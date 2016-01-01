Функция Таблицы timeSeriesSelector

Читает временные ряды из таблицы TimeSeries, отфильтрованные по селектору и с временными метками в указанном интервале. Эта функция аналогична селекторам диапазона, но также используется для реализации мгновенных селекторов.

timeSeriesSelector('db_name', 'time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time) timeSeriesSelector(db_name.time_series_table, 'instant_query', min_time, max_time) timeSeriesSelector('time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)

db_name - Имя базы данных, где расположена таблица TimeSeries.

- Имя базы данных, где расположена таблица TimeSeries. time_series_table - Имя таблицы TimeSeries.

- Имя таблицы TimeSeries. instant_query - Мгновенный селектор, написанный на синтаксисе PromQL, без модификаторов @ или offset .

- Мгновенный селектор, написанный на синтаксисе PromQL, без модификаторов или . min_time - Начальная временная метка, включительно.

- Начальная временная метка, включительно. max_time - Конечная временная метка, включительно.

Функция возвращает три колонки:

id - Содержит идентификаторы временных рядов, соответствующих указанному селектору.

- Содержит идентификаторы временных рядов, соответствующих указанному селектору. timestamp - Содержит временные метки.

- Содержит временные метки. value - Содержит значения.

Нет конкретного порядка для возвращаемых данных.