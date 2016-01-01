Машинное обучение и GenAI
ClickHouse идеально подходит в качестве базы данных реального времени для обработки нагрузок машинного обучения. С ClickHouse стало проще, чем когда-либо, раскрыть возможности GenAI на ваших аналитических данных. В этом разделе вы найдете несколько руководств по использованию ClickHouse для машинного обучения и GenAI.
|Раздел
|Описание
|AI chat
|Этот гид объясняет, как включить и использовать функцию AI Chat в ClickHouse Cloud Console.
|MCP
|Сборник руководств, чтобы помочь вам настроить использование Протокола Контекста Модели (MCP) с ClickHouse
|AI-powered SQL generation
|Эта функция позволяет пользователям описывать свои требования к данным на обычном языке, который система затем переводит в соответствующие SQL-заявления.