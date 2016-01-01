Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию

Настройка Helm

В этом руководстве рассматриваются параметры конфигурации для развертываний ClickStack через Helm. Для базовой установки см. основное руководство по развертыванию Helm.

Настройка API-ключа

После успешного развертывания ClickStack настройте API-ключ для сбора телеметрических данных:

  1. Откройте экземпляр HyperDX через настроенный входной шлюз или конечную точку сервиса
  2. Войдите в панель управления HyperDX и перейдите в раздел Team settings, чтобы сгенерировать или получить API-ключ
  3. Обновите развертывание, добавив API-ключ одним из следующих способов:

Способ 1: обновление через helm upgrade с файлом values

Добавьте API-ключ в файл values.yaml:

hyperdx:
  apiKey: "your-api-key-here"

Затем обновите развертывание:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Метод 2: Обновление через helm upgrade с флагом --set

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="ваш-api-ключ-здесь"

Перезапустите поды, чтобы применить изменения

После обновления ключа API перезапустите поды, чтобы применить новую конфигурацию:

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
Примечание

Чарт автоматически создаёт секрет Kubernetes (<release-name>-app-secrets) с вашим API-ключом. Дополнительная настройка секрета не требуется, если вы не планируете использовать внешний секрет.

Управление секретами

Для работы с конфиденциальными данными, такими как API-ключи или учетные данные для доступа к базе данных, используйте секреты Kubernetes.

Использование предварительно настроенных секретов

Helm-чарт включает шаблон секрета по умолчанию, расположенный по адресу charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Этот файл задаёт базовую структуру для управления секретами.

Если вам нужно вручную применить секрет, измените и примените предоставленный шаблон secrets.yaml:

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: hyperdx-secret
  annotations:
    "helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
  API_KEY: <base64-encoded-api-key>

Примените секрет к кластеру:

kubectl apply -f secrets.yaml

Создание пользовательского секрета

Создайте вручную пользовательский секрет Kubernetes:

kubectl create secret generic hyperdx-secret \
  --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

Ссылка на Secret в values.yaml

hyperdx:
  apiKey:
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: API_KEY

Настройка входного шлюза

Чтобы открыть доступ к интерфейсу и API HyperDX по доменному имени, включите конфигурацию входного шлюза в файле values.yaml.

Общая конфигурация входного шлюза

hyperdx:
  frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"  # Должен совпадать с хостом входного шлюза
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
Важное примечание по конфигурации

Значение hyperdx.frontendUrl должно совпадать с именем хоста входного шлюза и включать протокол (например, https://hyperdx.yourdomain.com). Это обеспечивает корректную работу всех сгенерированных ссылок, куки и перенаправлений.

Включение TLS (HTTPS)

Чтобы защитить развертывание с помощью HTTPS:

1. Создайте секрет TLS с вашим сертификатом и ключом:

kubectl create secret tls hyperdx-tls \
  --cert=path/to/tls.crt \
  --key=path/to/tls.key

2. Включите TLS в конфигурации входного шлюза:

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true
      tlsSecretName: "hyperdx-tls"

Пример конфигурации входного шлюза

Для наглядности ниже показан сгенерированный ресурс входного шлюза:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: hyperdx-app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
    nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: hyperdx.yourdomain.com
      http:
        paths:
          - path: /(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: my-clickstack-clickstack-app
                port:
                  number: 3000
  tls:
    - hosts:
        - hyperdx.yourdomain.com
      secretName: hyperdx-tls

Частые проблемы с входным шлюзом

Конфигурация пути и переписывания (rewrite):

  • Для Next.js и других SPA (одностраничных приложений) всегда используйте путь в виде регулярного выражения и аннотацию переписывания, как показано выше
  • Не используйте просто path: / без переписывания, так как это нарушит раздачу статических ресурсов

Несоответствие frontendUrl и ingress.host:

  • Если они не совпадают, вы можете столкнуться с проблемами с куки, перенаправлениями и загрузкой ресурсов

Ошибочная конфигурация TLS:

  • Убедитесь, что ваш секрет TLS действителен и корректно указан во входном шлюзе
  • Браузеры могут блокировать небезопасный контент, если вы обращаетесь к приложению по HTTP при включённом TLS

Версия контроллера Ingress:

  • Некоторые возможности (например, regex-пути и правила переписывания) требуют более новых версий контроллера nginx Ingress
  • Проверьте вашу версию командой:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

Входной шлюз для OTel collector

Если вам необходимо опубликовать конечные точки OTel collector (для трассировок, метрик и логов) через входной шлюз, используйте конфигурацию additionalIngresses. Это полезно для отправки телеметрических данных из‑вне кластера или при использовании пользовательского домена для collector.

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    additionalIngresses:
      - name: otel-collector
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
        ingressClassName: nginx
        hosts:
          - host: collector.yourdomain.com
            paths:
              - path: /v1/(traces|metrics|logs)
                pathType: Prefix
                port: 4318
                name: otel-collector
        tls:
          - hosts:
              - collector.yourdomain.com
            secretName: collector-tls
  • Это создаёт отдельный ресурс входного шлюза для конечных точек OTel collector
  • Вы можете использовать другой домен, настроить отдельные параметры TLS и применить пользовательские аннотации
  • Правило пути с использованием регулярного выражения позволяет направлять все сигналы OTLP (traces, metrics, logs) через одно правило
Примечание

Если вам не нужно открывать OTel collector во внешний доступ, вы можете пропустить эту конфигурацию. Для большинства пользователей достаточно общей настройки входного шлюза.

Диагностика проблем с входным шлюзом

Проверьте ресурс входного шлюза:

kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <имя-входного-шлюза>

Проверьте логи контроллера входного шлюза:

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

Тестовые URL-адреса ресурсов:

Используйте curl, чтобы проверить, что статические ресурсы отдаются как JavaScript, а не как HTML:

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Должен вернуть Content-Type: application/javascript \{#should-return-content-type-applicationjavascript}

Инструменты разработчика браузера:

  • Проверьте вкладку Network (или «Сеть») на наличие 404 или ресурсов, которые возвращают HTML вместо JS
  • Ищите в консоли ошибки вида Unexpected token < (указывает на то, что вместо JS возвращается HTML)

Проверьте переписывание путей:

  • Убедитесь, что входной шлюз не обрезает и не переписывает некорректно пути к статическим ресурсам

Очистите кэш браузера и CDN:

  • После изменений очистите кэш браузера и кэш CDN/прокси, чтобы избежать использования устаревших версий ресурсов

Настройка значений

Параметры можно настроить с помощью флагов --set:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

Или создайте собственный файл values.yaml. Чтобы получить значения по умолчанию:

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

Пример конфигурации:

replicaCount: 2

resources:
  limits:
    cpu: 500m
    memory: 512Mi
  requests:
    cpu: 250m
    memory: 256Mi

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: hyperdx.example.com

Примените собственные значения:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Дальнейшие шаги