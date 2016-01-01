ytsaurus Табличная Функция
Табличная функция позволяет читать данные из кластера YTsaurus.
Синтаксис
Это экспериментальная функция, которая может изменяться в обратнос совместимые способы в будущих релизах.
Включите использование табличной функции YTsaurus
с помощью настройки allow_experimental_ytsaurus_table_function.
Введите команду
set allow_experimental_ytsaurus_table_function = 1.
Аргументы
http_proxy_url— URL к http-прокси YTsaurus.
cypress_path— Путь Cypress к источнику данных.
oauth_token— OAuth токен.
format— формат источника данных.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанном пути cypress YTsaurus кластера.
