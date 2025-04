percent_rank

возвращает относительный ранг (т.е. процентиль) строк внутри окна партиции.

Синтаксис

Псевдоним: percentRank (регистр имеет значение)

Определение окна по умолчанию и обязательное — RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING .

Для более подробной информации по синтаксису оконных функций см. Оконные функции - Синтаксис.

Пример

Запрос:

Результат: