Табличная функция s3Cluster

Позволяет обрабатывать файлы из Amazon S3 параллельно из многих узлов в указанном кластере. На узле-инициаторе функция создает соединение со всеми узлами в кластере, заменяет символы '*' в пути к файлу S3 и динамически отправляет каждый файл. На рабочем узле функция запрашивает у инициатора следующую задачу и обрабатывает ее. Это повторяется до тех пор, пока все задачи не будут завершены.

Синтаксис

s3Cluster ( cluster_name , source , [ access_key_id , secret_access_key , ] format , structure )



Аргументы

cluster_name — имя кластера, используемое для создания набора адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам.

— имя кластера, используемое для создания набора адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам. source — URL файла или нескольких файлов. Поддерживает следующие символы подстановки: * , ? , {'abc','def'} и {N..M} , где N , M — числа, abc , def — строки. Подробнее смотрите в разделе Символы подстановки.

— URL файла или нескольких файлов. Поддерживает следующие символы подстановки: , , и , где , — числа, , — строки. Подробнее смотрите в разделе Символы подстановки. access_key_id и secret_access_key — ключи, указывающие на учетные данные для использования с точкой приема запроса. Необязательные параметры.

и — ключи, указывающие на учетные данные для использования с точкой приема запроса. Необязательные параметры. format — формат файла.

— формат файла. structure — структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения или записи данных в указанный файл.

Примеры

Вывод данных из всех файлов кластера cluster_simple :

SELECT * FROM s3Cluster ( 'cluster_simple' , 'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*' , 'minio' , 'minio123' , 'CSV' , 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))' ) ORDER BY ( name , value , polygon ) ;



Подсчет общего количества строк во всех файлах кластера cluster_simple :

SELECT count ( * ) FROM s3Cluster ( 'cluster_simple' , 'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*' , 'minio' , 'minio123' , 'CSV' , 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))' ) ;

