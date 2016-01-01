Руководства для начинающих
В этом разделе документации вы найдете руководства для начинающих по общим SQL запросам:
CREATE,
INSERT,
SELECT, а также мутациям
UPDATE и
DELETE.
|Страница
|Описание
|Создание таблиц
|Руководство для начинающих о том, как создать таблицу.
|Вставка данных
|Руководство для начинающих о том, как вставить данные в таблицу.
|Выбор данных
|Руководство для начинающих о том, как выбрать данные из таблицы.
|Обновление и удаление данных
|Руководство для начинающих о мутациях - обновлении и удалении данных в ClickHouse.