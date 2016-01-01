Развертывания в облаке с Helm (v1.x)
На этой странице описаны облачные развертывания для Helm-чарта v1.x на основе inline-template, который переведен в режим поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Развертывания в облаке с Helm. Информацию о миграции см. в руководстве по обновлению.
В этом руководстве рассматриваются конфигурации для развертывания ClickStack в управляемых Kubernetes-сервисах. Базовую установку см. в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.
Google Kubernetes Engine (GKE)
При развертывании в GKE может потребоваться переопределить некоторые значения из-за особенностей работы сети в облачной среде.
Проблема с DNS-разрешением для LoadBalancer
Сервис LoadBalancer в GKE может вызывать проблемы с внутренним DNS-разрешением, из-за которых при обмене данными между подами имена разрешаются во внешние IP-адреса, а не остаются внутри сети кластера. Это особенно влияет на подключение OTEL collector к серверу OpAMP.
Симптомы:
- В логах OTEL collector появляются ошибки "connection refused" с IP-адресами кластера
- Сбои подключения к OpAMP, например:
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
Решение:
Используйте полное доменное имя (FQDN) для URL-адреса сервера OpAMP:
Другие аспекты GKE
Amazon EKS
Для развертываний в EKS рассмотрите следующие распространенные конфигурации:
Azure AKS
Для развертывания в AKS:
Контрольный список production-развертывания в Cloud
Перед развертыванием ClickStack в production в любом облаке:
- Настройте корректный
frontendUrl, указав внешний домен/IP-адрес
- Настройте Входной шлюз с TLS для доступа по HTTPS
- Переопределите
otel.opampServerUrl, указав FQDN, если возникают проблемы с подключением (особенно в GKE)
- Скорректируйте
clickhouse.config.clusterCidrsв соответствии с CIDR сети ваших подов
- Настройте постоянное хранилище для production-нагрузок
- Задайте подходящие запросы и лимиты ресурсов
- Включите мониторинг и оповещения
- Настройте резервное копирование и аварийное восстановление
- Настройте надлежащее управление секретами
Лучшие практики для продакшена
Управление ресурсами
Высокая доступность
Постоянное хранилище
Убедитесь, что для сохранения данных настроены постоянные тома:
Классы хранения для отдельных облачных платформ:
- GKE:
pd-ssdили
pd-balanced
- EKS:
gp3или
io2
- AKS:
managed-premiumили
managed-csi
Примечания о совместимости браузеров
При развертывании только по HTTP (разработка/тестирование) в некоторых браузерах могут возникать ошибки Crypto API из-за требований к защищенному контексту. Для production-развертываний всегда используйте HTTPS с корректными TLS-сертификатами через конфигурацию входного шлюза.
Инструкции по настройке TLS см. в разделе Конфигурация входного шлюза.
