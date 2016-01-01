Матрица поддержки

Эта страница содержит сводные матрицы совместимости lakehouse-интеграций ClickHouse. В них перечислены доступные возможности для каждого формата lakehouse-таблиц, каталоги, к которым может подключаться ClickHouse, а также функции, поддерживаемые каждым каталогом.

ClickHouse интегрируется с четырьмя lakehouse-форматами таблиц: Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi и Apache Paimon. Выберите формат ниже, чтобы просмотреть матрицу поддержки.

Условные обозначения: ✅ Поддерживается | ⚠️ Частично / экспериментально | ❌ Не поддерживается

ClickHouse может подключаться к внешним каталогам данных с помощью движка баз данных DataLakeCatalog , который представляет каталог как базу данных ClickHouse. Таблицы, зарегистрированные в каталоге, появляются автоматически и к ним можно выполнять запросы с помощью стандартного SQL.

В настоящее время поддерживаются следующие каталоги. Для получения подробных инструкций по настройке см. справочное руководство соответствующего каталога.