Конфигурация Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x На этой странице описана конфигурация inline-template Helm-чарта v1.x, который находится в режиме поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Конфигурация Helm. Инструкции по миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются настройки для Helm-развертываний ClickStack. Сведения о базовой установке см. в основном руководстве по развертыванию Helm.

После успешного развертывания ClickStack настройте API-ключ, чтобы включить сбор телеметрии:

Откройте экземпляр HyperDX через настроенный входной шлюз или конечную точку сервиса Войдите в дашборд HyperDX и перейдите в Team settings, чтобы сгенерировать или получить API-ключ Обновите развертывание с API-ключом одним из следующих способов:

Добавьте API-ключ в values.yaml :

hyperdx: apiKey: "your-api-key-here"

Затем обновите развертывание:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"

После обновления API-ключа перезапустите поды, чтобы они загрузили новую конфигурацию:

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector

Примечание Чарт автоматически создаёт секрет Kubernetes ( <release-name>-app-secrets ) с вашим API-ключом. Дополнительная настройка секрета не требуется, если только вы не планируете использовать внешний секрет.

Для хранения конфиденциальных данных, таких как API-ключи или учетные данные базы данных, используйте секреты Kubernetes.

Helm-чарт содержит шаблон секрета по умолчанию, расположенный по адресу charts/clickstack/templates/secrets.yaml . Этот файл служит базовой структурой для управления секретами.

Если вам нужно вручную применить секрет, измените и примените предоставленный шаблон secrets.yaml :

apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: hyperdx-secret annotations: "helm.sh/resource-policy": keep type: Opaque data: API_KEY: <base64-encoded-api-key>

Примените секрет к кластеру:

kubectl apply -f secrets.yaml

Создайте собственный секрет Kubernetes вручную:

kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

hyperdx: apiKey: valueFrom: secretKeyRef: name: hyperdx-secret key: API_KEY

Чтобы открыть доступ к интерфейсу HyperDX и API по доменному имени, включите входной шлюз в файле values.yaml .

hyperdx: frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host ingress: enabled: true host: "hyperdx.yourdomain.com"

Важное примечание по настройке hyperdx.frontendUrl должен совпадать с хостом входного шлюза и включать протокол (например, https://hyperdx.yourdomain.com ). Это гарантирует корректную работу всех создаваемых ссылок, файлов cookie и перенаправлений.

Чтобы защитить развертывание с помощью HTTPS:

1. Создайте TLS-секрет с сертификатом и ключом:

kubectl create secret tls hyperdx-tls \ --cert=path/to/tls.crt \ --key=path/to/tls.key

2. Включите TLS в конфигурации входного шлюза:

hyperdx: ingress: enabled: true host: "hyperdx.yourdomain.com" tls: enabled: true tlsSecretName: "hyperdx-tls"

Для справки ниже показано, как выглядит сгенерированный ресурс входного шлюза:

apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: hyperdx-app-ingress annotations: nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1 nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true" spec: ingressClassName: nginx rules: - host: hyperdx.yourdomain.com http: paths: - path: /(.*) pathType: ImplementationSpecific backend: service: name: my-clickstack-clickstack-app port: number: 3000 tls: - hosts: - hyperdx.yourdomain.com secretName: hyperdx-tls

Настройка пути и rewrite:

Для Next.js и других SPA всегда используйте путь Regex и аннотацию rewrite, как показано выше

Не используйте только path: / без rewrite, иначе нарушится раздача статических ресурсов

Несоответствие frontendUrl и ingress.host :

Если они не совпадают, возможны проблемы с cookie, перенаправлениями и загрузкой ресурсов

Неправильная настройка TLS:

Убедитесь, что секрет TLS действителен и правильно указан во входном шлюзе

Браузеры могут блокировать небезопасный контент, если вы открываете приложение по HTTP при включенном TLS

Версия контроллера входного шлюза:

Некоторые возможности (например, пути Regex и rewrite) требуют свежих версий контроллера входного шлюза nginx

Проверьте версию командой:

kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

Если вам нужно предоставить доступ к конечным точкам вашего OTel collector (для трейсов, метрик и логов) через входной шлюз, используйте конфигурацию additionalIngresses . Это полезно, если вы отправляете телеметрические данные извне кластера или используете для collector собственный домен.

hyperdx: ingress: enabled: true additionalIngresses: - name: otel-collector annotations: nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false" nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false" nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true" ingressClassName: nginx hosts: - host: collector.yourdomain.com paths: - path: /v1/(traces|metrics|logs) pathType: Prefix port: 4318 name: otel-collector tls: - hosts: - collector.yourdomain.com secretName: collector-tls

При этом создается отдельный ресурс входного шлюза для конечных точек OTel collector

Вы можете использовать другой домен, настроить конкретные параметры TLS и добавить пользовательские аннотации

Правило пути Regex позволяет направлять все сигналы OTLP (трейсы, метрики, логи) через одно правило

Примечание Если вам не нужно открывать OTel collector для внешнего доступа, эту конфигурацию можно пропустить. Для большинства пользователей достаточно общей настройки входного шлюза.

Проверьте ресурс входного шлюза:

kubectl get ingress -A kubectl describe ingress <ingress-name>

Проверьте логи контроллера входного шлюза:

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

Тестовые URL-адреса ресурсов:

Используйте curl , чтобы проверить, что статические ресурсы отдаются как JS, а не как HTML:

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js # Should return Content-Type: application/javascript

Инструменты разработчика в браузере:

Проверьте вкладку Network: нет ли ответов 404 или ресурсов, для которых вместо JS возвращается HTML

Проверьте, нет ли в консоли ошибок вроде Unexpected token < (это означает, что вместо JS вернулся HTML)

Проверьте переписывание путей:

Убедитесь, что входной шлюз не удаляет части путей к ресурсам и не переписывает их некорректно

Очистите кэш браузера и CDN:

После внесения изменений очистите кэш браузера и кэш CDN/прокси, чтобы избежать использования устаревших ресурсов

Вы можете изменить настройки с помощью флагов --set :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

Либо создайте собственный values.yaml . Чтобы получить значения по умолчанию:

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

Пример конфигурации:

replicaCount: 2 resources: limits: cpu: 500m memory: 512Mi requests: cpu: 250m memory: 256Mi hyperdx: ingress: enabled: true host: hyperdx.example.com

Примените собственные значения: