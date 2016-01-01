Развертывания в облаке с Helm (v1.x)

Устарело — чарт v1.x На этой странице описаны облачные развертывания для Helm-чарта v1.x на основе inline-template, который переведен в режим поддержки. Сведения о чарте v2.x см. в разделе Развертывания в облаке с Helm. Информацию о миграции см. в руководстве по обновлению.

В этом руководстве рассматриваются конфигурации для развертывания ClickStack в управляемых Kubernetes-сервисах. Базовую установку см. в основном руководстве по развертыванию с помощью Helm.

При развертывании в GKE может потребоваться переопределить некоторые значения из-за особенностей работы сети в облачной среде.

Сервис LoadBalancer в GKE может вызывать проблемы с внутренним DNS-разрешением, из-за которых при обмене данными между подами имена разрешаются во внешние IP-адреса, а не остаются внутри сети кластера. Это особенно влияет на подключение OTEL collector к серверу OpAMP.

Симптомы:

В логах OTEL collector появляются ошибки "connection refused" с IP-адресами кластера

Сбои подключения к OpAMP, например: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Решение:

Используйте полное доменное имя (FQDN) для URL-адреса сервера OpAMP:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

# values-gke.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP otel: opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" # Adjust for GKE pod networking if needed clickhouse: config: clusterCidrs: - "10.8.0.0/16" # GKE commonly uses this range - "10.0.0.0/8" # Fallback for other configurations

Для развертываний в EKS рассмотрите следующие распространенные конфигурации:

# values-eks.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://your-alb-domain.com" # EKS typically uses these pod CIDRs clickhouse: config: clusterCidrs: - "192.168.0.0/16" - "10.0.0.0/8" # Enable ingress for production hyperdx: ingress: enabled: true host: "hyperdx.yourdomain.com" tls: enabled: true

Для развертывания в AKS:

# values-aks.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://your-azure-lb.com" # AKS pod networking clickhouse: config: clusterCidrs: - "10.244.0.0/16" # Common AKS pod CIDR - "10.0.0.0/8"

Перед развертыванием ClickStack в production в любом облаке:

Настройте корректный frontendUrl , указав внешний домен/IP-адрес

Настройте корректный , указав внешний домен/IP-адрес Настройте Входной шлюз с TLS для доступа по HTTPS

Настройте Входной шлюз с TLS для доступа по HTTPS Переопределите otel.opampServerUrl , указав FQDN, если возникают проблемы с подключением (особенно в GKE)

Переопределите , указав FQDN, если возникают проблемы с подключением (особенно в GKE) Скорректируйте clickhouse.config.clusterCidrs в соответствии с CIDR сети ваших подов

Скорректируйте в соответствии с CIDR сети ваших подов Настройте постоянное хранилище для production-нагрузок

Настройте постоянное хранилище для production-нагрузок Задайте подходящие запросы и лимиты ресурсов

Задайте подходящие запросы и лимиты ресурсов Включите мониторинг и оповещения

Включите мониторинг и оповещения Настройте резервное копирование и аварийное восстановление

Настройте резервное копирование и аварийное восстановление Настройте надлежащее управление секретами

hyperdx: resources: requests: cpu: 500m memory: 1Gi limits: cpu: 2000m memory: 4Gi

hyperdx: replicaCount: 3 affinity: podAntiAffinity: preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - weight: 100 podAffinityTerm: labelSelector: matchExpressions: - key: app.kubernetes.io/name operator: In values: - clickstack topologyKey: kubernetes.io/hostname

Убедитесь, что для сохранения данных настроены постоянные тома:

clickhouse: persistence: enabled: true size: 100Gi storageClass: "fast-ssd" # Use cloud-specific storage class

Классы хранения для отдельных облачных платформ:

GKE : pd-ssd или pd-balanced

: або EKS : gp3 або io2

: или AKS: managed-premium или managed-csi

При развертывании только по HTTP (разработка/тестирование) в некоторых браузерах могут возникать ошибки Crypto API из-за требований к защищенному контексту. Для production-развертываний всегда используйте HTTPS с корректными TLS-сертификатами через конфигурацию входного шлюза.

Инструкции по настройке TLS см. в разделе Конфигурация входного шлюза.