Руководства по каталогам
ClickHouse интегрируется с рядом каталогов озёр данных с использованием движка базы данных
DataLakeCatalog. В следующих руководствах показано, как подключить ClickHouse к каждому поддерживаемому каталогу, включая конфигурацию, аутентификацию и примеры выполнения запросов.
|Catalog
|Description
|AWS Glue
|Выполняйте запросы к таблицам Iceberg, зарегистрированным в AWS Glue Data Catalog, на основе данных, хранящихся в S3.
|Databricks Unity Catalog
|Подключитесь к Databricks Unity Catalog для работы с таблицами Delta Lake и Iceberg.
|Iceberg REST Catalog
|Используйте любой каталог, реализующий спецификацию Iceberg REST, например Tabular.
|Lakekeeper
|Подключитесь к каталогу Lakekeeper для таблиц Iceberg.
|Project Nessie
|Выполняйте запросы к таблицам Iceberg, используя каталог Nessie с управлением версиями данных в стиле Git.
|Microsoft OneLake
|Выполняйте запросы к таблицам Iceberg в Microsoft Fabric OneLake.