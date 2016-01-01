BigLake Metastore

Beta feature. Learn more. Beta feature.

ClickHouse поддерживает интеграцию с несколькими каталогами (Unity, Glue, Polaris и т. д.). В этом руководстве мы пошагово разберем, как выполнять запросы к вашим таблицам Iceberg в BigLake Metastore через ClickHouse.

Примечание Поскольку эта функция находится на стадии бета-тестирования, вам потребуется включить ее с помощью: SET allow_database_iceberg = 1;

Перед созданием подключения из ClickHouse к BigLake Metastore убедитесь, что у вас есть:

Проект Google Cloud с включённым BigLake Metastore

с включённым BigLake Metastore Учётные данные Application Default Credentials (ID клиента OAuth и секрет клиента) для приложения, созданные через Google Cloud Console

(ID клиента OAuth и секрет клиента) для приложения, созданные через Google Cloud Console Токен обновления , полученный после завершения OAuth-потока с соответствующими областями доступа (например, https://www.googleapis.com/auth/bigquery и областью доступа к хранилищу для GCS)

, полученный после завершения OAuth-потока с соответствующими областями доступа (например, и областью доступа к хранилищу для GCS) Путь к warehouse: бакет GCS (и необязательный префикс), где хранятся ваши таблицы, например gs://your-bucket или gs://your-bucket/prefix

После настройки учетных данных OAuth создайте в ClickHouse базу данных с использованием движка базы данных DataLakeCatalog:

SET allow_database_iceberg = 1; CREATE DATABASE biglake_metastore ENGINE = DataLakeCatalog('https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog') SETTINGS catalog_type = 'biglake', google_adc_client_id = '<client-id>', google_adc_client_secret = '<client-secret>', google_adc_refresh_token = '<refresh-token>', google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>', warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>';

После создания подключения вы можете выполнять запросы к таблицам, зарегистрированным в BigLake Metastore.

USE biglake_metastore; SHOW TABLES;

Пример вывода:

┌─name─────────────────────┐ │icebench.my_iceberg_table │ └──────────────────────────┘

SELECT count(*) FROM `icebench.my_iceberg_table`;

Требуются обратные кавычки Обратные кавычки обязательны, потому что ClickHouse не поддерживает несколько пространств имен.

Чтобы просмотреть определение таблицы:

SHOW CREATE TABLE `icebench.my_iceberg_table`;

Чтобы загрузить данные из таблицы BigLake Metastore в локальную таблицу ClickHouse для ускорения повторных запросов, создайте таблицу MergeTree и вставьте данные из каталога:

CREATE TABLE clickhouse_table ( `id` Int64, `event_time` DateTime64(3), `user_id` String, `payload` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_time, id); INSERT INTO local_events SELECT * FROM biglake_metastore.`icebench.my_iceberg_table`;