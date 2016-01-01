Наблюдаемость
Добро пожаловать в наше руководство по использованию Наблюдаемости. В этом руководстве вы научитесь, как настроить и использовать ClickHouse для Наблюдаемости.
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|Description
|Введение
|Это руководство предназначено для пользователей, желающих создать собственное решение на основе SQL для Наблюдаемости с использованием ClickHouse, сосредоточив внимание на логах и трассировках.
|Проектирование схемы
|Узнайте, почему пользователям рекомендуется создавать собственную схему для логов и трассировок, а также несколько лучших практик для этого.
|Управление данными
|Развертывания ClickHouse для Наблюдаемости неизбежно подразумевают крупные наборы данных, которые необходимо управлять. ClickHouse предлагает ряд функций для помощи в управлении данными.
|Интеграция OpenTelemetry
|Любое решение по Наблюдаемости требует средств для сбора и экспорта логов и трассировок. С этой целью ClickHouse рекомендует проект OpenTelemetry (OTel). Узнайте больше о том, как его интегрировать с ClickHouse.
|Использование Grafana
|Узнайте, как использовать Grafana, предпочитаемый инструмент визуализации для данных Наблюдаемости в ClickHouse, с ClickHouse.
|Демоприложение
|Проект Open Telemetry включает демоприложение. Поддерживаемый форк этого приложения с ClickHouse в качестве источника данных для логов и трассировок можно найти по ссылке на этой странице.