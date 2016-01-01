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lagInFrame

Возвращает значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

осторожно

Поведение lagInFrame отличается от стандартной SQL функции lag. Функция окон lagInFrame в ClickHouse учитывает оконную рамку. Чтобы получить поведение, идентичное lag, используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

Для получения более детальной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Параметры

  • x — имя колонки.
  • offset — смещение, которое необходимо применить. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию 1).
  • default — значение, возвращаемое, если вычисленная строка превышает границы оконной рамки. (Необязательно - значение по умолчанию для типа колонки при пропуске).

Возвращаемое значение

  • Значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

Пример

В этом примере рассматриваются исторические данные по конкретной акции и используется функция lagInFrame, чтобы вычислить изменение цены закрытия акции от дня к дню и процентное изменение.

Запрос:

Результат: