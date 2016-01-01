Встроенный в ClickHouse
ClickStack встроен непосредственно в бинарный файл сервера ClickHouse. Это означает, что вы можете получить доступ к пользовательскому интерфейсу ClickStack (HyperDX) из своего экземпляра ClickHouse без развертывания каких-либо дополнительных компонентов. Такое развертывание аналогично публичной демонстрации на play-clickstack.clickhouse.com, но работает с вашим собственным экземпляром ClickHouse и вашими данными.
Подходит для
- Быстрого знакомства с ClickStack с минимальными настройками
- Исследования собственных данных ClickHouse в интерфейсе обсервабилити
- Демонстраций и оценки решений
Ограничения
Эта встраиваемая версия не предназначена для использования в продакшене. По сравнению с готовыми к продакшену OSS-развертываниями в ней недоступны следующие возможности:
- Оповещения
- Сохранение дашбордов и поиска — дашборды и сохранённые поисковые запросы не сохраняются между сессиями
- Настраиваемые параметры запросов
- Шаблоны событий
Этапы развертывания
Запустите ClickHouse
- Docker
- Binary
Загрузите и запустите образ сервера ClickHouse, указав пароль:
Если вы предпочитаете запуск без пароля, необходимо явно включить управление доступом по умолчанию:
Скачайте и запустите ClickHouse:
У пользователя
default нет пароля при запуске из бинарного файла.
Перейдите в интерфейс ClickStack
Откройте http://localhost:8123 в браузере и нажмите ClickStack.
Введите свои учетные данные. Если вы используете пример с Docker выше, имя пользователя —
default, пароль —
password. Если вы используете бинарный файл, для пользователя
default пароль не требуется.
Создайте источник
После входа в систему вам будет предложено создать источник данных. Если у вас уже есть таблицы OpenTelemetry, оставьте значения по умолчанию и заполните поле
Table соответствующим именем таблицы (например,
otel_logs). Все остальные настройки будут определены автоматически, после чего вы сможете нажать
Save New Source.
Если у вас пока нет данных, см. раздел "Приём данных" для доступных вариантов.
Дальнейшие шаги
Если вы готовы перейти от оценки к эксплуатации, рассмотрите готовые к продакшену варианты развертывания:
- All-in-One — один контейнер со всеми компонентами, включая хранилище данных и аутентификацию
- Docker Compose — отдельные компоненты для более точного контроля
- Helm — рекомендуемый вариант для production-развертывания в Kubernetes
- Managed ClickStack — полностью управляемый вариант в ClickHouse Cloud