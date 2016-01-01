leadInFrame
Возвращает значение, оцененное в строке, которая смещена на определенное количество строк после текущей строки в пределах упорядоченной области.
осторожно
Поведение
leadInFrame отличается от стандартной SQL функции окон
lead.
Функция окна ClickHouse
leadInFrame учитывает оконную область.
Чтобы получить поведение, идентичное
lead, используйте
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
Синтаксис
Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.
Параметры
x— Название колонки.
смещение— Смещение для применения. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию
1).
значение_по_умолчанию— Значение, возвращаемое, если вычисленная строка выходит за пределы границ оконной области. (Необязательно - значение по умолчанию типа колонки, если опущено).
Возвращаемое значение
- значение, оцененное в строке, которая смещена на определенное количество строк после текущей строки в пределах упорядоченной области.
Пример
В этом примере рассматриваются исторические данные о лауреатах Нобелевской премии и используется функция
leadInFrame, чтобы вернуть список последовательных лауреатов в категории физика.
Запрос:
Результат: