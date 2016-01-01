AWS Glue Catalog

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ClickHouse поддерживает интеграцию с несколькими каталогами (Unity, Glue, Polaris и т.д.). В этом руководстве мы проведем вас через шаги, чтобы выполнить запрос к вашим данным в S3 корзинах, используя ClickHouse и Glue Data Catalog.

примечание Glue поддерживает множество различных форматов таблиц, но эта интеграция поддерживает только таблицы Iceberg.

Чтобы подключиться к каталогу Glue, вам необходимо определить регион вашего каталога и предоставить ключ доступа и секретный ключ.

примечание В настоящее время каталог Glue поддерживает только ключи доступа и секретные ключи, но в будущем мы поддержим дополнительные методы аутентификации.

После настройки вашего Unity Catalog и аутентификации, установите соединение между ClickHouse и Unity Catalog.

Теперь, когда соединение установлено, вы можете начать выполнять запросы к Glue:

Вы можете видеть выше, что некоторые таблицы не являются таблицами Iceberg, например, iceberg-benchmark.hitsparquet . Вы не сможете выполнить запросы к ним, так как в настоящее время поддерживаются только таблицы Iceberg.

Чтобы выполнить запрос к таблице:

примечание Обратные кавычки обязательны, так как ClickHouse не поддерживает более одного пространства имен.

Чтобы просмотреть DDL таблицы, выполните следующий запрос:

Если вам необходимо загрузить данные из Databricks в ClickHouse, начните с создания локальной таблицы ClickHouse:

Затем загрузите данные из вашей таблицы Iceberg: