ytsaurus Табличная Функция

Experimental feature. Learn more.

Табличная функция позволяет читать данные из кластера YTsaurus.

Синтаксис

ytsaurus(http_proxy_url, cypress_path, oauth_token, format)
к сведению

Это экспериментальная функция, которая может изменяться в обратнос совместимые способы в будущих релизах. Включите использование табличной функции YTsaurus с помощью настройки allow_experimental_ytsaurus_table_function. Введите команду set allow_experimental_ytsaurus_table_function = 1.

Аргументы

  • http_proxy_url — URL к http-прокси YTsaurus.
  • cypress_path — Путь Cypress к источнику данных.
  • oauth_token — OAuth токен.
  • formatформат источника данных.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанном пути cypress YTsaurus кластера.

