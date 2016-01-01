Функция таблицы Values
Функция таблицы
Values позволяет вам создать временное хранилище, которое заполняет
колонки значениями. Это полезно для быстрого тестирования или генерации образцов данных.
Values — функция не чувствительна к регистру. То есть,
VALUES или
values — оба варианта действительны.
Синтаксис
Основной синтаксис функции таблицы
VALUES следующий:
Чаще всего она используется так:
Аргументы
имя_колонки1 Тип1, ...(необязательно). Строка указывающая на имена и типы колонок. Если этот аргумент опущен, колонки будут названы как
c1,
c2и так далее.
(значение1_строка1, значение2_строка1). Кортежи содержащие значения любого типа.
Запятые разделенные кортежи могут быть заменены на одиночные значения. В этом случае каждое значение принимается за новую строку. См. раздел примеры для деталей.
Возвращаемое значение
- Возвращает временную таблицу, содержащую предоставленные значения.
Примеры
VALUES также можно использовать с одиночными значениями, а не с кортежами. Например:
Или без указания спецификации строки (
'имя_колонки1 Тип1, имя_колонки2 Тип2, ...'
в разделе синтаксис), в этом случае колонки будут автоматически названы.
Например: