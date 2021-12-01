sqlite
sqlite
Позволяет выполнять запросы к данным, хранящимся в базе данных SQLite.
Синтаксис
sqlite('db_path', 'table_name')
Аргументы
db_path— путь к файлу с базой данных SQLite. String.
table_name— имя таблицы в базе данных SQLite. String.
Возвращаемое значение
- Объект таблицы с теми же столбцами, что и в исходной таблице
SQLite.
Пример
Запрос:
SELECT * FROM sqlite('sqlite.db', 'table1') ORDER BY col2;
Результат:
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
└───────┴──────┘
См. также
- SQLite движок таблиц