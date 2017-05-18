Fabric OneLake

Перейти к основному содержанию
ClickHouse поддерживает интеграцию с несколькими каталогами (OneLake, Unity, Glue, Polaris и т. д.). Это руководство пошагово покажет, как выполнять запросы к данным, хранящимся в Microsoft OneLake, с использованием ClickHouse и OneLake.

Microsoft OneLake поддерживает несколько форматов таблиц для своего lakehouse-хранилища. С ClickHouse вы можете выполнять запросы к таблицам Iceberg.

Так как эта функция находится в бета-версии, вам необходимо включить её с помощью: SET allow_database_iceberg = 1;

Сбор необходимых параметров OneLake

Прежде чем выполнять запросы к вашей таблице в Microsoft Fabric, вам нужно собрать следующую информацию:

  • Идентификатор арендатора OneLake (ваш Entra ID)
  • Идентификатор клиента (client ID)
  • Секрет клиента (client secret)
  • Идентификатор хранилища (warehouse ID) и идентификатор элемента данных (data item ID)

См. документацию Microsoft OneLake за сведениями о том, как найти эти значения.

Создание подключения между OneLake и ClickHouse

Имея приведённую выше необходимую информацию, вы можете создать подключение между Microsoft OneLake и ClickHouse, но прежде нужно включить каталоги:

SET allow_database_iceberg=1

Подключение к OneLake

CREATE DATABASE onelake_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://onelake.table.fabric.microsoft.com/iceberg')
SETTINGS
catalog_type = 'onelake',
warehouse = 'warehouse_id/data_item_id',
onelake_tenant_id = '<tenant_id>',
oauth_server_uri = 'https://login.microsoftonline.com/<tenant_id>/oauth2/v2.0/token',
auth_scope = 'https://storage.azure.com/.default',
onelake_client_id = '<client_id>',
onelake_client_secret = '<client_secret>'

Выполнение запросов к OneLake с помощью ClickHouse

Теперь, когда подключение настроено, вы можете выполнять запросы к OneLake:

SHOW TABLES FROM onelake_catalog

   ┌─name──────────────────────────┐
1. │ year_2017.green_tripdata_2017 │
2. │ year_2018.green_tripdata_2018 │
3. │ year_2019.green_tripdata_2019 │
4. │ year_2020.green_tripdata_2020 │
5. │ year_2022.green_tripdata_2022 │
   └───────────────────────────────┘

Если вы используете клиент Iceberg, будут отображаться только те таблицы Delta, для которых включён Uniform:

Чтобы выполнить запрос к таблице:

SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
LIMIT 1

Row 1:
──────
VendorID:              2
lpep_pickup_datetime:  2017-05-18 16:55:43.000000
lpep_dropoff_datetime: 2017-05-18 18:04:11.000000
store_and_fwd_flag:    N
RatecodeID:            2
PULocationID:          130
DOLocationID:          48
passenger_count:       2
trip_distance:         12.43
fare_amount:           52
extra:                 4.5
mta_tax:               0.5
tip_amount:            0
tolls_amount:          33
ehail_fee:             ᴺᵁᴸᴸ
improvement_surcharge: 0.3
total_amount:          90.3
payment_type:          2
trip_type:             1
congestion_surcharge:  ᴺᵁᴸᴸ
source_file:           green_tripdata_2017-05.parquet
Требуются обратные кавычки

Обратные кавычки требуются, потому что ClickHouse не поддерживает более одного пространства имен.

Чтобы просмотреть DDL таблицы:

SHOW CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`

   ┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`                                                                                                               ↴│
   │↳(                                                                                                                                                                          ↴│
   │↳    `VendorID` Nullable(Int64),                                                                                                                                            ↴│
   │↳    `lpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),                                                                                                                 ↴│
   │↳    `lpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),                                                                                                                ↴│
   │↳    `store_and_fwd_flag` Nullable(String),                                                                                                                                 ↴│
   │↳    `RatecodeID` Nullable(Int64),                                                                                                                                          ↴│
   │↳    `PULocationID` Nullable(Int64),                                                                                                                                        ↴│
   │↳    `DOLocationID` Nullable(Int64),                                                                                                                                        ↴│
   │↳    `passenger_count` Nullable(Int64),                                                                                                                                     ↴│
   │↳    `trip_distance` Nullable(Float64),                                                                                                                                     ↴│
   │↳    `fare_amount` Nullable(Float64),                                                                                                                                       ↴│
   │↳    `extra` Nullable(Float64),                                                                                                                                             ↴│
   │↳    `mta_tax` Nullable(Float64),                                                                                                                                           ↴│
   │↳    `tip_amount` Nullable(Float64),                                                                                                                                        ↴│
   │↳    `tolls_amount` Nullable(Float64),                                                                                                                                      ↴│
   │↳    `ehail_fee` Nullable(Float64),                                                                                                                                         ↴│
   │↳    `improvement_surcharge` Nullable(Float64),                                                                                                                             ↴│
   │↳    `total_amount` Nullable(Float64),                                                                                                                                      ↴│
   │↳    `payment_type` Nullable(Int64),                                                                                                                                        ↴│
   │↳    `trip_type` Nullable(Int64),                                                                                                                                           ↴│
   │↳    `congestion_surcharge` Nullable(Float64),                                                                                                                              ↴│
   │↳    `source_file` Nullable(String)                                                                                                                                         ↴│
   │↳)                                                                                                                                                                          ↴│
   │↳ENGINE = Iceberg('abfss://<warehouse_id>@onelake.dfs.fabric.microsoft.com/<data_item_id>/Tables/year_2017/green_tripdata_2017') │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Загрузка данных из вашего озера данных (Data Lake) в ClickHouse

Если вам нужно загрузить данные из OneLake в ClickHouse:

CREATE TABLE trips
ENGINE = MergeTree
ORDER BY coalesce(VendorID, 0)
AS SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 32.570 sec. Processed 11.74 million rows, 275.37 MB (360.36 thousand rows/s., 8.45 MB/s.)
Peak memory usage: 1.31 GiB.