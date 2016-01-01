cume_dist
Вычисляет накопленное распределение значения в группе значений, то есть процент строк со значениями, меньшими либо равными значению текущей строки. Может использоваться для определения относительного ранга значения внутри раздела (partition).
Синтаксис
Определение оконного фрейма по умолчанию, которое также является обязательным:
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций см.: Window Functions - Syntax.
Возвращаемое значение
- Относительный ранг текущей строки. Тип возвращаемого значения — Float64 в диапазоне [0, 1]. Float64.
Пример
Следующий пример вычисляет совокупное распределение зарплат в команде:
Запрос:
Результат:
Детали реализации
Функция
cume_dist() вычисляет относительное положение по следующей формуле:
Строки с одинаковыми значениями (равноправные элементы) получают одно и то же значение кумулятивного распределения, которое соответствует наивысшей позиции в группе таких элементов.