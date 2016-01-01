Запись данных в открытые табличные форматы

В предыдущих руководствах вы выполняли запросы к открытым табличным форматам без их перемещения и загружали данные в MergeTree для быстрой аналитики. Во многих архитектурах данные также должны перемещаться в обратном направлении — из ClickHouse обратно в форматы lakehouse. Два распространённых сценария лежат в основе этой потребности:

Выгрузка в долгосрочное хранилище — данные поступают в ClickHouse как слой Real-time аналитики, обеспечивая работу дашбордов и операционной отчётности. Когда данные выходят за пределы окна Real-time аналитики, их можно записать в Iceberg в объектное хранилище для надёжного и экономичного хранения в интероперабельном формате.

Reverse ETL — преобразования, агрегации и обогащение, выполняемые внутри ClickHouse, создают производные наборы данных, которые затем используют последующие инструменты и другие команды. Запись этих результатов в таблицы Iceberg делает их доступными для более широкой экосистемы данных.

В обоих случаях INSERT INTO SELECT позволяет перемещать данные из таблиц ClickHouse в таблицы Iceberg, хранящиеся в объектном хранилище.

Примечание Запись в открытые табличные форматы в настоящий момент поддерживается только для таблиц Iceberg. Частичная поддержка таблиц Delta Lake находится в разработке. Таблицы не должны находиться под управлением каталога.

В этом руководстве мы будем использовать набор данных UK Price Paid — общедоступный реестр всех сделок с жилой недвижимостью в Англии и Уэльсе.

CREATE DATABASE uk; CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( price UInt32, date Date, postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0), is_new UInt8, duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);

Заполните таблицу напрямую из общедоступного источника в формате CSV:

INSERT INTO uk.uk_price_paid SELECT toUInt32(price_string) AS price, parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date, splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1, splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2, transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type, b = 'Y' AS is_new, transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration, addr1, addr2, street, locality, town, district, county FROM url( 'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv', 'CSV', 'uuid_string String, price_string String, time String, postcode String, a String, b String, c String, addr1 String, addr2 String, street String, locality String, town String, district String, county String, d String, e String' ) SETTINGS max_http_get_redirects=10; 30906560 rows in set. Elapsed: 59.852 sec. Processed 30.91 million rows, 5.41 GB (516.39 thousand rows/s., 90.40 MB/s.) Peak memory usage: 485.15 MiB.

Чтобы записать данные в Iceberg, создайте таблицу с использованием движка таблицы IcebergS3 .

Обратите внимание, что схема должна быть упрощена по сравнению с исходной таблицей MergeTree. ClickHouse поддерживает более богатую систему типов, чем Iceberg и лежащие в основе файлы Parquet: такие типы, как Enum , LowCardinality и UInt8 , не поддерживаются в Iceberg и должны быть сопоставлены с совместимыми типами.

CREATE TABLE uk.uk_iceberg ( price UInt32, date Date, postcode1 String, postcode2 String, type UInt32, is_new UInt32, duration UInt32, addr1 String, addr2 String, street String, locality String, town String, district String, county String ) ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_price_paid/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')

Используйте INSERT INTO SELECT , чтобы записать данные из таблицы MergeTree в таблицу Iceberg. В этом примере мы записываем только лондонские транзакции:

SET allow_experimental_insert_into_iceberg = 1; INSERT INTO uk.uk_iceberg SELECT * FROM uk.uk_price_paid WHERE town = 'LONDON' 2346741 rows in set. Elapsed: 1.419 sec. Processed 30.91 million rows, 153.43 MB (21.78 million rows/s., 108.15 MB/s.) Peak memory usage: 371.60 MiB.

Данные теперь хранятся в формате Iceberg в объектном хранилище и могут быть запрошены из ClickHouse или любого другого инструмента, поддерживающего Iceberg:

SELECT locality, count() FROM uk.uk_iceberg WHERE locality != '' GROUP BY locality ORDER BY count() DESC LIMIT 10 ┌─locality────┬─count()─┐ │ LONDON │ 896796 │ │ WALTHAMSTOW │ 8610 │ │ LEYTON │ 3525 │ │ CHINGFORD │ 3133 │ │ HORNSEY │ 2794 │ │ STREATHAM │ 2760 │ │ WOOD GREEN │ 2443 │ │ ACTON │ 2155 │ │ LEYTONSTONE │ 2102 │ │ EAST HAM │ 2085 │ └─────────────┴─────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.329 sec. Processed 457.86 thousand rows, 2.62 MB (1.39 million rows/s., 7.95 MB/s.) Peak memory usage: 12.19 MiB.

Таблицы Iceberg не ограничиваются хранением сырых строк. Они также могут содержать результаты агрегирования и преобразований — итоги ETL-процессов, выполняемых внутри ClickHouse. Это полезно для публикации предварительно вычисленных сводок в lakehouse для последующего использования.

CREATE TABLE uk.uk_avg_town ( price Float64, town String ) ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_avg_town/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')

Рассчитайте среднюю стоимость недвижимости по городам и запишите результаты напрямую в Iceberg:

INSERT INTO uk.uk_avg_town SELECT avg(price) AS price, town FROM uk.uk_price_paid GROUP BY town 1173 rows in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 30.91 million rows, 185.44 MB (64.34 million rows/s., 386.05 MB/s.) Peak memory usage: 4.18 MiB.

Теперь другие инструменты — и другие экземпляры ClickHouse — могут считывать этот предварительно вычисленный набор данных: