ClickStack - Администрирование

Большинство административных задач в ClickStack выполняются напрямую в лежащей в основе базе данных ClickHouse. Пользователи, разворачивающие ClickStack, должны быть знакомы с основными понятиями ClickHouse и основами администрирования.

Административные операции, как правило, сводятся к выполнению DDL-команд. Доступные возможности зависят от того, используете ли вы Managed ClickStack или ClickStack Open Source.

Для развертываний ClickStack Open Source пользователи выполняют административные задачи с помощью ClickHouse client. Этот клиент подключается к базе данных по нативному протоколу ClickHouse, поддерживает полный набор DDL- и административных операций, а также обеспечивает интерактивную обратную связь при выполнении запросов.

В управляемом ClickStack пользователи могут использовать и клиент ClickHouse, и SQL Console. Чтобы подключиться через клиент, пользователям необходимо получить учётные данные сервиса.

SQL Console — это веб-интерфейс, обеспечивающий дополнительное удобство, включая автодополнение SQL, историю запросов и встроенную визуализацию результатов в виде графиков.