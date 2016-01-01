Устранение распространённых проблем

Есть проблемы с ClickHouse? Найдите решения распространённых проблем здесь.

Запросы выполняются медленно, возникают тайм-ауты или появляются конкретные сообщения об ошибках, такие как "Превышен лимит памяти" или "Соединение отказано."

Высокое использование памяти, сбои из-за недостатка памяти или необходимо помочь в определении объёма вашего развертывания ClickHouse.

Не удаётся подключиться к ClickHouse, ошибки аутентификации, ошибки сертификатов SSL или проблемы с настройкой клиента.

Начальная установка, конфигурация сервера, создание базы данных, проблемы с приемом данных или настройка репликации.

Если вы не можете найти решение: