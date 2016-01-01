Проблема «too many parts»
Этот гайд является частью собрания выводов, полученных в ходе встреч сообщества. Для получения более практических решений и инсайтов вы можете просмотреть конкретные проблемы. Нужны дополнительные советы по оптимизации производительности? Ознакомьтесь с гайдом по Оптимизации производительности сообщества.
Понимание проблемы
ClickHouse выдает ошибку "Too many parts", чтобы предотвратить серьезное ухудшение производительности. Маленькие части вызывают несколько проблем: низкая производительность запросов из-за чтения и слияния большего количества файлов во время запросов, увеличение использования памяти, так как каждая часть требует метаданных в памяти, снижение эффективности сжатия, поскольку меньшие блоки данных сжимаются менее эффективно, более высокие накладные расходы на I/O из-за большего количества дескрипторов файлов и операций поиска, а также замедление фоновых слияний, что увеличивает нагрузку на планировщик слияний.
Раннее распознавание проблемы
Этот запрос отслеживает фрагментацию таблиц, анализируя количество и размер частей во всех активных таблицах. Он выявляет таблицы с избыточными или слишком маленькими частями, которые могут требовать оптимизации слияния. Используйте это регулярно, чтобы выявлять проблемы с фрагментацией до того, как они повлияют на производительность запросов.
- Быстрые, параллельные и последовательные асинхронные ВСТАВКИ в ClickHouse - Член команды ClickHouse объясняет асинхронные вставки и проблему слишком большого количества частей
- ClickHouse в производстве в масштабе - Реальные стратегии пакетной обработки от платформ мониторинга