ранг

Ранжирует текущую строку внутри своей партиции с пропусками. Иными словами, если значение любой строки, с которой он сталкивается, равно значению предыдущей строки, то ему будет присвоен тот же ранг, что и этой предыдущей строке. Затем ранг следующей строки равен рангу предыдущей строки плюс пропуск, равный количеству раз, которое был дан предыдущий ранг.

Функция dense_rank обеспечивает такое же поведение, но без пропусков в ранжировании.

Синтаксис

Для получения более детальной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Возвращаемое значение

Число для текущей строки внутри своей партиции, включая пропуски. UInt64.

Пример

Следующий пример основан на примере, представленном в видеоинструкции Ранжирующие оконные функции в ClickHouse.

Запрос:

Результат: