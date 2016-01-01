cume_dist

Вычисляет накопленное распределение значения в группе значений, то есть процент строк со значениями, меньшими либо равными значению текущей строки. Может использоваться для определения относительного ранга значения внутри раздела (partition).

Синтаксис

cume_dist () OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] [RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING]] | [window_name]) FROM table_name WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)

Определение оконного фрейма по умолчанию, которое также является обязательным: RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING .

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций см.: Window Functions - Syntax.

Возвращаемое значение

Относительный ранг текущей строки. Тип возвращаемого значения — Float64 в диапазоне [0, 1]. Float64.

Пример

Следующий пример вычисляет совокупное распределение зарплат в команде:

Запрос:

CREATE TABLE salaries ( `team` String, `player` String, `salary` UInt32, `position` String ) Engine = Memory; INSERT INTO salaries FORMAT Values ('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'), ('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'), ('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'), ('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'), ('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'), ('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'), ('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');

SELECT player, salary, cume_dist() OVER (ORDER BY salary DESC) AS cume_dist FROM salaries;

Результат:

┌─игрок───────────┬─зарплата─┬───────────cume_dist─┐ 1. │ Robert George │ 195000 │ 0.2857142857142857 │ 2. │ Gary Chen │ 195000 │ 0.2857142857142857 │ 3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 0.42857142857142855 │ 4. │ Douglas Benson │ 150000 │ 0.8571428571428571 │ 5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 0.8571428571428571 │ 6. │ Scott Harrison │ 150000 │ 0.8571428571428571 │ 7. │ James Henderson │ 140000 │ 1 │ └─────────────────┴──────────┴─────────────────────┘

Детали реализации

Функция cume_dist() вычисляет относительное положение по следующей формуле:

cume_dist = (количество строк ≤ значению текущей строки) / (общее количество строк в партиции)

Строки с одинаковыми значениями (равноправные элементы) получают одно и то же значение кумулятивного распределения, которое соответствует наивысшей позиции в группе таких элементов.