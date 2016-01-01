Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Конфигурация Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x

На этой странице описана конфигурация inline-template Helm-чарта v1.x, который находится в режиме поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Конфигурация Helm. Инструкции по миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются настройки для Helm-развертываний ClickStack. Сведения о базовой установке см. в основном руководстве по развертыванию Helm.

Настройка API-ключа

После успешного развертывания ClickStack настройте API-ключ, чтобы включить сбор телеметрии:

  1. Откройте экземпляр HyperDX через настроенный входной шлюз или конечную точку сервиса
  2. Войдите в дашборд HyperDX и перейдите в Team settings, чтобы сгенерировать или получить API-ключ
  3. Обновите развертывание с API-ключом одним из следующих способов:

Метод 1: обновление через Helm upgrade с использованием файла values

Добавьте API-ключ в values.yaml:

hyperdx:
  apiKey: "your-api-key-here"

Затем обновите развертывание:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Метод 2: Обновление с помощью команды helm upgrade с флагом --set

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"

Перезапустите поды, чтобы применить изменения

После обновления API-ключа перезапустите поды, чтобы они загрузили новую конфигурацию:

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
Примечание

Чарт автоматически создаёт секрет Kubernetes (<release-name>-app-secrets) с вашим API-ключом. Дополнительная настройка секрета не требуется, если только вы не планируете использовать внешний секрет.

Управление секретами

Для хранения конфиденциальных данных, таких как API-ключи или учетные данные базы данных, используйте секреты Kubernetes.

Использование преднастроенных секретов

Helm-чарт содержит шаблон секрета по умолчанию, расположенный по адресу charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Этот файл служит базовой структурой для управления секретами.

Если вам нужно вручную применить секрет, измените и примените предоставленный шаблон secrets.yaml:

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: hyperdx-secret
  annotations:
    "helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
  API_KEY: <base64-encoded-api-key>

Примените секрет к кластеру:

kubectl apply -f secrets.yaml

Создание собственного секрета

Создайте собственный секрет Kubernetes вручную:

kubectl create secret generic hyperdx-secret \
  --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

Указание секрета в values.yaml

hyperdx:
  apiKey:
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: API_KEY

Настройка входного шлюза

Чтобы открыть доступ к интерфейсу HyperDX и API по доменному имени, включите входной шлюз в файле values.yaml.

Общие настройки входного шлюза

hyperdx:
  frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"  # Must match ingress host
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
Важное примечание по настройке

hyperdx.frontendUrl должен совпадать с хостом входного шлюза и включать протокол (например, https://hyperdx.yourdomain.com). Это гарантирует корректную работу всех создаваемых ссылок, файлов cookie и перенаправлений.

Включение TLS (HTTPS)

Чтобы защитить развертывание с помощью HTTPS:

1. Создайте TLS-секрет с сертификатом и ключом:

kubectl create secret tls hyperdx-tls \
  --cert=path/to/tls.crt \
  --key=path/to/tls.key

2. Включите TLS в конфигурации входного шлюза:

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true
      tlsSecretName: "hyperdx-tls"

Пример конфигурации входного шлюза

Для справки ниже показано, как выглядит сгенерированный ресурс входного шлюза:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: hyperdx-app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
    nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: hyperdx.yourdomain.com
      http:
        paths:
          - path: /(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: my-clickstack-clickstack-app
                port:
                  number: 3000
  tls:
    - hosts:
        - hyperdx.yourdomain.com
      secretName: hyperdx-tls

Типичные проблемы с входным шлюзом

Настройка пути и rewrite:

  • Для Next.js и других SPA всегда используйте путь Regex и аннотацию rewrite, как показано выше
  • Не используйте только path: / без rewrite, иначе нарушится раздача статических ресурсов

Несоответствие frontendUrl и ingress.host:

  • Если они не совпадают, возможны проблемы с cookie, перенаправлениями и загрузкой ресурсов

Неправильная настройка TLS:

  • Убедитесь, что секрет TLS действителен и правильно указан во входном шлюзе
  • Браузеры могут блокировать небезопасный контент, если вы открываете приложение по HTTP при включенном TLS

Версия контроллера входного шлюза:

  • Некоторые возможности (например, пути Regex и rewrite) требуют свежих версий контроллера входного шлюза nginx
  • Проверьте версию командой:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

Входной шлюз для OTel collector

Если вам нужно предоставить доступ к конечным точкам вашего OTel collector (для трейсов, метрик и логов) через входной шлюз, используйте конфигурацию additionalIngresses. Это полезно, если вы отправляете телеметрические данные извне кластера или используете для collector собственный домен.

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    additionalIngresses:
      - name: otel-collector
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
        ingressClassName: nginx
        hosts:
          - host: collector.yourdomain.com
            paths:
              - path: /v1/(traces|metrics|logs)
                pathType: Prefix
                port: 4318
                name: otel-collector
        tls:
          - hosts:
              - collector.yourdomain.com
            secretName: collector-tls
  • При этом создается отдельный ресурс входного шлюза для конечных точек OTel collector
  • Вы можете использовать другой домен, настроить конкретные параметры TLS и добавить пользовательские аннотации
  • Правило пути Regex позволяет направлять все сигналы OTLP (трейсы, метрики, логи) через одно правило
Примечание

Если вам не нужно открывать OTel collector для внешнего доступа, эту конфигурацию можно пропустить. Для большинства пользователей достаточно общей настройки входного шлюза.

Устранение неполадок входного шлюза

Проверьте ресурс входного шлюза:

kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>

Проверьте логи контроллера входного шлюза:

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

Тестовые URL-адреса ресурсов:

Используйте curl, чтобы проверить, что статические ресурсы отдаются как JS, а не как HTML:

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript

Инструменты разработчика в браузере:

  • Проверьте вкладку Network: нет ли ответов 404 или ресурсов, для которых вместо JS возвращается HTML
  • Проверьте, нет ли в консоли ошибок вроде Unexpected token < (это означает, что вместо JS вернулся HTML)

Проверьте переписывание путей:

  • Убедитесь, что входной шлюз не удаляет части путей к ресурсам и не переписывает их некорректно

Очистите кэш браузера и CDN:

  • После внесения изменений очистите кэш браузера и кэш CDN/прокси, чтобы избежать использования устаревших ресурсов

Настройка значений

Вы можете изменить настройки с помощью флагов --set:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

Либо создайте собственный values.yaml. Чтобы получить значения по умолчанию:

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

Пример конфигурации:

replicaCount: 2

resources:
  limits:
    cpu: 500m
    memory: 512Mi
  requests:
    cpu: 250m
    memory: 256Mi

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: hyperdx.example.com

Примените собственные значения:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Следующие шаги