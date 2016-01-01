Машинное обучение и GenAI

ClickHouse идеально подходит в качестве базы данных реального времени для обработки нагрузок машинного обучения. С ClickHouse стало проще, чем когда-либо, раскрыть возможности GenAI на ваших аналитических данных. В этом разделе вы найдете несколько руководств по использованию ClickHouse для машинного обучения и GenAI.