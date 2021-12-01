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sqlite

sqlite

Позволяет выполнять запросы к данным, хранящимся в базе данных SQLite.

Синтаксис 

    sqlite('db_path', 'table_name')

Аргументы

  • db_path — путь к файлу с базой данных SQLite. String.
  • table_name — имя таблицы в базе данных SQLite. String.

Возвращаемое значение

  • Объект таблицы с теми же столбцами, что и в исходной таблице SQLite.

Пример

Запрос:

SELECT * FROM sqlite('sqlite.db', 'table1') ORDER BY col2;

Результат:

┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │    1 │
│ line2 │    2 │
│ line3 │    3 │
└───────┴──────┘

См. также

  • SQLite движок таблиц