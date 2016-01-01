Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Функция Таблицы timeSeriesSelector

Читает временные ряды из таблицы TimeSeries, отфильтрованные по селектору и с временными метками в указанном интервале. Эта функция аналогична селекторам диапазона, но также используется для реализации мгновенных селекторов.

Синтаксис

timeSeriesSelector('db_name', 'time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector(db_name.time_series_table, 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector('time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)

Аргументы

  • db_name - Имя базы данных, где расположена таблица TimeSeries.
  • time_series_table - Имя таблицы TimeSeries.
  • instant_query - Мгновенный селектор, написанный на синтаксисе PromQL, без модификаторов @ или offset.
  • min_time - Начальная временная метка, включительно.
  • max_time - Конечная временная метка, включительно.

Возвращаемое значение

Функция возвращает три колонки:

  • id - Содержит идентификаторы временных рядов, соответствующих указанному селектору.
  • timestamp - Содержит временные метки.
  • value - Содержит значения.

Нет конкретного порядка для возвращаемых данных.

Пример

SELECT * FROM timeSeriesSelector(mytable, 'http_requests{job="prometheus"}', now() - INTERVAL 10 MINUTES, now())