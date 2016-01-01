Дополнительные манифесты Helm

Только для версии чарта 2.x Функция additionalManifests доступна только в Helm-чарте v2.x на основе субчартов.

Параметр additionalManifests позволяет развертывать произвольные объекты Kubernetes вместе с чартом ClickStack. Используйте его для ресурсов, для которых в чарте нет встроенных шаблонов, например NetworkPolicy , HorizontalPodAutoscaler , ServiceAccount , PodMonitor , пользовательских объектов Ingress или любых других объектов Kubernetes API.

Каждая запись в additionalManifests — это полное определение ресурса Kubernetes. Чарт:

Обрабатывает по очереди каждую запись в списке Преобразует запись в YAML ( toYaml ) Вычисляет выражения шаблона в этом YAML с помощью Helm tpl

Выражения шаблона могут ссылаться на:

.Release.Name , .Release.Namespace

, include "clickstack.fullname" . и другие хелперы чарта

и другие хелперы чарта .Values.*

additionalManifests: - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom' data: release: '{{ .Release.Name }}'

additionalManifests настраивается в файле values, а файлы values обрабатываются как YAML до запуска tpl .

Любые {{ ... }} в файле values должны находиться внутри строки в кавычках

в файле values должны находиться внутри строки в кавычках Структурные блоки шаблонов недопустимы в YAML-файле values (например, {{- include ... | nindent ... }} сам по себе)

сам по себе) Для нестроковых полей (например, числовых портов) используйте литеральные значения или именованные порты

Если вам нужна структурная шаблонизация, используйте шаблон обёрточного чарта вместо обычного файла values

# Valid in values.yaml name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' # Invalid in values.yaml (unquoted template expression) name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app # Invalid in values.yaml (structural template block) labels: {{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}

Эти хелперы определены в templates/_helpers.tpl :

Хелпер Описание Использование в файле values clickstack.name Имя чарта (усечено до 63 символов) Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках clickstack.fullname Имя с учётом релиза Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках clickstack.chart Имя чарта + версия Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках clickstack.selectorLabels Блок меток селектора Только для шаблонов wrapper чарта clickstack.labels Стандартный блок меток Только для шаблонов wrapper чарта clickstack.mongodb.fullname Имя CR MongoDB Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках clickstack.clickhouse.fullname Имя CR ClickHouse Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках clickstack.otel.fullname Имя OTel collector Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках

additionalManifests: - apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}' namespace: '{{ .Release.Namespace }}' labels: app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}' annotations: eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"

Ограничьте входящий трафик к подам HyperDX:

additionalManifests: - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress' spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}' policyTypes: - Ingress ingress: - from: - namespaceSelector: matchLabels: kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx ports: - protocol: TCP port: 3000 - protocol: TCP port: 8000

additionalManifests: - apiVersion: autoscaling/v2 kind: HorizontalPodAutoscaler metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa' spec: scaleTargetRef: apiVersion: apps/v1 kind: Deployment name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' minReplicas: 2 maxReplicas: 10 metrics: - type: Resource resource: name: cpu target: type: Utilization averageUtilization: 75

additionalManifests: - apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PodMonitor metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}' labels: release: prometheus spec: selector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}' podMetricsEndpoints: - port: app interval: 30s

При использовании AWS Load Balancer Controller отключите встроенный в чарт входной шлюз nginx и настройте пользовательский входной шлюз ALB:

hyperdx: ingress: enabled: false additionalManifests: - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb' annotations: alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123" alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTPS":443}]' alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443" alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health spec: ingressClassName: alb rules: - host: clickstack.example.com http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port: name: app

Полный пример настройки ALB, включая внутренний входной шлюз OTel collector и HPA, см. в примере значений ALB.

В сценариях с ALB, где требуются явные ресурсы TargetGroupBinding :

additionalManifests: - apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1 kind: TargetGroupBinding metadata: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb' spec: serviceRef: name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port: app targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123" targetType: ip

Если вам нужны структурные хелперы, такие как include "clickstack.labels" . | nindent 4 , генерируйте их через шаблон обёрточного чарта ( templates/*.yaml ), а не вставляйте эти блоки напрямую в файлы values.

Пример фрагмента шаблона обёрточного чарта:

apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra labels: {{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }} data: appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"

Каждая запись additionalManifests формируется как отдельный YAML-документ. Вы можете добавить аннотации хуков Helm, чтобы управлять порядком установки и обновления:

additionalManifests: - apiVersion: batch/v1 kind: Job metadata: name: post-install-job annotations: helm.sh/hook: post-install helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded spec: template: spec: restartPolicy: Never containers: - name: migrate image: my-migration-image:latest command: ["./migrate.sh"]

Если в дополнительные манифесты входят пользовательские ресурсы (например, PodMonitor ), соответствующие CRD уже должны существовать в кластере до установки или обновления.