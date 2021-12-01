remote, remoteSecure
Позволяет обратиться к удалённым серверам без создания таблицы типа Distributed. Функция
remoteSecure работает аналогично
remote, но использует защищенное соединение.
Обе функции могут использоваться в запросах
SELECT и
INSERT.
Синтаксис
remote('addresses_expr', db, table[, 'user'[, 'password']])
remote('addresses_expr', db.table[, 'user'[, 'password']])
remoteSecure('addresses_expr', db, table[, 'user'[, 'password']])
remoteSecure('addresses_expr', db.table[, 'user'[, 'password']])
Параметры
addresses_expr— выражение, генерирующее адреса удалённых серверов. Это может быть просто один адрес сервера. Адрес сервера — это
host:portили только
host.
Вместо параметра
hostможет быть указано имя сервера или его адрес в формате IPv4 или IPv6. IPv6 адрес указывается в квадратных скобках.
port— TCP-порт удалённого сервера. Если порт не указан, используется tcp_port из конфигурационного файла сервера, к которому обратились через функцию
remote(по умолчанию - 9000), и tcp_port_secure, к которому обратились через функцию
remoteSecure(по умолчанию — 9440).
С IPv6-адресом обязательно нужно указывать порт.
Тип: String.
db— имя базы данных. Тип: String.
table— имя таблицы. Тип: String.
user— имя пользователя. Если пользователь не указан, то по умолчанию
default. Тип: String.
password— пароль. Если пароль не указан, то используется пустой пароль. Тип: String.
sharding_key— ключ шардирования для поддержки распределения данных между узлами. Например:
insert into remote('127.0.0.1:9000,127.0.0.2', db, table, 'default', rand()). Тип: UInt32.
Возвращаемое значение
Набор данных с удаленных серверов.
Использование
Использование табличной функции
remote менее оптимально, чем создание таблицы типа
Distributed, так как в этом случае соединения с серверами устанавливаются заново при каждом запросе. Если указываются имена серверов, то приходится также выполнять поиск сервера по имени. Кроме того, не ведётся сквозной подсчёт ошибок при работе с разными репликами. При обработке большого количества запросов всегда создавайте таблицу типа
Distributed, использовать табличную функцию
remote в таких случаях не рекомендуется.
Табличная функция
remote может быть полезна в следующих случаях:
- Обращение на конкретный сервер для сравнения данных, отладки и тестирования.
- Запросы между разными кластерами ClickHouse для исследований.
- Нечастые распределённые запросы, задаваемые вручную.
- Распределённые запросы, где набор серверов определяется каждый раз заново.
Адреса
example01-01-1
example01-01-1:9000
localhost
127.0.0.1
[::]:9000
[2a02:6b8:0:1111::11]:9000
Адреса можно указать через запятую. В этом случае ClickHouse обработает запрос как распределённый, т.е. отправит его по всем указанным адресам как на шарды с разными данными. Пример:
example01-01-1,example01-02-1
Примеры
Выборка данных с удаленного сервера:
SELECT * FROM remote('127.0.0.1', db.remote_engine_table) LIMIT 3;
Вставка данных с удаленного сервера в таблицу:
CREATE TABLE remote_table (name String, value UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION remote('127.0.0.1', currentDatabase(), 'remote_table') VALUES ('test', 42);
SELECT * FROM remote_table;
Символы подстановки в адресах {globs-in-addresses}
Шаблоны в фигурных скобках
{ } используются, чтобы сгенерировать список шардов или указать альтернативный адрес на случай отказа. В одном URL можно использовать несколько шаблонов.
Поддерживаются следующие типы шаблонов.
- {a,b} - несколько вариантов, разделенных запятой. Весь шаблон заменяется на a в адресе первого шарда, заменяется на b в адресе второго шарда и так далее. Например,
example0{1,2}-1генерирует адреса
example01-1и
example02-1.
- {n..m} - диапазон чисел. Этот шаблон генерирует адреса шардов с увеличивающимися индексами от n до m.
example0{1..2}-1генерирует
example01-1и
example02-1.
- {0n..0m} - диапазон чисел с ведущими нулями. Такой вариант сохраняет ведущие нули в индексах. По шаблону
example{01..03}-1генерируются
example01-1,
example02-1и
example03-1.
- {a|b} - несколько вариантов, разделенных
|. Шаблон задает адреса реплик. Например,
example01-{1|2}генерирует реплики
example01-1и
example01-2.
Запрос будет отправлен на первую живую реплику. При этом для
remote реплики перебираются в порядке, заданном настройкой load_balancing.
Количество генерируемых адресов ограничено настройкой table_function_remote_max_addresses.