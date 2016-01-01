last_value

Возвращает последнее значение, вычисленное в рамках его упорядоченного фрейма. По умолчанию аргументы NULL пропускаются, однако модификатор RESPECT NULLS может быть использован для переопределения этого поведения.

Синтаксис

Псевдоним: anyLast .

примечание Использование опционального модификатора RESPECT NULLS после first_value(column_name) обеспечит то, что аргументы NULL не будут пропущены. Смотрите обработку NULL для получения дополнительной информации. Псевдоним: lastValueRespectNulls

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - синтаксис.

Возвращаемое значение

Последнее значение, вычисленное в рамках его упорядоченного фрейма.

Пример

В этом примере функция last_value используется для нахождения наименее оплачиваемого футболиста из вымышленного набора данных о зарплатах футболистов Премьер-лиги.

Запрос:

Результат: