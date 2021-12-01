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Табличная функция s3Cluster

Позволяет обрабатывать файлы из Amazon S3 параллельно из многих узлов в указанном кластере. На узле-инициаторе функция создает соединение со всеми узлами в кластере, заменяет символы '*' в пути к файлу S3 и динамически отправляет каждый файл. На рабочем узле функция запрашивает у инициатора следующую задачу и обрабатывает ее. Это повторяется до тех пор, пока все задачи не будут завершены.

Синтаксис

s3Cluster(cluster_name, source, [access_key_id, secret_access_key,] format, structure)

Аргументы

  • cluster_name — имя кластера, используемое для создания набора адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам.
  • source — URL файла или нескольких файлов. Поддерживает следующие символы подстановки: *, ?, {'abc','def'} и {N..M}, где N, M — числа, abc, def — строки. Подробнее смотрите в разделе Символы подстановки.
  • access_key_id и secret_access_key — ключи, указывающие на учетные данные для использования с точкой приема запроса. Необязательные параметры.
  • formatформат файла.
  • structure — структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения или записи данных в указанный файл.

Примеры

Вывод данных из всех файлов кластера cluster_simple:

SELECT * FROM s3Cluster('cluster_simple', 'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*', 'minio', 'minio123', 'CSV', 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))') ORDER BY (name, value, polygon);

Подсчет общего количества строк во всех файлах кластера cluster_simple:

SELECT count(*) FROM s3Cluster('cluster_simple', 'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*', 'minio', 'minio123', 'CSV', 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))');
"Внимание"
Если список файлов содержит диапазоны чисел с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте `?`.

Смотрите также