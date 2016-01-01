Функция табличного типа urlCluster

Позволяет обрабатывать файлы из URL параллельно с многих узлов в указанном кластере. На инициаторе она создает соединение со всеми узлами в кластере, раскрывает символ звездочки в пути к файлу URL и динамически распределяет каждый файл. На рабочем узле она запрашивает у инициатора следующую задачу для обработки и выполняет ее. Это повторяется до тех пор, пока все задачи не будут завершены.

Синтаксис

Аргументы

cluster_name — Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.

— Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами. URL — Адрес HTTP или HTTPS сервера, который может принимать GET запросы. Тип: String.

— Адрес HTTP или HTTPS сервера, который может принимать запросы. Тип: String. format — Формат данных. Тип: String.

— Формат данных. Тип: String. structure — Структура таблицы в формате 'UserID UInt64, Name String' . Определяет имена и типы колонок. Тип: String.

Возвращаемое значение

Таблица с указанным форматом и структурой и с данными из определенного URL .

Примеры

Получение первых 3 строк таблицы, которая содержит колонки типа String и UInt32 с HTTP-сервера, который отвечает в формате CSV.

Создайте простой HTTP сервер с использованием стандартных инструментов Python 3 и запустите его:

Шаблоны в фигурных скобках { } используются для генерации набора шардов или для указания адресов на случай сбоя. Поддерживаемые типы шаблонов и примеры смотрите в описании функции remote. Символ | внутри шаблонов используется для указания адресов на случай сбоя. Они перебираются в том порядке, в котором указаны в шаблоне. Количество генерируемых адресов ограничено настройкой glob_expansion_max_elements.

Смотрите также