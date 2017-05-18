Fabric OneLake

ClickHouse поддерживает интеграцию с несколькими каталогами (OneLake, Unity, Glue, Polaris и т. д.). Это руководство пошагово покажет, как выполнять запросы к данным, хранящимся в Microsoft OneLake, с использованием ClickHouse и OneLake.
Microsoft OneLake поддерживает несколько форматов таблиц для своего lakehouse-хранилища. С ClickHouse вы можете выполнять запросы к таблицам Iceberg.
Примечание
Так как эта функция находится в бета-версии, вам необходимо включить её с помощью:
SET allow_database_iceberg = 1;
Сбор необходимых параметров OneLake
Прежде чем выполнять запросы к вашей таблице в Microsoft Fabric, вам нужно собрать следующую информацию:
- Идентификатор арендатора OneLake (ваш Entra ID)
- Идентификатор клиента (client ID)
- Секрет клиента (client secret)
- Идентификатор хранилища (warehouse ID) и идентификатор элемента данных (data item ID)
См. документацию Microsoft OneLake за сведениями о том, как найти эти значения.
Создание подключения между OneLake и ClickHouse
Имея приведённую выше необходимую информацию, вы можете создать подключение между Microsoft OneLake и ClickHouse, но прежде нужно включить каталоги:
SET allow_database_iceberg=1
Подключение к OneLake
CREATE DATABASE onelake_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://onelake.table.fabric.microsoft.com/iceberg')
SETTINGS
catalog_type = 'onelake',
warehouse = 'warehouse_id/data_item_id',
onelake_tenant_id = '<tenant_id>',
oauth_server_uri = 'https://login.microsoftonline.com/<tenant_id>/oauth2/v2.0/token',
auth_scope = 'https://storage.azure.com/.default',
onelake_client_id = '<client_id>',
onelake_client_secret = '<client_secret>'
Выполнение запросов к OneLake с помощью ClickHouse
Теперь, когда подключение настроено, вы можете выполнять запросы к OneLake:
SHOW TABLES FROM onelake_catalog
Query id: 8f6124c4-45c2-4351-b49a-89dc13e548a7
┌─name──────────────────────────┐
1. │ year_2017.green_tripdata_2017 │
2. │ year_2018.green_tripdata_2018 │
3. │ year_2019.green_tripdata_2019 │
4. │ year_2020.green_tripdata_2020 │
5. │ year_2022.green_tripdata_2022 │
└───────────────────────────────┘
Если вы используете клиент Iceberg, будут отображаться только те таблицы Delta, для которых включён Uniform:
Чтобы выполнить запрос к таблице:
SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
LIMIT 1
Query id: db6b4bda-cc58-4ca1-8891-e0d14f02c890
Row 1:
──────
VendorID: 2
lpep_pickup_datetime: 2017-05-18 16:55:43.000000
lpep_dropoff_datetime: 2017-05-18 18:04:11.000000
store_and_fwd_flag: N
RatecodeID: 2
PULocationID: 130
DOLocationID: 48
passenger_count: 2
trip_distance: 12.43
fare_amount: 52
extra: 4.5
mta_tax: 0.5
tip_amount: 0
tolls_amount: 33
ehail_fee: ᴺᵁᴸᴸ
improvement_surcharge: 0.3
total_amount: 90.3
payment_type: 2
trip_type: 1
congestion_surcharge: ᴺᵁᴸᴸ
source_file: green_tripdata_2017-05.parquet
Требуются обратные кавычки
Обратные кавычки требуются, потому что ClickHouse не поддерживает более одного пространства имен.
Чтобы просмотреть DDL таблицы:
SHOW CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
Query id: 8bd5bd8e-83be-453e-9a88-32de12ba7f24
┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017` ↴│
│↳( ↴│
│↳ `VendorID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `lpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│
│↳ `lpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│
│↳ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), ↴│
│↳ `RatecodeID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `PULocationID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `DOLocationID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `passenger_count` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `trip_distance` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `fare_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `extra` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `mta_tax` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `tip_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `tolls_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `ehail_fee` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `total_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `payment_type` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `trip_type` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `source_file` Nullable(String) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = Iceberg('abfss://<warehouse_id>@onelake.dfs.fabric.microsoft.com/<data_item_id>/Tables/year_2017/green_tripdata_2017') │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Загрузка данных из вашего озера данных (Data Lake) в ClickHouse
Если вам нужно загрузить данные из OneLake в ClickHouse:
CREATE TABLE trips
ENGINE = MergeTree
ORDER BY coalesce(VendorID, 0)
AS SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
Query id: d15983a6-ef6a-40fe-80d5-19274b9fe328
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 32.570 sec. Processed 11.74 million rows, 275.37 MB (360.36 thousand rows/s., 8.45 MB/s.)
Peak memory usage: 1.31 GiB.