first_value
Возвращает первое значение, вычисленное в пределах своего упорядоченного фрейма. По умолчанию NULL аргументы пропускаются, однако модификатор
RESPECT NULLS может быть использован для изменения этого поведения.
Синтаксис
Псевдоним:
any.
Использование опционального модификатора
RESPECT NULLS после
first_value(column_name) гарантирует, что
NULL аргументы не будут пропущены.
Смотрите обработку NULL для получения дополнительной информации.
Псевдоним:
firstValueRespectNulls
Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - синтаксис.
Возвращаемое значение
- Первое значение, вычисленное в пределах его упорядоченного фрейма.
Пример
В этом примере функция
first_value используется для поиска самого высокооплачиваемого футболиста на основе вымышленного набора данных о зарплатах игроков Премьер-лиги.
Запрос:
Результат: