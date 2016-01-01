Встроенный в ClickHouse

ClickStack встроен непосредственно в бинарный файл сервера ClickHouse. Это означает, что вы можете получить доступ к пользовательскому интерфейсу ClickStack (HyperDX) из своего экземпляра ClickHouse без развертывания каких-либо дополнительных компонентов. Такое развертывание аналогично публичной демонстрации на play-clickstack.clickhouse.com, но работает с вашим собственным экземпляром ClickHouse и вашими данными.

Быстрого знакомства с ClickStack с минимальными настройками

Исследования собственных данных ClickHouse в интерфейсе обсервабилити

Демонстраций и оценки решений

Эта встраиваемая версия не предназначена для использования в продакшене. По сравнению с готовыми к продакшену OSS-развертываниями в ней недоступны следующие возможности:

Оповещения

Сохранение дашбордов и поиска — дашборды и сохранённые поисковые запросы не сохраняются между сессиями

Настраиваемые параметры запросов

Шаблоны событий

Запустите ClickHouse Docker

Binary Загрузите и запустите образ сервера ClickHouse, указав пароль: docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine Запуск без пароля Если вы предпочитаете запуск без пароля, необходимо явно включить управление доступом по умолчанию: docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 clickhouse/clickhouse-server:head-alpine Скачайте и запустите ClickHouse: curl https://clickhouse.com/ | sh ./clickhouse server У пользователя default нет пароля при запуске из бинарного файла. Перейдите в интерфейс ClickStack Откройте http://localhost:8123 в браузере и нажмите ClickStack. Введите свои учетные данные. Если вы используете пример с Docker выше, имя пользователя — default , пароль — password . Если вы используете бинарный файл, для пользователя default пароль не требуется. Создайте источник После входа в систему вам будет предложено создать источник данных. Если у вас уже есть таблицы OpenTelemetry, оставьте значения по умолчанию и заполните поле Table соответствующим именем таблицы (например, otel_logs ). Все остальные настройки будут определены автоматически, после чего вы сможете нажать Save New Source . Если у вас пока нет данных, см. раздел "Приём данных" для доступных вариантов.

Если вы готовы перейти от оценки к эксплуатации, рассмотрите готовые к продакшену варианты развертывания: