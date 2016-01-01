Закрытый предварительный просмотр

Эта функция находится в режиме закрытого предварительного просмотра в ClickHouse Cloud. Если ваша организация заинтересована в приоритетном доступе, присоединяйтесь к списку ожидания.

Если вы только начинаете работать с ClickHouse Cloud, нажмите здесь, чтобы узнать больше, или зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии, чтобы начать работу.