remote, remoteSecure

addresses_expr — выражение, генерирующее адреса удалённых серверов. Это может быть просто один адрес сервера. Адрес сервера — это host:port или только host .

Вместо параметра host может быть указано имя сервера или его адрес в формате IPv4 или IPv6. IPv6 адрес указывается в квадратных скобках.

port — TCP-порт удалённого сервера. Если порт не указан, используется tcp_port из конфигурационного файла сервера, к которому обратились через функцию remote (по умолчанию - 9000), и tcp_port_secure, к которому обратились через функцию remoteSecure (по умолчанию — 9440).

С IPv6-адресом обязательно нужно указывать порт.

Тип: String.