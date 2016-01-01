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Руководства для начинающих

В этом разделе документации вы найдете руководства для начинающих по общим SQL запросам: CREATE, INSERT, SELECT, а также мутациям UPDATE и DELETE.

СтраницаОписание
Создание таблицРуководство для начинающих о том, как создать таблицу.
Вставка данныхРуководство для начинающих о том, как вставить данные в таблицу.
Выбор данныхРуководство для начинающих о том, как выбрать данные из таблицы.
Обновление и удаление данныхРуководство для начинающих о мутациях - обновлении и удалении данных в ClickHouse.