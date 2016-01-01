dense_rank

Ранжирует текущую строку в пределах своей партиции без пропусков. Другими словами, если значение любой новой строки, встреченной в процессе ранжирования, равно значению одной из предыдущих строк, то она получит следующий последовательный ранг без пропусков в ранжировании.

Функция rank предоставляет аналогичное поведение, но с пропусками в ранжировании.

Синтаксис

Псевдоним: denseRank (чувствительно к регистру)

Для получения более детальной информации о синтаксисе оконных функций см.: Оконные функции - Синтаксис.

Возвращаемое значение

Число для текущей строки в пределах своей партиции, без пропусков в ранжировании. UInt64.

Пример

Следующий пример основан на примере, приведенном в видеоинструкции Ранжирование оконных функций в ClickHouse.

Запрос:

Результат: