Настройка чата Ask AI с помощью семантического слоя
Агента чата Ask AI можно настроить так, чтобы он понимал специфическую бизнес-логику, структуры данных и отраслевые знания вашей организации, используя AGENTS.md — специальный сохранённый запрос, который служит семантическим слоем над системным промптом агента.
Создав файл AGENTS.md, вы можете задать настраиваемые инструкции, которые будут добавляться в начало каждого разговора, чтобы направлять генерацию SQL-запросов и анализ данных в соответствии с уникальными требованиями, расчётами и соглашениями вашей организации.
Как это работает
Когда вы сохраняете запрос с именем "AGENTS.md" (с учётом регистра букв) в Cloud Console:
- Чат-агент Ask AI автоматически загружает этот файл при отправке сообщения
- Содержимое помещается в структурированный тег контента и внедряется в системный prompt (system prompt) агента
- Инструкции применяются ко всем чат-диалогам Ask AI в этом сервисе
Создание AGENTS.md
Создайте сохранённый запрос
- В Cloud Console создайте новый запрос
- Назовите его точно так: "AGENTS.md" (с учётом регистра)
- Напишите свои пользовательские инструкции в текстовом редакторе запроса (это не настоящий SQL)
- Сохраните запрос
Добавьте свои инструкции
Структурируйте свои инструкции, используя понятный, ориентированный на действия язык. Включите:
- Бизнес‑правила и вычисления
- Рекомендации по структуре данных
- Терминологию, специфичную для предметной области
- Типовые шаблоны запросов
- Правила оптимизации производительности
Лучшие практики
Относитесь к контексту как к конечному ресурсу
Контекст ценен — каждый токен уменьшает «бюджет внимания» агента. Как и люди с ограниченной оперативной памятью, языковые модели испытывают снижение качества работы по мере роста контекста. Это означает, что нужно найти наименьший возможный набор токенов с высоким информационным содержанием, который максимизирует вероятность достижения желаемого результата.
Найдите правильный уровень абстракции
Найдите баланс между двумя крайностями:
- Слишком конкретно: Жёстко запрограммированная хрупкая логика if-else, которая создаёт нестабильность и усложняет сопровождение
- Слишком расплывчато: Высокоуровневые рекомендации, которые не дают конкретных сигналов или ошибочно предполагают общий контекст
Оптимальный уровень абстракции достаточно конкретен, чтобы эффективно направлять поведение, но при этом достаточно гибок, чтобы модель могла применять сильные эвристики. Начните с минимального промпта на лучшей доступной модели, затем добавляйте чёткие инструкции на основе наблюдаемых отказов и ошибок.
Организуйте с помощью структурированных разделов
Используйте XML-теги или заголовки Markdown, чтобы создавать отдельные, хорошо обозримые разделы:
Предоставляйте разнообразные канонические примеры
Примеры — как «картинка, которая стоит тысячи слов». Вместо того чтобы пытаться уместить в промпт все возможные крайние случаи, подготовьте небольшой, но разнообразный набор примеров, которые наглядно демонстрируют ожидаемое поведение.
Делайте инструкции минимальными, но исчерпывающими
- Включайте только часто используемые инструкции
- Будьте лаконичны — избыточный контекст ухудшает работу из‑за «context rot» (деградации контекста)
- Удаляйте устаревшие или редко используемые правила
- Обеспечьте достаточный объём информации, чтобы направлять поведение в нужное русло
Минимализм не обязательно означает малый объём текста. Нужна достаточная детализация, чтобы агент придерживался ожидаемого поведения, просто избегайте лишней многословности.
Пример: вычисляемые метрики на основе сырых данных
Направляйте агента, когда метрики требуют специальных вычислений, а не прямого обращения к столбцам:
Пример: правила бизнес-логики
Определите доменные вычисления и правила категоризации:
Пример: Особенности структуры данных
Задокументируйте нестандартные форматы данных или устаревшие решения по схеме данных:
Пример: терминология предметной области
Сопоставьте бизнес-термины с их технической реализацией: