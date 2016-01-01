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Функция таблицы Values

Функция таблицы Values позволяет вам создать временное хранилище, которое заполняет колонки значениями. Это полезно для быстрого тестирования или генерации образцов данных.

примечание

Values — функция не чувствительна к регистру. То есть, VALUES или values — оба варианта действительны.

Синтаксис

Основной синтаксис функции таблицы VALUES следующий:

Чаще всего она используется так:

Аргументы

  • имя_колонки1 Тип1, ... (необязательно). Строка указывающая на имена и типы колонок. Если этот аргумент опущен, колонки будут названы как c1, c2 и так далее.
  • (значение1_строка1, значение2_строка1). Кортежи содержащие значения любого типа.
примечание

Запятые разделенные кортежи могут быть заменены на одиночные значения. В этом случае каждое значение принимается за новую строку. См. раздел примеры для деталей.

Возвращаемое значение

  • Возвращает временную таблицу, содержащую предоставленные значения.

Примеры

VALUES также можно использовать с одиночными значениями, а не с кортежами. Например:

Или без указания спецификации строки ('имя_колонки1 Тип1, имя_колонки2 Тип2, ...' в разделе синтаксис), в этом случае колонки будут автоматически названы.

Например:

Смотрите также