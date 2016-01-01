Дополнительные манифесты Helm
Функция
additionalManifests доступна только в Helm-чарте v2.x на основе субчартов.
Параметр
additionalManifests позволяет развертывать произвольные объекты Kubernetes вместе с чартом ClickStack. Используйте его для ресурсов, для которых в чарте нет встроенных шаблонов, например
NetworkPolicy,
HorizontalPodAutoscaler,
ServiceAccount,
PodMonitor, пользовательских объектов
Ingress или любых других объектов Kubernetes API.
Как это работает
Каждая запись в
additionalManifests — это полное определение ресурса Kubernetes. Чарт:
- Обрабатывает по очереди каждую запись в списке
- Преобразует запись в YAML (
toYaml)
- Вычисляет выражения шаблона в этом YAML с помощью Helm
tpl
Выражения шаблона могут ссылаться на:
.Release.Name,
.Release.Namespace
include "clickstack.fullname" .и другие хелперы чарта
.Values.*
Ограничения файла values
additionalManifests настраивается в файле values, а файлы values обрабатываются как YAML до запуска
tpl.
- Любые
{{ ... }}в файле values должны находиться внутри строки в кавычках
- Структурные блоки шаблонов недопустимы в YAML-файле values (например,
{{- include ... | nindent ... }}сам по себе)
- Для нестроковых полей (например, числовых портов) используйте литеральные значения или именованные порты
- Если вам нужна структурная шаблонизация, используйте шаблон обёрточного чарта вместо обычного файла values
Доступные хелперы чарта
Эти хелперы определены в
templates/_helpers.tpl:
|Хелпер
|Описание
|Использование в файле values
clickstack.name
|Имя чарта (усечено до 63 символов)
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
clickstack.fullname
|Имя с учётом релиза
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
clickstack.chart
|Имя чарта + версия
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
clickstack.selectorLabels
|Блок меток селектора
|Только для шаблонов wrapper чарта
clickstack.labels
|Стандартный блок меток
|Только для шаблонов wrapper чарта
clickstack.mongodb.fullname
|Имя CR MongoDB
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
clickstack.clickhouse.fullname
|Имя CR ClickHouse
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
clickstack.otel.fullname
|Имя OTel collector
|Безопасно использовать в строковых скалярах в кавычках
Примеры
ServiceAccount
NetworkPolicy
Ограничьте входящий трафик к подам HyperDX:
HorizontalPodAutoscaler
PodMonitor (Prometheus Operator)
Входной шлюз AWS ALB
При использовании AWS Load Balancer Controller отключите встроенный в чарт входной шлюз nginx и настройте пользовательский входной шлюз ALB:
Полный пример настройки ALB, включая внутренний входной шлюз OTel collector и HPA, см. в примере значений ALB.
TargetGroupBinding
В сценариях с ALB, где требуются явные ресурсы
TargetGroupBinding:
Продвинутое: шаблоны обёрточных чартов
Если вам нужны структурные хелперы, такие как
include "clickstack.labels" . | nindent 4, генерируйте их через шаблон обёрточного чарта (
templates/*.yaml), а не вставляйте эти блоки напрямую в файлы values.
Пример фрагмента шаблона обёрточного чарта:
Рекомендации
Хуки Helm
Каждая запись
additionalManifests формируется как отдельный YAML-документ. Вы можете добавить аннотации хуков Helm, чтобы управлять порядком установки и обновления:
Порядок применения CRD
Если в дополнительные манифесты входят пользовательские ресурсы (например,
PodMonitor), соответствующие CRD уже должны существовать в кластере до установки или обновления.
Объединение нескольких ресурсов
additionalManifests — это список. Его элементы обрабатываются по порядку, и каждый из них становится отдельным YAML-документом.
