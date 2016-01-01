first_value

Возвращает первое значение, вычисленное в пределах своего упорядоченного фрейма. По умолчанию NULL аргументы пропускаются, однако модификатор RESPECT NULLS может быть использован для изменения этого поведения.

Синтаксис

Псевдоним: any .

примечание Использование опционального модификатора RESPECT NULLS после first_value(column_name) гарантирует, что NULL аргументы не будут пропущены. Смотрите обработку NULL для получения дополнительной информации. Псевдоним: firstValueRespectNulls

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - синтаксис.

Возвращаемое значение

Первое значение, вычисленное в пределах его упорядоченного фрейма.

Пример

В этом примере функция first_value используется для поиска самого высокооплачиваемого футболиста на основе вымышленного набора данных о зарплатах игроков Премьер-лиги.

Запрос:

Результат: