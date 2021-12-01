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url

Функция url берет данные по указанному адресу URL и создает из них таблицу указанной структуры со столбцами указанного формата.

Функция url может быть использована в запросах SELECT и INSERT с таблицами на движке URL.

Синтаксис

url(URL, format, structure)

Параметры

  • URL — HTTP или HTTPS-адрес сервера, который может принимать запросы GET или POST (для запросов SELECT или INSERT соответственно). Тип: String.
  • formatформат данных. Тип: String.
  • structure — структура таблицы в формате 'UserID UInt64, Name String'. Определяет имена и типы столбцов. Тип: String.

Возвращаемое значение

Таблица с указанными форматом и структурой, а также с данными, полученными из указанного адреса URL.

Примеры

Получение с HTTP-сервера первых 3 строк таблицы с данными в формате CSV, содержащей столбцы типа String и UInt32.

SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32') LIMIT 3;

Вставка данных в таблицу:

CREATE TABLE test_table (column1 String, column2 UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION url('http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV', 'CSV', 'column1 String, column2 UInt32') VALUES ('http interface', 42);
SELECT * FROM test_table;

Символы подстановки в URL {globs-in-url}

Шаблоны в фигурных скобках { } используются, чтобы сгенерировать список шардов или указать альтернативные адреса на случай отказа. Поддерживаемые типы шаблонов и примеры смотрите в описании функции remote. Символ | внутри шаблонов используется, чтобы задать адреса, если предыдущие оказались недоступны. Эти адреса перебираются в том же порядке, в котором они указаны в шаблоне. Количество адресов, которые могут быть сгенерированы, ограничено настройкой glob_expansion_max_elements.