаточно развернуть только HyperDX:
Следующие шаги
- Руководство по настройке — ключи API, секреты и настройка входного шлюза
- Облачные развертывания — конфигурации для GKE, EKS и AKS
- Основное руководство по Helm — базовая установка