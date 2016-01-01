last_value
Возвращает последнее значение, вычисленное в рамках его упорядоченного фрейма. По умолчанию аргументы NULL пропускаются, однако модификатор
RESPECT NULLS может быть использован для переопределения этого поведения.
Синтаксис
Псевдоним:
anyLast.
Использование опционального модификатора
RESPECT NULLS после
first_value(column_name) обеспечит то, что аргументы
NULL не будут пропущены.
Смотрите обработку NULL для получения дополнительной информации.
Псевдоним:
lastValueRespectNulls
Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - синтаксис.
Возвращаемое значение
- Последнее значение, вычисленное в рамках его упорядоченного фрейма.
Пример
В этом примере функция
last_value используется для нахождения наименее оплачиваемого футболиста из вымышленного набора данных о зарплатах футболистов Премьер-лиги.
Запрос:
Результат: