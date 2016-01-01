Функция Таблицы timeSeriesSelector
Читает временные ряды из таблицы TimeSeries, отфильтрованные по селектору и с временными метками в указанном интервале. Эта функция аналогична селекторам диапазона, но также используется для реализации мгновенных селекторов.
Синтаксис
Аргументы
db_name- Имя базы данных, где расположена таблица TimeSeries.
time_series_table- Имя таблицы TimeSeries.
instant_query- Мгновенный селектор, написанный на синтаксисе PromQL, без модификаторов
@или
offset.
min_time- Начальная временная метка, включительно.
max_time- Конечная временная метка, включительно.
Возвращаемое значение
Функция возвращает три колонки:
id- Содержит идентификаторы временных рядов, соответствующих указанному селектору.
timestamp- Содержит временные метки.
value- Содержит значения.
Нет конкретного порядка для возвращаемых данных.