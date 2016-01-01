Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Встроенный в ClickHouse

ClickStack встроен непосредственно в бинарный файл сервера ClickHouse. Это означает, что вы можете получить доступ к пользовательскому интерфейсу ClickStack (HyperDX) из своего экземпляра ClickHouse без развертывания каких-либо дополнительных компонентов. Такое развертывание аналогично публичной демонстрации на play-clickstack.clickhouse.com, но работает с вашим собственным экземпляром ClickHouse и вашими данными.

Подходит для

  • Быстрого знакомства с ClickStack с минимальными настройками
  • Исследования собственных данных ClickHouse в интерфейсе обсервабилити
  • Демонстраций и оценки решений

Ограничения

Эта встраиваемая версия не предназначена для использования в продакшене. По сравнению с готовыми к продакшену OSS-развертываниями в ней недоступны следующие возможности:

Этапы развертывания

Запустите ClickHouse

Загрузите и запустите образ сервера ClickHouse, указав пароль:

docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine
Запуск без пароля

Если вы предпочитаете запуск без пароля, необходимо явно включить управление доступом по умолчанию:

docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 clickhouse/clickhouse-server:head-alpine

Откройте http://localhost:8123 в браузере и нажмите ClickStack.

Введите свои учетные данные. Если вы используете пример с Docker выше, имя пользователя — default, пароль — password. Если вы используете бинарный файл, для пользователя default пароль не требуется.

Аутентификация

Создайте источник

После входа в систему вам будет предложено создать источник данных. Если у вас уже есть таблицы OpenTelemetry, оставьте значения по умолчанию и заполните поле Table соответствующим именем таблицы (например, otel_logs). Все остальные настройки будут определены автоматически, после чего вы сможете нажать Save New Source.

Если у вас пока нет данных, см. раздел "Приём данных" для доступных вариантов.

Создание источника

Дальнейшие шаги

Если вы готовы перейти от оценки к эксплуатации, рассмотрите готовые к продакшену варианты развертывания:

  • All-in-One — один контейнер со всеми компонентами, включая хранилище данных и аутентификацию
  • Docker Compose — отдельные компоненты для более точного контроля
  • Helm — рекомендуемый вариант для production-развертывания в Kubernetes
  • Managed ClickStack — полностью управляемый вариант в ClickHouse Cloud