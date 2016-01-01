Шаблоны дашбордов

ClickStack включает библиотеку готовых шаблонов дашбордов, которые сразу дают представление о распространённых метриках инфраструктуры и приложений.

Чтобы открыть встроенную библиотеку шаблонов, перейдите в раздел Дашборды и нажмите Browse dashboard templates.

Откроется галерея шаблонов, в которой шаблоны сгруппированы по категориям. Нажмите Import, чтобы начать импорт выбранного шаблона.

Чтобы импортировать шаблон, для каждой визуализации на дашборде необходимо указать источник данных. Выберите источник данных из раскрывающегося списка для каждой визуализации, затем нажмите Finish Import .

Встроенные шаблоны OTel Runtime Metrics предназначены для приложений, в которых используются метрики среды выполнения OpenTelemetry.

Шаблон Описание .NET Runtime Metrics Циклы GC, размер кучи, использование пула потоков и число сборок для приложений .NET Go Runtime Metrics Количество goroutine, время пауз GC, использование кучи и статистика памяти для приложений Go JVM Runtime Metrics Память кучи и вне кучи, длительность GC, количество потоков и загрузка классов для приложений на JVM Node.js Runtime Metrics Задержка цикла событий, использование кучи, загрузка CPU и память V8 для приложений Node.js

