nth_value
Возвращает первое ненулевое значение, оцененное по отношению к n-й строке (смещение) в его упорядоченном окне.
Синтаксис
Для получения дополнительных сведений о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.
Параметры
x— Имя колонки.
offset— n-я строка для оценки текущей строки.
Возвращаемое значение
- Первое ненулевое значение, оцененное по отношению к n-й строке (смещению) в его упорядоченном окне.
Пример
В этом примере функция
nth-value используется для нахождения третьей по величине зарплаты из вымышленного набора данных о зарплатах футболистов Премьер-лиги.
Запрос:
Результат: