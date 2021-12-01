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url

Функция url берет данные по указанному адресу URL и создает из них таблицу указанной структуры со столбцами указанного формата.

Функция url может быть использована в запросах SELECT и INSERT с таблицами на движке URL.

Синтаксис

url ( URL , format , structure )



Параметры

URL — HTTP или HTTPS-адрес сервера, который может принимать запросы GET или POST (для запросов SELECT или INSERT соответственно). Тип: String.

— HTTP или HTTPS-адрес сервера, который может принимать запросы или (для запросов или соответственно). Тип: String. format — формат данных. Тип: String.

— формат данных. Тип: String. structure — структура таблицы в формате 'UserID UInt64, Name String' . Определяет имена и типы столбцов. Тип: String.

Возвращаемое значение

Таблица с указанными форматом и структурой, а также с данными, полученными из указанного адреса URL .

Примеры

Получение с HTTP-сервера первых 3 строк таблицы с данными в формате CSV, содержащей столбцы типа String и UInt32.

SELECT * FROM url ( 'http://127.0.0.1:12345/' , CSV , 'column1 String, column2 UInt32' ) LIMIT 3 ;



Вставка данных в таблицу:

CREATE TABLE test_table ( column1 String , column2 UInt32 ) ENGINE = Memory ;

INSERT INTO FUNCTION url ( 'http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV' , 'CSV' , 'column1 String, column2 UInt32' ) VALUES ( 'http interface' , 42 ) ;

SELECT * FROM test_table ;

