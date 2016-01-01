Руководства по каталогам

ClickHouse интегрируется с рядом каталогов озёр данных с использованием движка базы данных DataLakeCatalog . В следующих руководствах показано, как подключить ClickHouse к каждому поддерживаемому каталогу, включая конфигурацию, аутентификацию и примеры выполнения запросов.