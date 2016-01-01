lagInFrame

Возвращает значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

осторожно Поведение lagInFrame отличается от стандартной SQL функции lag . Функция окон lagInFrame в ClickHouse учитывает оконную рамку. Чтобы получить поведение, идентичное lag , используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING .

Синтаксис

Для получения более детальной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Параметры

x — имя колонки.

— имя колонки. offset — смещение, которое необходимо применить. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию 1 ).

— смещение, которое необходимо применить. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию ). default — значение, возвращаемое, если вычисленная строка превышает границы оконной рамки. (Необязательно - значение по умолчанию для типа колонки при пропуске).

Возвращаемое значение

Значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

Пример

В этом примере рассматриваются исторические данные по конкретной акции и используется функция lagInFrame , чтобы вычислить изменение цены закрытия акции от дня к дню и процентное изменение.

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