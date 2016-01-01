Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Руководства по каталогам

ClickHouse интегрируется с рядом каталогов озёр данных с использованием движка базы данных DataLakeCatalog. В следующих руководствах показано, как подключить ClickHouse к каждому поддерживаемому каталогу, включая конфигурацию, аутентификацию и примеры выполнения запросов.

CatalogDescription
AWS GlueВыполняйте запросы к таблицам Iceberg, зарегистрированным в AWS Glue Data Catalog, на основе данных, хранящихся в S3.
Databricks Unity CatalogПодключитесь к Databricks Unity Catalog для работы с таблицами Delta Lake и Iceberg.
Iceberg REST CatalogИспользуйте любой каталог, реализующий спецификацию Iceberg REST, например Tabular.
LakekeeperПодключитесь к каталогу Lakekeeper для таблиц Iceberg.
Project NessieВыполняйте запросы к таблицам Iceberg, используя каталог Nessie с управлением версиями данных в стиле Git.
Microsoft OneLakeВыполняйте запросы к таблицам Iceberg в Microsoft Fabric OneLake.