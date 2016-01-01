Мудрость сообщества ClickHouse: советы и рекомендации с митапов
Эти интерактивные руководства представляют собой коллективную мудрость от сотен боевых развертываний. Каждый исполняемый пример поможет вам понять шаблоны ClickHouse, используя реальные данные событий GitHub - практикуйте эти концепции, чтобы избежать распространенных ошибок и ускорить ваш успех.
Совместите эти собранные знания с нашим руководством по Лучшим практикам для оптимального опыта работы с ClickHouse.
Быстрые переходы по специфическим проблемам
|Проблема
|Документ
|Описание
|Проблема на производстве
|Инсайты по отладке
|Советы сообщества по отладке на производстве
|Медленные запросы
|Оптимизация производительности
|Оптимизация производительности
|Материализованные представления
|Обоюдоострый меч MV
|Избегайте 10-кратных экземпляров хранения
|Слишком много частей
|Слишком много частей
|Решение проблемы "Слишком много частей" и замедления производительности
|Высокие затраты
|Оптимизация затрат
|Оптимизация затрат
|Успешные истории
|Успешные истории
|Примеры успешного использования ClickHouse
