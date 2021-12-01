url
Функция
url берет данные по указанному адресу
URL и создает из них таблицу указанной структуры со столбцами указанного формата.
Функция
url может быть использована в запросах
SELECT и
INSERT с таблицами на движке URL.
Синтаксис
url(URL, format, structure)
Параметры
URL— HTTP или HTTPS-адрес сервера, который может принимать запросы
GETили
POST(для запросов
SELECTили
INSERTсоответственно). Тип: String.
format— формат данных. Тип: String.
structure— структура таблицы в формате
'UserID UInt64, Name String'. Определяет имена и типы столбцов. Тип: String.
Возвращаемое значение
Таблица с указанными форматом и структурой, а также с данными, полученными из указанного адреса
URL.
Примеры
Получение с HTTP-сервера первых 3 строк таблицы с данными в формате CSV, содержащей столбцы типа String и UInt32.
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32') LIMIT 3;
Вставка данных в таблицу:
CREATE TABLE test_table (column1 String, column2 UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION url('http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV', 'CSV', 'column1 String, column2 UInt32') VALUES ('http interface', 42);
SELECT * FROM test_table;
Символы подстановки в URL {globs-in-url}
Шаблоны в фигурных скобках
{ } используются, чтобы сгенерировать список шардов или указать альтернативные адреса на случай отказа. Поддерживаемые типы шаблонов и примеры смотрите в описании функции remote.
Символ
| внутри шаблонов используется, чтобы задать адреса, если предыдущие оказались недоступны. Эти адреса перебираются в том же порядке, в котором они указаны в шаблоне. Количество адресов, которые могут быть сгенерированы, ограничено настройкой glob_expansion_max_elements.