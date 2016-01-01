Развертывания в облаке с Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x

На этой странице описаны облачные развертывания для Helm-чарта v1.x на основе inline-template, который переведен в режим поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Развертывания в облаке с Helm. Информацию о миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются конфигурации для развертывания ClickStack в управляемых Kubernetes-сервисах. Базовую установку см. в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.

Google Kubernetes Engine (GKE)

При развертывании в GKE может потребоваться переопределить некоторые значения из-за особенностей работы сети в облачной среде.

Проблема с DNS-разрешением для LoadBalancer

Сервис LoadBalancer в GKE может вызывать проблемы с внутренним DNS-разрешением, из-за которых при обмене данными между подами имена разрешаются во внешние IP-адреса, а не остаются внутри сети кластера. Это особенно влияет на подключение OTEL collector к серверу OpAMP.

Симптомы:

  • В логах OTEL collector появляются ошибки "connection refused" с IP-адресами кластера
  • Сбои подключения к OpAMP, например: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Решение:

Используйте полное доменное имя (FQDN) для URL-адреса сервера OpAMP:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
  --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
  --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

Другие аспекты GKE

# values-gke.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://34.123.61.99"  # Use your LoadBalancer external IP

otel:
  opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

# Adjust for GKE pod networking if needed
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.8.0.0/16"  # GKE commonly uses this range
      - "10.0.0.0/8"   # Fallback for other configurations

Amazon EKS

Для развертываний в EKS рассмотрите следующие распространенные конфигурации:

# values-eks.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"

# EKS typically uses these pod CIDRs
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "192.168.0.0/16"
      - "10.0.0.0/8"

# Enable ingress for production
hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true

Azure AKS

Для развертывания в AKS:

# values-aks.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"

# AKS pod networking
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.244.0.0/16"  # Common AKS pod CIDR
      - "10.0.0.0/8"

Контрольный список production-развертывания в Cloud

Перед развертыванием ClickStack в production в любом облаке:

  • Настройте корректный frontendUrl, указав внешний домен/IP-адрес
  • Настройте Входной шлюз с TLS для доступа по HTTPS
  • Переопределите otel.opampServerUrl, указав FQDN, если возникают проблемы с подключением (особенно в GKE)
  • Скорректируйте clickhouse.config.clusterCidrs в соответствии с CIDR сети ваших подов
  • Настройте постоянное хранилище для production-нагрузок
  • Задайте подходящие запросы и лимиты ресурсов
  • Включите мониторинг и оповещения
  • Настройте резервное копирование и аварийное восстановление
  • Настройте надлежащее управление секретами

Лучшие практики для продакшена

Управление ресурсами

hyperdx:
  resources:
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 1Gi
    limits:
      cpu: 2000m
      memory: 4Gi

Высокая доступность

hyperdx:
  replicaCount: 3

  affinity:
    podAntiAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        - weight: 100
          podAffinityTerm:
            labelSelector:
              matchExpressions:
                - key: app.kubernetes.io/name
                  operator: In
                  values:
                    - clickstack
            topologyKey: kubernetes.io/hostname

Постоянное хранилище

Убедитесь, что для сохранения данных настроены постоянные тома:

clickhouse:
  persistence:
    enabled: true
    size: 100Gi
    storageClass: "fast-ssd"  # Use cloud-specific storage class

Классы хранения для отдельных облачных платформ:

  • GKE: pd-ssd или pd-balanced
  • EKS: gp3 или io2
  • AKS: managed-premium или managed-csi

Примечания о совместимости браузеров

При развертывании только по HTTP (разработка/тестирование) в некоторых браузерах могут возникать ошибки Crypto API из-за требований к защищенному контексту. Для production-развертываний всегда используйте HTTPS с корректными TLS-сертификатами через конфигурацию входного шлюза.

Инструкции по настройке TLS см. в разделе Конфигурация входного шлюза.

