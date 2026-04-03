Демо-дни — 03/04/2026

Демонстрация от @pulpdrew

Дашборды и сохранённые поисковые запросы переместились из боковой панели на отдельные страницы со списками. Если у вашей команды накопилось достаточно много дашбордов, прежний подход с боковой панелью быстро становился неудобным. На новых страницах всё отображается в виде карточек, сгруппированных по тегам, со встроенным поиском по имени и фильтрацией по тегам. Если вам удобнее, доступен и более компактный режим списка.

Теперь появилась и возможность добавлять в избранное. Пометьте дашборд или сохранённый поисковый запрос звёздочкой — и он закрепится вверху страницы списка, а также снова появится в боковой панели для быстрого доступа. Это похоже на прежнее поведение, но без перегруженной навигации для остальных пользователей. На странице списка также показываются значки статуса оповещений и метаданные «создано / обновлено» на каждой карточке, чтобы с первого взгляда было видно, кто за что отвечает и срабатывает ли какое-либо оповещение.

Дополняет обновление новая галерея шаблонов. Четыре готовых дашборда с runtime metrics OTel для Node.js, Python, Go и Java можно импортировать буквально в пару кликов. Во время импорта можно изменить теги и целевой источник метрик, чтобы сразу встроить их в уже существующую структуру тегов.

Связанные PR: #1971 Добавлена страница со списком дашбордов, #2012 Добавлена страница со списком сохранённых поисковых запросов, #2021 Добавлено избранное для дашбордов и сохранённых поисковых запросов, #2033 Дашборды и поисковые запросы сгруппированы по тегам, #2031 Добавлены метаданные создания и обновления, #2053 Добавлены значки оповещений на страницу со списком дашбордов, #2010 Добавлена галерея шаблонов дашбордов

Демонстрация от @pulpdrew

Фильтры переменных дашборда теперь поддерживают собственные условия фильтрации. Идея проста: если на дашборде Node.js у вас есть выпадающий список с именами сервисов, скорее всего, вы хотите, чтобы в нём отображались только сервисы Node.js, а не все сервисы в вашей среде. Теперь вы можете настроить условие фильтрации прямо для переменной дашборда, чтобы ограничить набор отображаемых значений.

Селектор фильтра также обновлён и теперь поддерживает множественный выбор. Для дашбордов с группировкой по сервису возможность выбрать сразу несколько значений из выпадающего списка значительно упрощает сравнение.

Связанные PR: #1969 Добавление условий в фильтры дашборда; Поддержка множественного выбора в фильтрах

Демо от @pulpdrew

Ролевое управление доступом теперь распространяется и на предустановленные дашборды ClickStack. Ранее эти встроенные дашборды полностью игнорировали RBAC, поэтому любой пользователь мог получить к ним доступ независимо от назначенной роли. Теперь этот пробел устранён.

Детализированные разрешения Read работают именно так, как ожидается. Роль, настроенная с доступом только на чтение к определённым сервисам, позволяет пользователям видеть только те предустановленные дашборды, которые относятся к этим сервисам. Пользователи с такой ролью могут просматривать дашборды и их фильтры, но элементы управления фильтрами заблокированы, чтобы исключить редактирование. В демо показана пользовательская роль с разрешением Read для «services», ограниченным конкретным именованным сервисом, и пользователь, вошедший с этой ролью, видит ровно те дашборды и состояние фильтров, к которым должен иметь доступ.

Демонстрация от @knudtty

Оптимизация ClickHouse «Read in Order» ускоряет поисковые запросы, последовательно считывая данные, когда ORDER BY совпадает с первичным ключом таблицы, и останавливаясь, как только достигается LIMIT. Однако бенчмаркинг показал, что даже в этом случае поиск на крупных наборах данных всё равно считывал слишком много данных. Проблема сводится к числу перебираемых частей: даже при включённой оптимизации в достаточно большой таблице частей оказывается столько, что ClickHouse всё равно читает больше данных, чем нужно.

Исправление состоит в том, что для поисковых запросов в начало массива оконных запросов добавили одноминутное временное окно. В большинстве случаев нужные данные находятся в последней минуте, поэтому проверка этого окна в первую очередь позволяет получать результаты почти мгновенно. Если там ничего не найдено, запрос, как и раньше, переходит к постепенно расширяющимся окнам. Кроме того, оптимизация ORDER BY некорректно применялась к schema otel_traces , поскольку столбец timestamp использовал выражение toDateTime(Timestamp) , которое не распознавалось. Это тоже исправлено.

Связанные PR: #2019 Использовать для поиска 1-минутное окно, #2014 Исправить недостатки оптимизации ORDER BY для otel_traces

Демо от @knudtty

В просмотрщике строк теперь доступна кнопка копирования в формате JSON, которая позволяет одним щелчком скопировать всю строку лога целиком. Эта кнопка также отображается в полном представлении боковой панели. Это удобно, если нужно вставить строку в запрос к LLM и спросить, где этот лог появляется в коде, или просто сохранить событие целиком для отчёта об инциденте без ручного выделения всего текста.

Количество ключей фильтров, извлекаемых в боковой панели, теперь можно настраивать на уровне команды в разделе Query Settings. Из-за прежнего фиксированного ограничения в более крупных наборах данных была видна только часть доступных атрибутов фильтрации. Теперь команды могут увеличить этот лимит, чтобы отображать больше атрибутов ресурсов и логов. Это изменение также включает улучшения виртуализации, чтобы панель фильтров быстро отрисовывалась даже при отображении большого числа групп фильтров.

Связанные PR: #2035 Добавлена кнопка копирования строки в JSON, #2020 Новая настройка команды для количества извлекаемых фильтров, #1979 Виртуализация вложенных групп фильтров

Демонстрация от @alex-fedotyev

Плитки дашборда теперь можно объединять в группы. Это заменяет прежнюю модель с двумя отдельными типами контейнеров ("sections" и "groups"), из-за которой пользователям приходилось заранее выбирать нужный тип контейнера. Новая единая концепция Group упрощает работу: Group по умолчанию можно сворачивать, при необходимости ей можно включить видимую рамку, а также добавить в нее вкладки. Каждая вкладка содержит собственный набор плиток, а плитки можно перемещать между группами с помощью маркеров перетаскивания.

В демонстрации показана группа с несколькими переключаемыми параметрами: сворачивание включено или выключено, рамка отображается или скрыта, вкладки включены или отключены. На момент записи демонстрации PR все еще находился на рассмотрении, и по дизайну продолжали собирать отзывы. После слияния это должно дать авторам дашбордов более гибкий и менее запутанный набор элементов по сравнению со старой моделью с двумя типами контейнеров.

Связанные PR: #1972 Группы дашборда с вкладками и возможностью сворачивания/отображения рамки, #2015 Объединение section/group в единую Group

Демо от @wrn14897

ClickStack CLI ( hdx ) — это новый TUI-интерфейс для терминала, который позволяет искать, просматривать в реальном времени и анализировать логи и трейсы, не выходя из терминала. Он подключается к вашему экземпляру HyperDX, используя тот же механизм веб-сеанса, что и браузер, поэтому отдельный API-ключ не требуется. После однократного входа через hdx auth login с URL вашего экземпляра и адресом электронной почты аутентификация сохраняется.

В TUI доступен тот же интерфейс поиска, что и в веб-приложении: тот же синтаксис запросов, тот же выбор источника, те же возможности перехода к отдельным записям журнала. Одна из ключевых возможностей — представление trace waterfall, где при открытии записи журнала прямо в терминале отображается полный распределённый трейс. В демо также показан ранний эксперимент с использованием агента ИИ: если предоставить агенту ИИ доступ к выводу CLI для интроспекции schema вместе с возможностью выполнять запросы через прокси ClickHouse, агент сможет автономно исследовать проблемы. В демо идут ещё дальше и показывают, как агент использует веб-сеансы для навигации по интерфейсу HyperDX через Playwright, извлекая метрики из отрисованных графиков, чтобы сопоставить их с тем, что он обнаружил в логах.

Связанные PR: #2043 Добавляет пакет @hyperdx/cli — терминальный TUI для поиска и просмотра событий в реальном времени