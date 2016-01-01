nth_value

Возвращает первое ненулевое значение, оцененное по отношению к n-й строке (смещение) в его упорядоченном окне.

Синтаксис

Для получения дополнительных сведений о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Параметры

x — Имя колонки.

— Имя колонки. offset — n-я строка для оценки текущей строки.

Возвращаемое значение

Первое ненулевое значение, оцененное по отношению к n-й строке (смещению) в его упорядоченном окне.

Пример

В этом примере функция nth-value используется для нахождения третьей по величине зарплаты из вымышленного набора данных о зарплатах футболистов Премьер-лиги.

Запрос:

Результат: