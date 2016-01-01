Устранение распространённых проблем
Есть проблемы с ClickHouse? Найдите решения распространённых проблем здесь.
Производительность и ошибки
Запросы выполняются медленно, возникают тайм-ауты или появляются конкретные сообщения об ошибках, такие как "Превышен лимит памяти" или "Соединение отказано."
Показать решения для производительности и ошибок
Производительность запросов
- Узнайте, какие запросы используют больше всего ресурсов
- Полное руководство по оптимизации запросов
- Оптимизируйте операции JOIN
- Запустите диагностические запросы для поиска узких мест
Производительность вставки данных
Расширенные инструменты анализа
Сообщения об ошибках
- "Превышен лимит памяти" → Отладка ошибок лимита памяти
- "Соединение отказано" → Исправление проблем с соединением
- "Ошибки входа" → Настройте пользователей, роли и права доступа
- "Ошибки сертификата SSL" → Исправление проблем с сертификатом
- "Ошибки таблицы/базы данных" → Руководство по созданию базы данных | Проблемы с UUID таблицы
- "Тайм-ауты сети" → Устранение неполадок в сети
- Другие проблемы → Отслеживайте ошибки в вашем кластере
Память и ресурсы
Высокое использование памяти, сбои из-за недостатка памяти или необходимо помочь в определении объёма вашего развертывания ClickHouse.
Показать решения для памяти
Отладка и мониторинг памяти:
- Определите, что использует память
- Проверьте текущее использование памяти
- Профилирование распределения памяти
- Анализируйте шаблоны использования памяти
Настройка памяти:
Масштабирование и определение объёма:
Соединения и аутентификация
Не удаётся подключиться к ClickHouse, ошибки аутентификации, ошибки сертификатов SSL или проблемы с настройкой клиента.
Показать решения для соединений
Основные проблемы соединения
- Исправление проблем с HTTP интерфейсом
- Решение проблем с сертификатом SSL
- Настройка аутентификации пользователей
Клиентские интерфейсы
- Нативные клиенты ClickHouse
- Проблемы с интерфейсом MySQL
- Проблемы с интерфейсом PostgreSQL
- Настройка интерфейса gRPC
- Настройка интерфейса SSH
Сеть и данные
Установка и настройка
Начальная установка, конфигурация сервера, создание базы данных, проблемы с приемом данных или настройка репликации.
Показать решения для установки и настройки
Начальная настройка
- Настройте параметры сервера
- Настройте безопасность и контроль доступа
- Правильно настройте оборудование
Управление базами данных
Операции с данными
- Оптимизируйте массовую вставку данных
- Решайте проблемы с форматом данных
- Настройте потоковые каналы данных
- Улучшите производительность интеграции S3
Расширенная настройка
Всё ещё нужна помощь?
Если вы не можете найти решение:
- Спросите у ИИ - Спросите ИИ для мгновенных ответов.
- Проверьте системные таблицы - Обзор
- Просмотрите журналы сервера - Ищите сообщения об ошибках в ваших журналах ClickHouse
- Спросите сообщество - Присоединяйтесь к нашему сообществу в Slack, Обсуждения на GitHub
- Получите профессиональную поддержку - Поддержка ClickHouse Cloud