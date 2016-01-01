примечание
Интеграция с каталогом Lakekeeper работает только с таблицами Iceberg.
Эта интеграция поддерживает как AWS S3, так и другие поставщики облачного хранения.
ClickHouse поддерживает интеграцию с несколькими каталогами (Unity, Glue, REST, Polaris и др.). В этом руководстве вы узнаете, как выполнять запросы к вашим данным, используя ClickHouse и каталог Lakekeeper.
Lakekeeper — это реализация REST-каталога с открытым исходным кодом для Apache Iceberg, которая предоставляет:
- Реализация на Rust для высокой производительности и надежности
- Соответствие REST API спецификации REST-каталога Iceberg
- Интеграция с облачным хранилищем с совместимостью с S3
примечание
Поскольку эта функция является экспериментальной, вам необходимо включить ее с помощью:
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
Настройка локальной разработки
Для локальной разработки и тестирования вы можете использовать контейнеризированную настройку Lakekeeper. Этот подход идеально подходит для обучения, прототипирования и сред разработки.
Предварительные требования
- Docker и Docker Compose: Убедитесь, что Docker установлен и работает
- Пример настройки: Вы можете использовать настройку Lakekeeper с помощью docker-compose
Настройка локального каталога Lakekeeper
Вы можете использовать официальную настройку Lakekeeper с помощью docker-compose, которая предоставляет полную среду с Lakekeeper, бэкендом метаданных PostgreSQL и MinIO для объектного хранения.
Шаг 1: Создайте новую папку, в которой будет выполняться пример, затем создайте файл
docker-compose.yml со следующим конфигом:
version: '3.8'
services:
lakekeeper:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
command: ["serve"]
healthcheck:
test: ["CMD", "/home/nonroot/lakekeeper", "healthcheck"]
interval: 1s
timeout: 10s
retries: 10
start_period: 30s
depends_on:
migrate:
condition: service_completed_successfully
db:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
ports:
- 8181:8181
networks:
- iceberg_net
migrate:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest-main
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
restart: "no"
command: ["migrate"]
depends_on:
db:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
bootstrap:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/bootstrap"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"accept-terms-of-use": true}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
initialwarehouse:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
bootstrap:
condition: service_completed_successfully
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/warehouse"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"warehouse-name": "demo", "project-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "storage-profile": {"type": "s3", "bucket": "warehouse-rest", "key-prefix": "", "assume-role-arn": null, "endpoint": "http://minio:9000", "region": "local-01", "path-style-access": true, "flavor": "minio", "sts-enabled": true}, "storage-credential": {"type": "s3", "credential-type": "access-key", "aws-access-key-id": "minio", "aws-secret-access-key": "ClickHouse_Minio_P@ssw0rd"}}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
db:
image: bitnami/postgresql:16.3.0
environment:
- POSTGRESQL_USERNAME=postgres
- POSTGRESQL_PASSWORD=postgres
- POSTGRESQL_DATABASE=postgres
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -p 5432 -d postgres"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 10s
volumes:
- postgres_data:/bitnami/postgresql
networks:
- iceberg_net
minio:
image: bitnami/minio:2025.4.22
environment:
- MINIO_ROOT_USER=minio
- MINIO_ROOT_PASSWORD=ClickHouse_Minio_P@ssw0rd
- MINIO_API_PORT_NUMBER=9000
- MINIO_CONSOLE_PORT_NUMBER=9001
- MINIO_SCHEME=http
- MINIO_DEFAULT_BUCKETS=warehouse-rest
networks:
iceberg_net:
aliases:
- warehouse-rest.minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ls", "local", "|", "grep", "warehouse-rest"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 3
start_period: 15s
volumes:
- minio_data:/bitnami/minio/data
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: lakekeeper-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
volumes:
postgres_data:
minio_data:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
Шаг 2: Выполните следующую команду, чтобы запустить службы:
Шаг 3: Дождитесь, пока все службы будут готовы. Вы можете проверить логи:
примечание
Настройка Lakekeeper требует, чтобы в таблицы Iceberg были загружены образцы данных. Убедитесь, что среда создала и наполнила таблицы, прежде чем пытаться выполнять к ним запросы через ClickHouse. Доступность таблиц зависит от конкретной настройки docker-compose и скриптов загрузки образцов данных.
Подключение к локальному каталогу Lakekeeper
Подключитесь к вашему контейнеру ClickHouse:
docker exec -it lakekeeper-clickhouse clickhouse-client
Затем создайте соединение с базой данных в каталоге Lakekeeper:
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://lakekeeper:8181/catalog', 'minio', 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/warehouse-rest', warehouse = 'demo'
Выполнение запросов к таблицам каталога Lakekeeper с использованием ClickHouse
Теперь, когда соединение установлено, вы можете начать выполнять запросы через каталог Lakekeeper. Например:
Если ваша настройка включает образцы данных (например, набор данных такси), вы должны увидеть таблицы, такие как:
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
примечание
Если вы не видите никаких таблиц, это обычно означает:
- Среда еще не создала образцы таблиц
- Служба каталога Lakekeeper не полностью инициализирована
- Процесс загрузки образцов данных не завершен
Вы можете проверить логи Spark, чтобы увидеть прогресс создания таблиц:
docker-compose logs spark
Чтобы выполнить запрос к таблице (если доступна):
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
Обязательные обратные кавычки
Обратные кавычки обязательны, потому что ClickHouse не поддерживает более одного пространства имен.
Чтобы просмотреть DDL таблицы:
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://minio:9002/warehouse-rest/warehouse/default/taxis/', 'minio', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Загрузка данных из вашего ДатаЛэйка в ClickHouse
Если вам нужно загрузить данные из каталога Lakekeeper в ClickHouse, начните с создания локальной таблицы ClickHouse:
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
Затем загрузите данные из вашей таблицы каталога Lakekeeper с помощью
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;