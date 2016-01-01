Шаблоны дашбордов
ClickStack включает библиотеку готовых шаблонов дашбордов, которые сразу дают представление о распространённых метриках инфраструктуры и приложений.
Просмотр доступных шаблонов
Чтобы открыть встроенную библиотеку шаблонов, перейдите в раздел Дашборды и нажмите Browse dashboard templates.
Откроется галерея шаблонов, в которой шаблоны сгруппированы по категориям. Нажмите Import, чтобы начать импорт выбранного шаблона.
Импорт шаблона
Чтобы импортировать шаблон, для каждой визуализации на дашборде необходимо указать источник данных. Выберите источник данных из раскрывающегося списка для каждой визуализации, затем нажмите
Finish Import.
Готовые шаблоны
Метрики среды выполнения OTel
Встроенные шаблоны OTel Runtime Metrics предназначены для приложений, в которых используются метрики среды выполнения OpenTelemetry.
|Шаблон
|Описание
|.NET Runtime Metrics
|Циклы GC, размер кучи, использование пула потоков и число сборок для приложений .NET
|Go Runtime Metrics
|Количество goroutine, время пауз GC, использование кучи и статистика памяти для приложений Go
|JVM Runtime Metrics
|Память кучи и вне кучи, длительность GC, количество потоков и загрузка классов для приложений на JVM
|Node.js Runtime Metrics
|Задержка цикла событий, использование кучи, загрузка CPU и память V8 для приложений Node.js
Примечания:
- Каждый шаблон настроен с пользовательским фильтром для сервисов, у которых значение атрибута ресурса
telemetry.sdk.languageсоответствует среде выполнения, для которой предназначена панель.
- В средах с пользовательскими schema таблиц метрик ClickHouse может потребоваться скорректировать этот фильтр, чтобы выполнять запрос по правильным столбцам Service Name и Resource Attributes.
- В средах с большими объёмами данных время загрузки фильтра можно сократить, материализовав столбец
ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
- На момент публикации шаблоны ссылаются на актуальные OTel Semantic Conventions и периодически обновляются по мере обновления OTel Spec. Для сервисов, инструментированных более старыми OTel SDKs, может потребоваться отредактировать визуализации, чтобы они ссылались на более старые имена метрик.