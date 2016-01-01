leadInFrame

Возвращает значение, оцененное в строке, которая смещена на определенное количество строк после текущей строки в пределах упорядоченной области.

осторожно Поведение leadInFrame отличается от стандартной SQL функции окон lead . Функция окна ClickHouse leadInFrame учитывает оконную область. Чтобы получить поведение, идентичное lead , используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING .

Синтаксис

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Параметры

x — Название колонки.

— Название колонки. смещение — Смещение для применения. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию 1 ).

— Смещение для применения. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию ). значение_по_умолчанию — Значение, возвращаемое, если вычисленная строка выходит за пределы границ оконной области. (Необязательно - значение по умолчанию типа колонки, если опущено).

Возвращаемое значение

значение, оцененное в строке, которая смещена на определенное количество строк после текущей строки в пределах упорядоченной области.

Пример

В этом примере рассматриваются исторические данные о лауреатах Нобелевской премии и используется функция leadInFrame , чтобы вернуть список последовательных лауреатов в категории физика.

Запрос:

Результат: