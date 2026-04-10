Демо-дни — 10/04/2026

Демо от @brandon-pereira

Теперь команды могут закреплять фильтры источников данных и делиться ими со всей командой. Если нажать на значок закрепления у любого фильтра, можно выбрать: закрепить его только для себя или сделать доступным для всех. Общие фильтры отображаются в отдельном разделе в верхней части списка фильтров, поэтому любому участнику команды легко найти и применить их, даже не зная точного имени фильтра.

Это была одна из самых востребованных функций в сообществе. Теперь командам больше не нужно передавать настройки фильтров в сторонних каналах. Общие фильтры становятся видимыми для всех пользователей сразу после закрепления, и делиться можно не только ключами фильтров, но и их конкретными значениями, так что вместе с фильтром передаётся полный контекст.

Связанные PR: #2047 [HDX-2300] introduce Shared Filters for team-wide filter visibility and discoverability

Демо от @brandon-pereira

Пользователи ClickStack Cloud теперь могут выводить спящий сервис из спящего режима прямо в приложении. Раньше, если ваш сервис переходил в спящий режим, вы видели запрос "retry", но приложение не выводило сервис из спящего режима автоматически. Нужно было перейти в ClickStack Cloud, вручную вывести его из спящего режима, затем вернуться и самостоятельно нажать retry.

Теперь приложение само выполняет весь процесс. Когда сервис находится в спящем режиме, отображается запрос "wake service", и приложение выполняет всё необходимое без необходимости покидать текущий экран. Это небольшое, но полезное улучшение убирает раздражающее многошаговое прерывание из рабочего процесса, особенно если вы открываете ClickStack после периода бездействия и хотите сразу перейти к данным.

Демо от @brandon-pereira

AI-функции в ClickStack теперь включаются и отключаются исключительно через плоскость управления ClickHouse Cloud, которая стала единым источником истины. Раньше было два несвязанных флажка: один в плоскости управления ClickStack, а другой — в самом приложении. Включение одного из них не гарантировало, что второй находится в том же состоянии, из-за чего было непонятно, действительно ли AI активирован.

Теперь флажок внутри ClickStack просто ведёт в ClickHouse Cloud и в остальном неактивен. Если переключить тумблер в ClickHouse Cloud, функция автоматически станет доступна в ClickStack. Это делает включение AI единообразным и предсказуемым и избавляет от необходимости гадать, какой именно параметр на самом деле управляет этим поведением.

Демо от @pulpdrew

Теперь для линейных графиков на основе сырого SQL доступны оповещения, что расширяет существующие возможности визуализации на сыром SQL и добавляет поддержку уведомлений по пороговым значениям. Если у вас есть линейный график, построенный на основе пользовательского SQL-запроса, вы можете добавить к нему оповещение и настроить его так же, как и для любого другого графика. Сейчас это доступно для линейных и столбчатых диаграмм, поскольку для корректной работы сравнения с порогом требуются параметры интервала и диапазона дат.

Это открывает действительно мощные сценарии использования. В демо показан запрос, который подсчитывает ошибки в текущем интервале и сравнивает результат с 30 предыдущими интервалами, отмечая случаи, когда значение более чем на два стандартных отклонения превышает историческую норму. Такой статистический поиск аномалий теперь сводится к тому, чтобы написать правильный SQL и задать порог. Настройка оповещения находится в редакторе графика в сворачиваемом разделе, благодаря чему интерфейс остается чистым, пока эта функция действительно не понадобится.

Связанные PR: #2073 feat: Реализовать оповещения для тайлов дашборда на основе сырого SQL, #2085 refactor: Создать компонент TileAlertEditor

Демо от @wrn14897

Начать работать с терминальным интерфейсом HyperDX становится всё проще. Теперь его можно установить глобально с помощью npm install -g @hyperdx/cli , а затем запустить командой hdx . Используйте флаг --tui , чтобы сразу открыть интерактивный терминальный интерфейс. Бинарный файл также доступен через npm как hdx , поэтому после установки пакета отдельный шаг установки не требуется.

На этой неделе вместе с улучшениями установки появились две заметные функции. Сообщения об ошибках теперь отображаются в терминале с корректной подсветкой и структурированным представлением, повторяя шаблоны форматирования веб-интерфейса, так что вы получаете одинаковый уровень детализации независимо от того, работаете ли вы в браузере или в TUI. Также появился новый предпросмотр SQL, чтобы вы могли видеть выполняемый запрос. Кроме того, новая страница оповещений доступна через Shift+A из просмотрщика событий и даёт обзор всех настроенных оповещений и истории их недавних срабатываний, не выходя из терминала.

Связанные PR: #2095 [HDX-3966] Улучшить отображение сообщений об ошибках в TUI и добавить предпросмотр SQL, #2093 [HDX-3969] Добавить страницу оповещений (Shift+A) с обзором и недавней историей, #2043 [HDX-3919] Добавить пакет @hyperdx/cli, #2101 [HDX-3976] CLI: перейти с apiUrl на appUrl с интерактивным процессом входа