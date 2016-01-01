lagInFrame
Возвращает значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.
осторожно
Поведение
lagInFrame отличается от стандартной SQL функции
lag.
Функция окон
lagInFrame в ClickHouse учитывает оконную рамку.
Чтобы получить поведение, идентичное
lag, используйте
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
Синтаксис
Для получения более детальной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.
Параметры
x— имя колонки.
offset— смещение, которое необходимо применить. (U)Int*. (Необязательно - по умолчанию
1).
default— значение, возвращаемое, если вычисленная строка превышает границы оконной рамки. (Необязательно - значение по умолчанию для типа колонки при пропуске).
Возвращаемое значение
- Значение, вычисляемое на строке, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.
Пример
В этом примере рассматриваются исторические данные по конкретной акции и используется функция
lagInFrame, чтобы вычислить изменение цены закрытия акции от дня к дню и процентное изменение.
Запрос:
Результат: